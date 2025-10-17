Spis treści
Tegoroczna edycja wyróżnia się odwagą startujących twórców
Instytut Wzornictwa Przemysłowego ogłosił listę finalistów tegorocznego konkursu Dobry Wzór. To już 32. edycja wydarzenia, które od lat stanowi barometr jakości polskiego designu i promuje najlepsze rozwiązania z zakresu wzornictwa przemysłowego.
W tym roku do konkursu napłynęły setki zgłoszeń od firm, instytucji i projektantów z kraju i zagranicy. Jury, w którego skład weszli eksperci branżowi, naukowcy oraz przedstawiciele biznesu, wyłoniło grono finalistów w trzech głównych kategoriach: Wzornictwo produktowe, Wzornictwo systemów wizualnych oraz Wzornictwo: rozwój i promocja.
Wśród nominowanych znalazło się ponad 100 firm i instytucji. Ich projekty obejmują zarówno innowacyjne produkty codziennego użytku, jak i nowoczesne identyfikacje wizualne oraz inicjatywy edukacyjne i wystawy promujące polski design.
„Dobry Wzór od ponad trzech dekad pokazuje, jak wysoki poziom prezentuje polskie wzornictwo. Tegoroczna edycja wyróżnia się odwagą twórców w podejmowaniu tematów zrównoważonego rozwoju, nowych technologii i społecznej odpowiedzialności designu” – podkreśla dr Daniel Kraszewski, kurator konkursu.
Zwycięzców 32. edycji poznamy już 5 listopada 2025 roku podczas uroczystej Gali Dobrego Wzoru w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Wtedy też zostaną przyznane tytuły Dobry Wzór 2025 oraz Ikona Dobrego Wzoru – wyróżnienia, które od lat stanowią synonim jakości i innowacyjności w polskim designie.
Lista finalistów w kategorii: Wzornictwo produktowe
- Vasco – Vasco Translator E1
- Marad design Marek Adamczewski – Meeting Point
- Mudita Sp. z o.o. – Mudita Kompakt
- Acustio Sp. z o.o. – Dune. Magnetyczne panele akustyczne
- Touchless Freaks – Freak Display
- Bujnie – Loopo Green System
- ONE:ITEM Sp. z o.o. – ONE:ITEM
- PORTA KMI POLAND S.A. – Ościeżnica HYDRO PROTECT™ z serii PORTA SYSTEM
- AQForm – CONA 75 LED
- AQForm – EMOT
- Studio Puff-Buff Design s.c. – PSOB Podwieszany Sufit Oświetleniowy Bubbles
- MAS s.c. Jakub Rudkiewicz i Andrzej Rudkiewicz – Rodzina lamp NOVA
- Giera Design – Kolekcja luster MONDA
- Beluro Home Sp. z o.o. – Meble przyjazne zmysłom
- Ceramika Paradyż Sp. z o.o. – Architeq
- Profim by Flokk – Fotel typu lounge Snap
- Modertras Poznań Sp. z o.o. – Tramwaj Moderus Gamma LF 04 AC BD
- Heatpex Sp. z o.o. – Aria Vitale Compact
- Kleiber – Nebula
- NEWAG S.A. – Elektryczny Zespół Trakcyjny Impuls 2 typu 58WE
- Deante Sp. z o.o. – Zlewozmywak Magnetic
- VOX – System szaf Stor
- Ewa Sendecka Studio – Na Pole
- Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. – Zestaw do sushi „Haku”
- Artera – Kolekcja Flo proj. Sedno Studio
- Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. – Saloniki biznesowe LOT
- Dabstory s.c. – Kolekcja akcesoriów łazienkowych Metro
- Rubtiler – System tarasowy Easy Drop
- Wessper – Butelki filtrujące Wessper B2 Actitex™
- Instytut Chemii Fizycznej PAN – Fotoreaktor „ReactoReQ”
- Cersanit S.A. – Płytki gresowe LIV TRAVERTINO CLASSICO
- Ciarko Design – Okap wyspowy Icon
- Cersanit S.A. – Zen Pro Vortex Cersanit
- IKEA – Stół LISABO. Inspirowany niebem. Stworzony dla domu
- FRAM – Arte Noir
- Buglo Play Sp. z o.o. – Mega Robinia
- PESA Bydgoszcz S.A. – PESA ELF 3.0
- PESA Bydgoszcz S.A. – PESA Gama 3.0
- Profix Sp. z o.o. – Poziomnica laserowa 4D 15193
- Profix Sp. z o.o. – Spodnie robocze dekarskie Lahti Pro L40549
- Opoczno – Kolekcja gresów Stige
- Anwis Sp. z o.o. – System żaluzji poziomej MegaView
- Opoczno – Kolekcja gresów Velluto
- Primagran Sp. z o.o. – Zlewozmywak granitowy Nowy Jork 60 Multispace
- PRO Sp. z o.o. – Niwelator rotacyjny TYXER
- PRO Sp. z o.o. – Milestone One
- PRO Sp. z o.o. – Poziomnica Torpedo
- Złoty Melon Sp. z o.o. – Kolekcja produktów Ale Baner!
