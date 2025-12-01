Nowy Strzeszyn w Poznaniu. Spacer z Arturem Celińskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

RS Architektura Krajobrazu z I Nagrodą

Miasto rozstrzygnęło konkurs na opracowanie nowej koncepcji ulicy Karowej. Zadaniem uczestników było stworzenie spójnego i funkcjonalnego połączenia między mostem pieszo-rowerowym nad Wisłą a Krakowskim Przedmieściem, przy jednoczesnym poszanowaniu uwarunkowań konserwatorskich i geotechnicznych skarpy warszawskiej. W pierwszym etapie napłynęło 14 prac studialnych, z których pięć zakwalifikowano do finału. Jury przyznało trzy nagrody i dwa równorzędne wyróżnienia. Zwycięzcą została pracownia RS Architektura Krajobrazu, która otrzymała 100 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Czytaj także: Oto 60 najciekawszych realizacji, które zawalczą o najważniejsze nagrody konkursu Życie w Architekturze 2025

Wybrana koncepcja zakłada uporządkowanie przestrzeni Karowej jako kluczowego ciągu łączącego Trakt Królewski z nadrzecznym odcinkiem miasta. Centralnym elementem projektu są szerokie i łagodne schody oraz winda prowadząca na trzy poziomy – od rejonu mostu pieszo-rowerowego, przez pośredni poziom przy wiadukcie Markiewicza, aż po górną część skarpy. Winda ma być dostępna dla osób o ograniczonej mobilności i umożliwi przewóz rowerów, co ułatwi ruch między dolnym i górnym tarasem miasta.

i Autor: https://architektura.um.warszawa.pl/konkursNowaKarowa Wizualizacja zwycięskiego projektu przebudowy ulicy Karowej w Warszawie, prezentująca szerokie schody, windę, tereny zielone z drzewami i krzewami, oraz pieszych. Koncepcja RS Architektura Krajobrazu łączy Trakt Królewski z Wisłą. Więcej o nowej architekturze urbanistycznej na Architektura Murator Plus.

Projekt przewiduje nasadzenie 200 nowych drzew

Projektanci przewidzieli również wykorzystanie schodów jako miejsca odpoczynku. Pojawią się tam strefy z ławkami, zaprojektowanymi tak, by odpowiadać różnym potrzebom użytkowników – część z nich będzie wyposażona w oparcia i podłokietniki, a układ siedzisk pozwoli na korzystanie zarówno w słońcu, jak i w cieniu. Wzdłuż osi schodów poprowadzono niewielki ciek wodny, który w dolnej części ma rozszerzać się w elementy krajobrazowe nawiązujące do historycznych starorzeczy u podnóża skarpy. W efekcie schody staną się nie tylko łącznikiem, lecz także miejscem rekreacji i obserwacji panoramy okolicy.

Czytaj także: Życie w Architekturze 2025. Ulice Wschodnia-Rewolucji 1905r.-Jaracza-Włókiennicza. Jakub Krzysztofik

Zgodnie z założeniami, zachowany zostanie nasyp wiaduktu Markiewicza, a projekt nie ingeruje w jego geometrię. Jedynie na odcinkach prowadzących do wiaduktu poszerzone zostaną chodniki do co najmniej 2,5 metra. Jezdnia zostanie dostosowana do minimalnych wymiarów: 5 metrów dla pojazdów i po 1,5 metra dla każdego z pasów rowerowych. To zmiana, która ma poprawić bezpieczeństwo oraz czytelność układu komunikacyjnego.

W projekcie przewidziano zachowanie niemal wszystkich istniejących drzew oraz nasadzenie około 200 nowych. Ma to wzmocnić zielony charakter skarpy i podkreślić jej naturalny układ. Sąd konkursowy sformułował także wskazówki do dalszych prac, zwracając uwagę m.in. na sąsiedztwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz standardy nawierzchni rowerowych.

Nagrodzone i wyróżnione koncepcje można oglądać od 4 do 19 grudnia w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy Al. Jerozolimskich 44, a także na stronie internetowej konkursu.