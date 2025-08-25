Życie w Architekturze 2025. 19. Dzielnica – budynki H, J. JEMS Architekci

Życie w Architekturze 2025. 19. Dzielnica – budynki H, J. Założenia Autorskie

Budynki H i J to finalny etap wieloletniego projektu urbanistycznego 19. Dzielnicy -największego, otwartego osiedla mieszkaniowego współczesnej Warszawy, zlokalizowanego na terenach poprzemysłowych Woli. W zgodzie z przyjętym od początku założeniem, także ten etap wpisuje się w otwarty, prospołeczny charakter dzielnicy - bez ogrodzeń, z parterami usługowymi i dostępnością przestrzeni dla wszystkich mieszkańców miasta.

Konsekwentnie rozwijając masterplan, nadaliśmy budynkom indywidualny, wyrazisty charakter, pozostając przy tym wierni spójnemu językowi formalnemu całego założenia. W budynku J postawiliśmy na delikatność – elewację z matowej ceramiki o piaskowej barwie, ułożoną z płytek w pionie i poziomie, wzbogaciliśmy rytmicznymi, drewnianymi loggiami. Budynek H to kontrast - ciemna, glazurowana ceramika w sześciu odcieniach szarości buduje złożoną grę światła i refleksów, zmieniających się w zależności od pogody i pory dnia.

Obie bryły cechuje staranna tektonika i wysoka kultura detalu. Kluczowe było tu opanowanie rzemiosła materiałowego – płytki elewacyjne dobrano i rozmieszczono ręcznie w odpowiednich proporcjach, by zapewnić jednolitą, ale żywą fakturę fasady. Architektura H i J stanowi nie tylko zakończenie dzielnicy w sensie przestrzennym, ale też kulminację jej idei – tworzenia nowej, miejskiej tkanki o współczesnym, ale osadzonym w kontekście charakterze.

Życie w Architekturze 2025. 19. Dzielnica – budynki H, J. Autorzy

Autor projektu:

JEMS Architekci

Zespół autorski:

Wojciech Kotecki, Dariusz Wasak, Paweł Majkusiak, Olgierd Jagiełło, Marcin Citko, Piotr Lisowski, Anna Świderska, Wojciech Gruszczyński, Marta Świątek-Piziorska, Marcin Zaremba, Agnieszka Rokicka, Małgorzata Charazińska, Maciej Miłobędzki, Marek Kuciński, Tytus Brzozowski, Daniel Drynkowski, Barbara Michalska.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Budynki H i J to nie tylko zakończenie wieloetapowego procesu tworzenia nowej dzielnicy w centrum Warszawy – to ukoronowanie wizji, która od początku konsekwentnie redefiniowała standardy budownictwa mieszkaniowego w Polsce. W dobie „grodzonych” osiedli i anonimowej zabudowy, 19. Dzielnica zaproponowała coś fundamentalnie innego: strukturę miasta, nie zamkniętego osiedla, gdzie ulica, plac, parter usługowy i dziedziniec współtworzą przestrzeń wspólną.

Od samego początku kluczową rolę odegrała jakość przestrzeni publicznej: miejskie w charakterze, zadrzewione ulice i place zostały starannie zaprojektowane i zrealizowane jeszcze przed rozpoczęciem budowy budynków mieszkalnych, tworząc solidny fundament dla przyszłego życia społecznego. Staranny detal urbanistyczny podkreśla znaczenie wspólnej przestrzeni i zaprasza do aktywnego jej użytkowania. Realizacja H i J ukazuje dojrzałość koncepcji: ciągłość układów urbanistycznych, które przez lata wypełniły się zabudową i zrosły z miejskim otoczeniem, sprawia, że 19. Dzielnica przestała być nową enklawą – stała się pełnoprawną częścią miasta, z jego naturalną dynamiką i różnorodnością.

Architektura budynków H i J dowodzi, że nawet w ramach spójnego masterplanu możliwa jest indywidualność i ekspresja – pod warunkiem, że stoi za nią kultura projektowania i odpowiedzialność za przestrzeń. Zróżnicowana tektonika poszczególnych budowli, dobór materiałów, proporcje otworów oraz stonowana, lecz wyrafinowana kolorystyka zapewniają jednocześnie bogactwo i spójność. Zarówno w skali urbanistycznej, jak i w detalu materiałowym, projekt opiera się na świadomym balansie między porządkiem a różnorodnością. W rezultacie powstały budynki, które nie dominują nad przestrzenią, ale ją współtworzą, dając miejsce codziennemu życiu.

19. Dzielnica – budynki H, J. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: 19. Dzielnica – budynki H, J, budynek wielorodzinny

Inwestor: Pro Urba Invest

Generalny wykonawca/ wykonawca konstrukcji: Unibep S.A

Powierzchnia zabudowy: 2770,18 m2

Powierzchnia użytkowa: mieszkań 11 021 m2, usług 4400 m2

Powierzchnia całkowita: 31 211,14 m2

Powierzchnia terenu: 14 417 m2

Data przygotowania projektu: Koncepcja projektowa dzielnicy 2007, Projekt budowlany H,J 2011

Data ukończenia realizacji: 2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.