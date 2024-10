Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Założenia konkursu studenckiego Saint-Gobain

Saint-Gobain Architecture Student Contest to prestiżowy, międzynarodowy konkurs skierowany do studentów architektury i kierunków pokrewnych z całego świata. Od momentu powstania w 2004 roku stał się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, promującą:

zrównoważone budownictwo

oraz innowacyjne podejście do projektowania.

Głównym celem tej inicjatywy jest zaangażowanie młodych specjalistów w tworzenie koncepcji koncentrujących się na:

odnowieniu zaniedbanych obszarów miejskich,

opracowaniu funkcjonalnych budynków mieszkalnych

oraz harmonijnym wkomponowaniu ich w kontekst przestrzeni – zarówno pod względem urbanistycznym, jak i przyrodniczym.

Szczegółowa forma konkursu – etapy, kryteria i ich waga

Konkurs składa się z dwóch etapów – krajowego i międzynarodowego. Etap krajowy jest organizowany w poszczególnych państwach przez lokalne jednostki Saint-Gobain. Następnie zwycięskie zespoły kwalifikują się do finału międzynarodowego, gdzie mają okazję zaprezentować swoje prace przed jury, w którego skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin, doskonale znani w świecie architektury i zrównoważonego budownictwa. Aspekt architektoniczny stanowi aż 50% wagi oceny projektu. Jurorzy weryfikują także zgodność poszczególnych koncepcji z zasadami zrównoważonego budownictwa, funkcjonalność, cyrkularność, efektywność energetyczną oraz jakość technicznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Każdego roku inna lokalizacja

Udział w Architecture Student Contest przynosi wiele korzyści – np. daje możliwość eksploracji nowego kontekstu urbanistycznego i kulturowego, ponieważ lokalizacja działki konkursowej zmienia się każdego roku, co pozwala studentom na zrozumienie różnych środowisk architektonicznych oraz potrzeb lokalsów, które mogą znacznie różnić się od tych znanych z własnego kraju"

mówią Aleksandra Tądel i Magdalena Strauchmann z Politechniki Wrocławskiej, laureatki II miejsca w międzynarodowym finale Architecture Student Contest 2024 za projekt Rurban Habitat, po czym dodają:

Nie bójcie się startować! Mimo że zakres konkursu może wydawać się przytłaczający, z pomocą promotorów i członków zespołu na pewno sobie poradzicie. Jeśli to możliwe, postarajcie się, aby projekt konkursowy był również semestralnym lub dyplomowym. Dzięki temu będziecie mogli w pełni skoncentrować się na pracy, efektywnie wykorzystując czas. Konkursy architektoniczne to nie tylko szansa na zdobycie nagród, ale przede wszystkim możliwość nauki, rozwijania umiejętności oraz poznawania inspirujących osób z branży"

Terminy i lokalizacje

Finał 20. edycji odbędzie się w dniach 16–18 czerwca 2025 roku we Francji. Rejestracja zespołów trwa do 31 marca – jest to również termin nadsyłania projektów do etapu krajowego. Zwycięski zespół z danego państwa będzie miał czas do 11 maja na przesłanie pracy do etapu międzynarodowego.

Nord-Isère w Owerni – tegoroczne lokalizacje

Architecture Student Contest 2025 skupi się na francuskim regionie Nord-Isère, położonym między Lyonem a Alpami. Po raz pierwszy w historii konkurs obejmuje dwa różne zadania projektowe zlokalizowane w odrębnych miejscach, co stawia przed uczestnikami wyjątkowe wyzwanie. Region Nord-Isère, znany z bogatego dziedzictwa przemysłowego i rolniczego, jest obecnie w fazie intensywnej transformacji, m.in. ze względu na rozwój infrastruktury. Chodzi między innymi o budowę linii szybkiej kolei Lyon-Turyn. Tegoroczne zadania mają na celu harmonijne połączenie tradycji z nowoczesnością. Studenci muszą przy tym zwrócić uwagę na potrzeby miejscowych obywateli i pamiętać o założeniach zrównoważonego budownictwa.

