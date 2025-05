Spis treści

Finał ogólnopolskiego konkursu Architecture Student Contest 2025 odbył się 24 i 25 kwietnia w warszawskiej Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. Wydarzenie, organizowane od dwóch dekad przez Grupę Saint-Gobain – w tym roku świętującą 360-lecie – zgromadziło studentów architektury z pięciu politechnik: gdańskiej, śląskiej, krakowskiej, warszawskiej i wrocławskiej.

Tegoroczna edycja zakończyła się zwycięstwem duetu z Politechniki Gdańskiej – Aleksandry Boszke i Nataszy Stężyckiej. Pod kierunkiem dr inż. arch. Agnieszki Kurkowskiej stworzyły projekt „PIECE BY PIECE. Kawałek po kawałku – zgodnie z naturą”, który zdobył uznanie jury jako propozycja "odpowiedzialna, przemyślana i zgodna z ideą zrównoważonego projektowania". Tak jury uzasadniło werdykt:

"Na pochwałę zasługuje praktyczne wykorzystanie wniosków z analizy tekstury i struktury tradycyjnych dla regionu materiałów – znajdziemy je we współczesnych podmurówkach czy elementach drewnianych. Wykorzystanie drewna i techniki ziemi ubijanej wynika ze zrozumienia lokalnych zasobów i historii."

Zwycięski projekt obejmował zaprojektowanie nowego kampusu w Villefontaine oraz rewitalizację szkoły w Chimilin, których architektura miała wspierać bioróżnorodność i być przyjazna zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Projektantki postawiły na modułowość, bo, jak same przyznają, zależało im na stopniowej, ale realnej zmianie przestrzeni w duchu zrównoważonego rozwoju.

Zapytane o to, czym dla nich - jako architektek - jest projektowanie w zgodzie z naturą, odpowiedziały:

Przede wszystkim oznacza ono projektowanie wrażliwe na środowisko, czyli takie, które nie ingeruje agresywnie w krajobraz, lecz stara się z nim współistnieć i go uzupełniać. To także podejście oparte na szacunku do lokalnych ekosystemów, materiałów i warunków klimatycznych. (...) Architektura zgodna z naturą nie powinna dominować nad otoczeniem, lecz stawać się jego częścią, odpowiadając na charakter miejsca, światło, wodę i lokalną tożsamość. To również zrozumienie, że natura nie jest statyczna, a przestrzeń powinna być elastyczna, zdolna do adaptacji i zmian w czasie.