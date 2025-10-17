Dobry Wzór 2025. Konkurs, który chce być kompasem. Debata Architektury-murator Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tegoroczna edycja wyróżnia się odwagą startujących twórców

Instytut Wzornictwa Przemysłowego ogłosił listę finalistów tegorocznego konkursu Dobry Wzór. To już 32. edycja wydarzenia, które od lat stanowi barometr jakości polskiego designu i promuje najlepsze rozwiązania z zakresu wzornictwa przemysłowego.

W tym roku do konkursu napłynęły setki zgłoszeń od firm, instytucji i projektantów z kraju i zagranicy. Jury, w którego skład weszli eksperci branżowi, naukowcy oraz przedstawiciele biznesu, wyłoniło grono finalistów w trzech głównych kategoriach: Wzornictwo produktowe, Wzornictwo systemów wizualnych oraz Wzornictwo: rozwój i promocja.

Czytaj także: Dobry Wzór 2024! Znamy najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku

Wśród nominowanych znalazło się ponad 100 firm i instytucji. Ich projekty obejmują zarówno innowacyjne produkty codziennego użytku, jak i nowoczesne identyfikacje wizualne oraz inicjatywy edukacyjne i wystawy promujące polski design.

„Dobry Wzór od ponad trzech dekad pokazuje, jak wysoki poziom prezentuje polskie wzornictwo. Tegoroczna edycja wyróżnia się odwagą twórców w podejmowaniu tematów zrównoważonego rozwoju, nowych technologii i społecznej odpowiedzialności designu” – podkreśla dr Daniel Kraszewski, kurator konkursu.

Zwycięzców 32. edycji poznamy już 5 listopada 2025 roku podczas uroczystej Gali Dobrego Wzoru w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Wtedy też zostaną przyznane tytuły Dobry Wzór 2025 oraz Ikona Dobrego Wzoru – wyróżnienia, które od lat stanowią synonim jakości i innowacyjności w polskim designie.

Lista finalistów w kategorii: Wzornictwo produktowe

Vasco – Vasco Translator E1

Marad design Marek Adamczewski – Meeting Point

Mudita Sp. z o.o. – Mudita Kompakt

Acustio Sp. z o.o. – Dune. Magnetyczne panele akustyczne

Touchless Freaks – Freak Display

Bujnie – Loopo Green System

ONE:ITEM Sp. z o.o. – ONE:ITEM

PORTA KMI POLAND S.A. – Ościeżnica HYDRO PROTECT™ z serii PORTA SYSTEM

AQForm – CONA 75 LED

AQForm – EMOT

Studio Puff-Buff Design s.c. – PSOB Podwieszany Sufit Oświetleniowy Bubbles

MAS s.c. Jakub Rudkiewicz i Andrzej Rudkiewicz – Rodzina lamp NOVA

Giera Design – Kolekcja luster MONDA

Beluro Home Sp. z o.o. – Meble przyjazne zmysłom

Ceramika Paradyż Sp. z o.o. – Architeq

Profim by Flokk – Fotel typu lounge Snap

Modertras Poznań Sp. z o.o. – Tramwaj Moderus Gamma LF 04 AC BD

Heatpex Sp. z o.o. – Aria Vitale Compact

Kleiber – Nebula

NEWAG S.A. – Elektryczny Zespół Trakcyjny Impuls 2 typu 58WE

Deante Sp. z o.o. – Zlewozmywak Magnetic

VOX – System szaf Stor

Ewa Sendecka Studio – Na Pole

Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. – Zestaw do sushi „Haku”

Artera – Kolekcja Flo proj. Sedno Studio

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. – Saloniki biznesowe LOT

Dabstory s.c. – Kolekcja akcesoriów łazienkowych Metro

Rubtiler – System tarasowy Easy Drop

Wessper – Butelki filtrujące Wessper B2 Actitex™

Instytut Chemii Fizycznej PAN – Fotoreaktor „ReactoReQ”