- Monumo – Stack
- Modee – Mineralne płyty ścienne
- Tylko S.A. – Sofa Smooth
- Mila Muszyna – Mila Muszyna
- Unitra Sp. z o.o. – Wzmacniacz dual-mono WSH-805
- Ferne – Kolekcja Brene
- Joanna Dobkowska Studio – I Believe In Paper
- Barlinek S.A. – Next Step
- Polskie Linie Lotnicze LOT x Krosno Glass – Szklana zastawa na pokład samolotów PLL LOT
Lista finalistów w kategorii: Wzornictwo systemów wizualnych
- BNA – Pasibus
- Lech – Lech 2.0 – nowy system identyfikacji wizualnej
- Flowair – Multifunkcyjny sterownik M-box w Systemie Flowair
- Muzeum Narodowe w Warszawie – Kierunek Paryż. Polskie artystki z pracowni Bourdelle’a
- Polski Holding Rybny – Evrafish
- Złoty Melon Sp. z o.o. – Trampki z identyfikacją wizualną Fundacji WOŚP
- At Work Sp. z o.o. – Bezpieczna szkoła – informacja wizualna jako czynnik rozwoju kompetencji przestrzennych
- Super Super Studio – System identyfikacji wizualnej Centrum Muzyki w Krakowie
- Super Super Studio – System identyfikacji wizualnej iTaxi
- Super Super Studio – Strona internetowa dla Jassmine (UI/UX)
- Pleo Interactive Sp. z o.o. – System identyfikacji wizualnej Novobudowa
- Pleo Interactive Sp. z o.o. – System identyfikacji wizualnej oraz odświeżenie logo Polskiego Czerwonego Krzyża
Lista finalistów w kategorii: Wzornictwo, rozwój i promocja
- Harpo Sp. z o.o. – Notatnik brajlowski BraillePen24
- Design Practice P. Kacprzak, A. Naplocha s.c. – Design Practice – kursy wzornicze
- Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki – Lary i penaty. O budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze – wystawa
- Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu – Tkacze historii. Pięć dekad mody w Polsce
- Anna Mokrzycka-Wagner – Ogród z Pamięci. Projekt miejskiej przestrzeni parkowej dla osób z demencją oraz chorobą Alzheimera
- Muzeum Narodowe w Krakowie – Transformacje. 4 x Nowoczesność – wystawa
- Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki – Anthropocene. Towards regenerative architecture
- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Zakotwiczone. Narzędzie edukacyjne wspierające dzieci w wieku wczesnoszkolnym
- Muzeum Miasta Gdyni – Alicja Wyszogrodzka. Polskie projekty polscy projektanci
- Muzeum Warszawy – Wystawa Julia Keilowa. Projektantka
- Studio Klaudyna Marciniak – Remember