Pierwsze zadanie konkursowe – budynek mieszkalny na kampusie

Pierwsze zadanie koncentruje się na zaprojektowaniu nowego budynku mieszkalnego na terenie kampusu Les Grands Ateliers, który ma służyć studentom i profesorom. Uczestnicy muszą stworzyć komfortową przestrzeń mieszkalną uwzględniając odnawialne źródła energii oraz zasady gospodarki cyrkularnej. Projekt powinien obejmować także koncepcję zagospodarowania przestrzennego pozostałej części kampusu, złożonego z takich obiektów, jak centrum konferencyjne, powierzchnie wystawowe oraz tereny rekreacyjne. Nowy kampus musi być miejscem sprzyjającym nauce, innowacjom i relacjom społecznym, łączącym różne przestrzenie w spójną, funkcjonalną całość.

Drugie zadanie – renowacja starej szkoły

Drugie zadanie dotyczy renowacji opuszczonego budynku dawnej szkoły we wsi Chimilin, którą należy przekształcić w wielofunkcyjną przestrzeń dla lokalnych stowarzyszeń i organizacji.

Studenci powinni pamiętać o zachowaniu historycznego charakteru obiektu, a jednocześnie wprowadzić nowoczesne elementy, które zapewnią elastyczność użytkowania i dostosowanie go do zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

Pomysł ma łączyć nowoczesne rozwiązania energooszczędne z tradycyjną architekturą, tworząc przestrzeń sprzyjającą integracji oraz rozwojowi aktywności mieszkańców.

Specyfika tegorocznej edycji

Edycja 2025 wymaga od uczestników wyjątkowej kreatywności i umiejętności pracy z dwoma różnymi kontekstami architektonicznymi. Rzadko zdarza się, aby studenci mieli okazję pracować jednocześnie nad projektem nowoczesnego kampusu oraz renowacją historycznego budynku w tak różnorodnych miejscach. Organizatorzy kładą szczególny nacisk na innowacyjność, zrównoważony rozwój oraz redukcję wbudowanego i operacyjnego śladu węglowego. Dzięki pracy nad tymi dwoma zadaniami młodzi architekci będą mieli szansę pogłębić swoje umiejętności i zrozumienie dla wyzwań stawianych przed współczesną architekturą. Zdobędą także doświadczenie w adaptacji historycznej tkanki miejskiej oraz projektowaniu nowoczesnych, wielofunkcyjnych przestrzeni.

Szkolenia, networking – doświadczenia Polaków

Dla studentów jest to wyjątkowe wyzwanie, które sprzyja rozwojowi. Udział w takich konkursach umożliwia dostęp do szkoleń oraz budowanie relacji zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Tworzy to przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów między uczelniami z całego świata – mówi dr inż. arch. Elżbieta Komarzyńska-Świeściak z Politechniki Wrocławskiej, opiekunka projektu Rurban Habitat. – Bardzo doceniam zaangażowanie pracowników Saint-Gobain, którzy poprzez wykłady, szkolenia oraz konsultacje wspierają studentów w poszukiwaniu i rozwijaniu innowacyjnych oraz zrównoważonych rozwiązań architektonicznych. To wyróżnia ten konkurs na tle innych. Z perspektywy opiekuna mogę podkreślić, że Saint-Gobain tworzy swoistą „rodzinę” – promotorzy biorący udział w kolejnych edycjach konkursu budują trwałe relacje, a studenci zyskują możliwość rywalizowania w międzynarodowym środowisku, poznając różne strategie i style prezentacji. To znacząco wzbogaca ich doświadczenie zawodowe.

Gdzie znajdę pełną informację o konkursie?

Więcej na stronie: www.saint-gobain.pl/konkurs-dla-studentow-architektury, na której znajdują się szczegółowe informacje o tegorocznym zadaniu konkursowym i kryteriach oceny, albumy prac konkursowych oraz wypowiedzi studentów i jurorów z poprzednich edycji.

Organizator: Saint-Gobain

Saint-Gobain we własnych sowach to światowy lider w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa, który tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały oraz usługi dla rynku budowlanego i przemysłowego. Zintegrowane rozwiązania w zakresie renowacji budynków publicznych i prywatnych, lekkiego budownictwa oraz dekarbonizacji budownictwa i przemysłu są opracowywane w procesie ciągłej innowacji i zapewniają zrównoważony rozwój i efektywność. Zobowiązanie Grupy wyrażone jest w jej celu nadrzędnym: MAKING THE WORLD A BETTER HOME – mówią. Ich wartość sprzedaży w 2023 roku: 47,9 mld EUR, mają 160 000 pracowników w 76 krajach. Firma podjęła także – informują - zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku. Więcej informacji o Saint-Gobain można znaleźć na stronie: www.saint-gobain.pl.