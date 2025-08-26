Życie w Architekturze 2025. Amfiteatr w Krynicy-Zdroju. Saneccy sp. z o.o. Architektura x Krajobraz

Życie w Architekturze 2025. Amfiteatr w Krynicy-Zdroju. Założenia Autorskie

Krynicki Amfiteatr to obiekt łączący w sobie wiele skomplikowanych aspektów technicznych z dialogiem z ponad 200-letnią tradycją unikatowego Parku Zdrojowego na Górze Parkowej oraz zabytkową architekturą dwóch odrębnych, lecz charakterystycznych oraz komplementarnych i będących znakiem rozpoznawczym uzdrowiska światów – architektury drewnianej stylu krynickiego oraz modernistycznej architektury okresu międzywojennego.

Zadaszenie amfiteatru spełnia szereg bardzo restrykcyjnych wytycznych będąc jednocześnie nową rozpoznawalną rzeźbą przestrzenna, utworem na styku architektury, krajobrazu oraz sztuki. Obiekt jest posadowiony w bezpośrednim sąsiedztwie złóż mineralnych na podłożu o skomplikowanej budowie geologicznej. Z jednej strony sąsiaduje z górskim potokiem Palenica, a od strony zbocza z zabytkowym, modernistycznym obiektem dolnej stacji kolei linowych na Górę Parkową.

Inspiracjami dla architektury zadaszenia obiektu były:

1. Liść jawora, charakterystyczny składnik drzewostanu Parku Zdrojowego.

2. Styl krynicki, odznaczający się sposobem kształtowania dachów

3. Modernizm, stanowiący nieodłączny element krajobrazu Krynickiego. W nieco innym ujęciu (sfera symboliczna) formę obiektu można określić jako wypracowaną przy uwzględnieniu 3 podstawowych inspiracji: - Natura – liść jaworu - Kultura – charakterystyczne formy dachów wilii w stylu krynickim przy deptaku im. Józefa Dietla - Zdrój – forma kielicha (kryształu) nawiązująca do najważniejszego bogactwa Krynicy-Zdroju tj. źródeł wód mineralnych Szereg wyzwań technicznych, technologicznych, formalno-prawnych oraz proceduralnych, którym należało sprostać, nie przesłonił nadrzędnego celu jakim było stworzenie obiektu, który będzie pełnił swoją (od lat wyczekiwaną i pożądaną) funkcję, a jednoczenie stanowił kontynuację oraz dialog z ikonami krynickiej architektury, oraz niezwykle cennej warstwy przyrodniczej Parku Zdrojowego.

Autor projektu:

Saneccy sp. z o.o. Architektura x Krajobraz

Zespół autorski:

Autorzy, architektura i architektura krajobrazu: Sanecki Marek, Agnieszka Sanecka, konstrukcje: Piotr Sokal

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Obiekt stanowi rzeźbiarski manifest architektoniczny, który zachowując współczesną formę głęboko wnika i wynika z sąsiedztwa oraz dziedzictwa Krynicy. Budowla jest obiektem kultury jak i ważną przestrzenią publiczną. W ramach jednej stosunkowo niewielkiej inwestycji udzielono odpowiedzi na szereg zagadnień: urbanistycznych, technicznych, społeczno-kulturalnych, środowiskowych i wreszcie architektonicznych. Co szczególnie istotne w kontekście konkursu Miasto otrzymało obiekt, który istotnie tętni życiem.

"Życie w Architekturze" w jej wielowymiarowym rozumieniu, staje się terminem bardzo adekwatnym i niekwestionowanym. Kalendarz wydarzeń kulturalnych w sezonie od momentu otwarcia jest bardzo obficie wypełniony, przy czym między kolejnymi eventami przestrzeń amfiteatru jest tłumnie odwiedzanym i użytkowanym miejscem, które zintegrowało oraz podniosło znaczenie tej części miasta.

Zdaniem wielu obserwatorów oraz krytyków, obiekt zdecydowanie wyróżnia się na tle innych tego typu realizacji co zostało bardzo wymownie ujęte m.in. w artykule Przemysława Ciępki na łamach portalu Architektura i Biznes pt.”Naturalnie modernistyczny – Amfiteatr w Krynicy-Zdroju”: „Obserwując nowe budynki w turystycznych miejscowościach zazwyczaj z trwogą stwierdzamy kolejną stratę dla krajobrazu naturalnego i architektonicznego. W przypadku amfiteatru w Krynicy-Zdroju sprawy mają się zgoła inaczej — nowy obiekt użyteczności publicznej nie tylko nie zaburza istniejącego ładu, ale i stanowi istotną wartość dodaną dla środowiska zbudowanego i otoczenia naturalnego w tej miejscowości. Jeśli już budować w podobnych okolicznościach, to właśnie z taką wrażliwością i pokorą, jaką prezentuje projekt z pracowni SANECCY.”

Amfiteatr w Krynicy-Zdroju. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Amfiteatr w Krynicy-Zdroju, inny

Inwestor: Gmina Krynica-Zdrój

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Erbet sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 219,85 m2

Powierzchnia użytkowa: 163,71 m2

Powierzchnia całkowita: 219,85 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 4690,62 m2/11750 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2024