Cersanit S.A. – Płytki gresowe LIV TRAVERTINO CLASSICO

Ciarko Design – Okap wyspowy Icon

Cersanit S.A. – Zen Pro Vortex Cersanit

IKEA – Stół LISABO. Inspirowany niebem. Stworzony dla domu

FRAM – Arte Noir

Buglo Play Sp. z o.o. – Mega Robinia

PESA Bydgoszcz S.A. – PESA ELF 3.0

PESA Bydgoszcz S.A. – PESA Gama 3.0

Profix Sp. z o.o. – Poziomnica laserowa 4D 15193

Profix Sp. z o.o. – Spodnie robocze dekarskie Lahti Pro L40549

Opoczno – Kolekcja gresów Stige

Anwis Sp. z o.o. – System żaluzji poziomej MegaView

Opoczno – Kolekcja gresów Velluto

Primagran Sp. z o.o. – Zlewozmywak granitowy Nowy Jork 60 Multispace

PRO Sp. z o.o. – Niwelator rotacyjny TYXER

PRO Sp. z o.o. – Milestone One

PRO Sp. z o.o. – Poziomnica Torpedo

Złoty Melon Sp. z o.o. – Kolekcja produktów Ale Baner!

Monumo – Stack

Modee – Mineralne płyty ścienne

Tylko S.A. – Sofa Smooth

Mila Muszyna – Mila Muszyna

Unitra Sp. z o.o. – Wzmacniacz dual-mono WSH-805

Ferne – Kolekcja Brene

Joanna Dobkowska Studio – I Believe In Paper

Barlinek S.A. – Next Step

Polskie Linie Lotnicze LOT x Krosno Glass – Szklana zastawa na pokład samolotów PLL LOT

Czytaj także: Young Design 2024: wyniki 17. edycji konkursu

Lista finalistów w kategorii: Wzornictwo systemów wizualnych

BNA – Pasibus

Lech – Lech 2.0 – nowy system identyfikacji wizualnej

Flowair – Multifunkcyjny sterownik M-box w Systemie Flowair

Muzeum Narodowe w Warszawie – Kierunek Paryż. Polskie artystki z pracowni Bourdelle’a

Polski Holding Rybny – Evrafish

Złoty Melon Sp. z o.o. – Trampki z identyfikacją wizualną Fundacji WOŚP

At Work Sp. z o.o. – Bezpieczna szkoła – informacja wizualna jako czynnik rozwoju kompetencji przestrzennych

Super Super Studio – System identyfikacji wizualnej Centrum Muzyki w Krakowie

Super Super Studio – System identyfikacji wizualnej iTaxi

Super Super Studio – Strona internetowa dla Jassmine (UI/UX)

Pleo Interactive Sp. z o.o. – System identyfikacji wizualnej Novobudowa

Pleo Interactive Sp. z o.o. – System identyfikacji wizualnej oraz odświeżenie logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Lista finalistów w kategorii: Wzornictwo, rozwój i promocja

Harpo Sp. z o.o. – Notatnik brajlowski BraillePen24

Design Practice P. Kacprzak, A. Naplocha s.c. – Design Practice – kursy wzornicze

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki – Lary i penaty. O budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze – wystawa

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu – Tkacze historii. Pięć dekad mody w Polsce

Anna Mokrzycka-Wagner – Ogród z Pamięci. Projekt miejskiej przestrzeni parkowej dla osób z demencją oraz chorobą Alzheimera

Muzeum Narodowe w Krakowie – Transformacje. 4 x Nowoczesność – wystawa

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki – Anthropocene. Towards regenerative architecture

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Zakotwiczone. Narzędzie edukacyjne wspierające dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Muzeum Miasta Gdyni – Alicja Wyszogrodzka. Polskie projekty polscy projektanci

Muzeum Warszawy – Wystawa Julia Keilowa. Projektantka

Studio Klaudyna Marciniak – Remember