Życie w Architekturze 2025. Ulice Wschodnia-Rewolucji 1905r.-Jaracza-Włókiennicza. Jakub Krzysztofik

Życie w Architekturze 2025. Ulice Wschodnia-Rewolucji 1905r.-Jaracza-Włókiennicza. Założenia Autorskie

Ulice są elementem koncepcji urbanistycznej rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi. (Projekty 1 i 4). Celem przestrzennym i funkcjonalnym rewitalizacji ulic było potraktowanie wąskich śródmiejskich ulic jako przestrzeni publicznych oraz wprowadzenie wysokiej zieleni oraz poszerzenie chodników).

Ulica Wschodnia (szerokości 14 metrów otrzymała jezdnie zwężoną do 5,8 metra (zmiana z ulicy jednokierunkowa na dwukierunkową). Ul. Rewolucji pozostała jednokierunkowa ale pasy są zwężone do 6 metrów (3,25 dla autobusów i 2,75 drugi dla samochodów). Uwaga: nie zmniejszono przepustowości ulic. Obydwie ulice otrzymała 2 szpalery drzew (po jednej stronie w zieleńcu a po drugiej w kratach). Chodniki mają szerokość 2,5 -3 metry. Całość uzupełnia wysoka zieleń (7-8 metrowe nasadzenia, graby kolumnowe) oraz niska, kwitnące różnokolorowo krzewy, zimozielone laurowiśnie) W połowie ciągu ulic (Rewolucji i Wschodnia) jest zaprojektowane uspokojenie ruchu w postaci wyniesionego przejścia z kostki łupanej (dodatkowy efekt akustyczny zmuszający auta do zwolnienia).

Ulica Włókiennicza potraktowana jest jako jednoprzestrzenna z dominującym ruchem pieszym i rowerowym z dopuszczonym parkowaniem dla mieszkańców. Szpaler drzew po jednej stronie. Ulice są jest iluminowane (podświetlenie LED RGB drzew) i dobrze oświetlone. Lampy uliczne są w olbrzymiej większości podwieszone do budynków co redukuje liczbę słupów. Całość uzupełnia mała architektura: ławki, śmietniki, stojaki rowerowe oraz tablice informacyjne o formie ujednoliconej dla całego śródmieścia miasta. Przestrzeń jest pozbawiona barier architektonicznych i jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Życie w Architekturze 2025. Ulice Wschodnia-Rewolucji 1905r.-Jaracza-Włókiennicza. Autorzy

Autor projektu:

Jakub Krzysztofik

Zespół autorski:

Patrycja Jędrzejczyk, Sylwia Krzysztofik, Paulina Murawska, Dominika Jankowska, Michał Domińczak, Jarosław Sieradzki

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Zamiast zaniedbanych ulic z dominującym ruchem samochodowym mamy wysokiej jakości przestrzeń publiczną, chętnie odwiedzaną przez okolicznych mieszkańców, rodziny z dziećmi, seniorów oraz cudzoziemców a także turystów. Ulice powoli ożywiają sąsiadujące usługi oraz nowe inwestycje (remonty prywatnych kamienic oraz budowa nowych budynków).

Ulice Wschodnia-Rewolucji 1905r.-Jaracza-Włókiennicza. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa: Ulice Wschodnia-Rewolucji 1905r.-Jaracza-Włókiennicza, przestrzeń publiczna

Inwestor: Miasto Łódź: Zarząd Inwestycji Miejskich

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: IDS-BUD S.A. „JAGEZ” Firma Transportowo-Usługowa Zdzisław Jagiełło ; Biuro Usług Inwestycyjnych Robert Wojciechowski (Włókiennicza)

Powierzchnia terenu: 24 000 m2

Data przygotowania projektu: 2017

Data ukończenia realizacji: XI-XII.2020 (Wschodnia/Rewolucji), V 2025 (Jaracza) [konieczne poprawki] Włokiennicza XI.2021 (Włókiennicza)

