Życie w Architekturze 2025. AFI Home Metro Szwedzka (część projektu BOHEMA - Strefa Praga). Grupa5 Architekci / SUD Architekt Polska / Kallan Architekci

BOHEMA – Strefa Praga to unikalny projekt, który tchnął nowe życie w zabytkowe mury dawnej fabryki Pollena-Uroda przy ul. Szwedzkiej na warszawskiej Pradze-Północ, tuż obok stacji metra M2. Na ponad 4 ha powstała przestrzeń łącząca funkcje mieszkaniowe, biurowe, handlowe i kulturalne.

To przykład udanej rewitalizacji, gdzie historyczna tkanka miejska współgra z nowoczesną architekturą, zachowując postindustrialny charakter miejsca. Teren ma bogatą historię przemysłową. W budynkach działały m.in. Fabryka Braci Brünner, Fabryka Chemiczna „Praga” oraz zakłady kosmetyczne Schicht – Lever i później Pollena-Uroda, gdzie produkowano kultowe kosmetyki, w tym mydło Biały Jeleń. W 2021 r. część projektu przejęła firma AFI Poland, realizując kompleks z 371 mieszkaniami na wynajem (PRS), 4,9 tys. m² powierzchni handlowo-gastronomicznej i 4,2 tys. m² biur.

We wrześniu 2024 r. inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie. W ramach AFI Home Metro Szwedzka odrestaurowano historyczne obiekty: Główny Produkcyjny, Pudełkarnię, Magazyn Centralny, Dom Elektryka i Biuro Zarządu. W tych budynkach powstały mieszkania, biura i lokale usługowe. Nowe obiekty harmonijnie wpisują się w zabytkową zabudowę. W historycznych halach dostępnych jest 190 umeblowanych lokali soft-loftowych (1–3 pokoje). AFI Poland jest też właścicielem dwóch biurowców Bohema Offices przy wejściu od ul. Szwedzkiej. Projekt otrzymał certyfikat BREEAM „Excellent” (77,5%), jako pierwszy ukończony kompleks mieszkaniowy w Polsce w systemie BREEAM V6.

Życie w Architekturze 2025. AFI Home Metro Szwedzka (część projektu BOHEMA - Strefa Praga). Autorzy

Autor projektu:

Grupa5 Architekci / SUD Architekt Polska / Kallan Architekci

Zespół autorski:

Grupa5 Architekci / SUD Architekt Polska / Kallan Architekci

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt BOHEMA – Strefa Praga wpisuje się w program rewitalizacji Pragi-Północ – dzielnicy, w której zachowało się najwięcej historycznej zabudowy Warszawy. Jest to największa tego typu inwestycja w tej części miasta, przyczyniająca się do zachowania i adaptacji historycznej tkanki miejskiej.

Rewitalizacja tego terenu nie tylko przywróciła mu dawny blask, ale także stworzyła przestrzeń atrakcyjną dla mieszkańców i lokalnej społeczności. Nowe udogodnienia, w tym liczne lokale usługowe, restauracje, przestrzeń kulturalna oraz zielone przestrzenie rekreacyjne, znacząco podniosły jakość życia w tej części Warszawy. Ważnym elementem projektu są tereny ogólnodostępne biegnące równolegle do ul. Szwedzkiej, pełniące funkcję liniowego parku miejskiego. Tworzą one rekreacyjną oś kompleksu, łączącą się z pasażem usługowym w parterach zarówno historycznych, jak i nowych budynków.

Centralnym punktem inwestycji jest plac wokół 70-metrowego pofabrycznego komina – jednego z najwyższych zachowanych obiektów przemysłowych prawobrzeżnej Warszawy. W otoczeniu komina znajdują się wyeksponowane fragmenty dawnych kotłów fabrycznych, zielone strefy relaksu z hamakami i leżakami, a także przestrzeń zabaw dla dzieci. AFI Home Metro Szwedzka, będąca częścią większego projektu BOHEMA - Strefa Paraga - to przykład udanej wielkoskalowej rewitalizacji o ogromnym znaczeniu dla Warszawy. Inwestycja ta nie tylko przywróciła do życia historyczne budynki, ale także stworzyła nową jakość miejskiej przestrzeni, integrując funkcje mieszkalne, biurowe i rekreacyjne. Jest to projekt, który łączy historię z nowoczesnością, czyniąc go wyjątkowym kompleksem typu mixed-use na prawym brzegu Wisły.

AFI Home Metro Szwedzka (część projektu BOHEMA - Strefa Praga). Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: AFI Home Metro Szwedzka (część projektu BOHEMA - Strefa Praga), obiekt mixed-use

Inwestor: OKAM Capital / AFI Poland

Generalny wykonawca: Unibep S.A. / FineTech Construction Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: N/D

Powierzchnia zabudowy: 3639 m2

Powierzchnia użytkowa: 16 657 m2 (mieszkania), 4 842 m2 (usługi), 4 169 m2 (biura)

Powierzchnia całkowita: 25 668 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 17 552 m2/137 768 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2015/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.