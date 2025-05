Premiera albumu „Potęga Archinatury” – architektura w dialogu z naturą i człowiekiem

Architektura i natura w harmonii

Nazwa albumu nie jest przypadkowa. Tytułowa „Archinatura” to neologizm stworzony z połączenia słów „architektura” i „natura” w celu podkreślenia, że współczesne budownictwo nie musi – i nie powinno – stać w opozycji do natury. Wręcz przeciwnie – może ją wspierać, odpowiadając na potrzeby społeczeństwa. Budynki projektowane z myślą o zdrowiu, komforcie i dobrostanie użytkowników stają się częścią szerszego ekosystemu – zrównoważonego i odpowiedzialnego.

Każdy z obiektów w albumie ukazany jest w analogii do wytworów natury. Varso Place przypomina potężną skałę górującą ponad miastem, Wielkopolskie Centrum Pediatrii zestawiono z łąką stokrotek symbolizujących niewinność, radość i nadzieję, a arkady krakowskich Sukiennic z motywem na skrzydle jedwabnika, mając w pamięci sprzedawane tam przed wiekami sukna. Album skłania do wniosku, że architektura może być jednocześnie piękna, funkcjonalna i zrównoważona, kiedy sięga się po najwyższej jakości materiały i zaawansowane rozwiązania Saint-Gobain.

Całość wzbogaca interaktywny charakter publikacji, który umożliwia czytelnikowi intuicyjną i angażującą nawigację po zawartości oraz odkrywanie kolejnych ciekawych szczegółów.

Autor: Saint-Gobain

17 realizacji, wiele historii

W albumie zaprezentowano 17 polskich obiektów referencyjnych z różnych sektorów – od obiektów publicznych, przez biurowce, po hotele i zabytki. Wśród nich znalazły się m.in. Muzeum Historii Polski, Varso Place, Dworzec Metropolitalny w Lublinie, hotel Cukrownia Żnin, NOSPR czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Zagadnienia zostały opracowane według klucza: wyzwanie – rozwiązanie – efekt. Takie podejście pozwala nie tylko docenić ostateczny rezultat, ale również zrozumieć drogę, jaką przeszli architekci, inwestorzy oraz eksperci Saint-Gobain, by go osiągnąć. Otwartość na dialog i innowacje okazały się kluczowe – i właśnie o sile tej współpracy dużo mówi się na łamach albumu.

– Współpraca między architektami a producentami materiałów budowlanych ma fundamentalne znaczenie dla jakości realizowanych inwestycji. Zaufanie, jakim obdarzyli nas autorzy projektów prezentowanych w albumie oraz inwestorzy, to efekt wiedzy, doświadczenia i zaangażowania naszych ekspertów. Zespoły specjalistów Saint-Gobain wspierają proces na każdym etapie, pomagając przekuć wizję w trwałe, dopracowane rozwiązania, by połączyć funkcjonalność, estetykę oraz energooszczędność budynków ze zdrowiem i komfortem osób, które będą z tych miejsc korzystać – mówi Monika Rezulak, Dyrektor Sprzedaży Projektowej Saint-Gobain Solutions.

W „Potędze Archinatury” poznamy historie opowiedziane przez architektów i przedstawicieli różnorodnych marek Grupy Saint-Gobain, którzy dzielą się z czytelnikami swoimi doświadczeniami związanymi z wyzwaniami projektowymi. To opowieści o trudnościach, które wspólnie przezwyciężono, by powstałe budynki spełniały oczekiwania inwestorów i użytkowników. Na kartach publikacji znalazły się również wypowiedzi niezależnych, cenionych w branży ekspertów, którzy dzielą się swoimi przemyśleniami na temat architektury w XXI wieku.

Autor: Saint-Gobain

Saint-Gobain – 360 lat w służbie mieszkańców miast

Publikacja wpisuje się w jubileusz 360-lecia Grupy Saint-Gobain, jednej z najstarszych i równocześnie najbardziej innowacyjnych firm na świecie, która od wieków projektuje i dostarcza rozwiązania podnoszące jakość życia ludzi, a dziś, w dobie zagrożeń klimatycznych, także promuje zrównoważone budownictwo.

– Z dumą oddajemy w Państwa ręce pierwsze tego rodzaju wydawnictwo sygnowane przez Saint-Gobain w Polsce. To wyjątkowa publikacja, która uświetnia 360-lecie istnienia Grupy Saint-Gobain na świecie i kontynuuje wielowiekową misję tworzenia rozwiązań budowlanych poprawiających komfort, zdrowie i jakość życia człowieka. Jest to również opowieść o wizjach architektów i zależności między koncepcją projektową a rozwiązaniem, estetyką a technologią. Każda realizacja niesie ze sobą unikalną historię, a my z dumą staliśmy się jej częścią. Dzięki multidyscyplinarnemu podejściu oraz integracji wiedzy i doświadczenia naszych marek wspieramy powstawanie miejsc, które nie tylko zachwycają formą, ale realnie wpływają na komfort użytkowników. Wierzymy, że razem możemy uczynić świat lepszym miejscem do życia – podkreśla Joanna Czynsz-Piechowiak, Prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce i Ukrainie.

Album „Potęga Archinatury” to nie tylko dokumentacja najlepszych praktyk, ale również inspiracja do dalszych poszukiwań, wprowadzania innowacji i podejmowania odpowiedzialnych, a przy tym śmiałych decyzji projektowych. To także wyraz celu nadrzędnego Saint-Gobain: „Making the World a Better Home”, realizowanej przez łączenie tradycji z nowoczesnością, technologii z empatią, innowacyjnych wizji z troską o przyszłość.

Publikacja dostępna jest online na stronie: https://www.saint-gobain.pl/potega-archinatury.

Autor: Saint-Gobain

O Saint-Gobain

Saint-Gobain, światowy lider w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa, tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały oraz usługi dla rynku budowlanego i przemysłowego. Zintegrowane rozwiązania w zakresie renowacji budynków publicznych i prywatnych, lekkiego budownictwa oraz dekarbonizacji budownictwa i przemysłu są opracowywane w procesie ciągłej innowacji i zapewniają zrównoważony rozwój i efektywność. Grupa, która w 2025 r. obchodzi 360. rocznicę swojego istnienia, pozostaje bardziej niż kiedykolwiek zaangażowana w realizację swojego celu: “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.

Wartość sprzedaży w 2024 roku: 46,6 mld EUR.

161 000 pracowników w 80 krajach.

Firma podjęła zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

Więcej informacji o Saint-Gobain można znaleźć na naszej stronie: www.saint-gobain.pl

Dodatkowe informacje:

Michał Ciesielski, dyrektor marki, komunikacji i cyfryzacji

[email protected]

Monika Mazurek-Skrzekowska, kierownik marki i komunikacji

[email protected]