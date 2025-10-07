Życie w Architekturze 2025. APARTAMENTY BIAŁY PORT. Mgr inż.arch Agata Kołodzińska , mgr inż. arch. Anna Trzeciak

Życie w Architekturze 2025. APARTAMENTY BIAŁY PORT. Założenia Autorskie

Podstawowym założeniem projektowym było znalezienie formy zabudowy, która w sposób harmonijny zintegruje się z wyjątkowo zróżnicowanym urbanistycznie otoczeniem – na styku historycznej tkanki Bydgoskiego Przedmieścia i współczesnych realizacji hotelowych. Projektowany zespół mieszkaniowy miał nie tylko wpisywać się w zróżnicowaną skalę sąsiedztwa, ale również pełnić rolę łącznika między tymi dwoma światami – poprzez formę, skalę, proporcje oraz dobór materiałów.

Zaprojektowano trzy budynki o zróżnicowanej wysokości – od trzech do pięciu kondygnacji – zgodnie z warunkami zabudowy oraz historycznym układem urbanistycznym podlegającym ochronie konserwatorskiej. Budynki wzrastają kaskadowo od strony historycznych Rybaków w kierunku nowoczesnej zabudowy hotelowej, co odzwierciedla ideę płynnego przejścia od zabudowy historycznej do współczesnej. Kluczowym założeniem było też stworzenie tzw. "water frontu" – budynków skierowanych w stronę rzeki, z elewacjami szczytowymi budujących dynamiczny rytm wzdłuż ulicy Popiełuszki. Inspiracją były zarówno dawne budynki rybackie, jak i współczesna architektura nadwodna.

Forma architektoniczna oparta została na połączeniu dachów ukośnych i płaskich, co pozwoliło odnieść się do historycznej architektury willowej i jednocześnie wprowadzić elementy nowoczesne – tarasy dachowe, duże przeszklenia, wertykalne podziały elewacji. Materiały – cegła klinkierowa, drewno, grafitowa blacha – dobrano tak, by odzwierciedlały lokalną tradycję, ale w nowoczesnej, stonowanej estetyce. Całość ma charakter uporządkowanej, miejskiej kompozycji, zrównoważonej w kontekście skali, funkcji i krajobrazu.

Życie w Architekturze 2025. APARTAMENTY BIAŁY PORT. Autorzy

Autor projektu:

Mgr inż.arch Agata Kołodzińska , mgr inż. arch. Anna Trzeciak

Zespół autorski:

Opracowanie - mgr inż. arch. Joanna Rudź , konstrukcja - mgr inż.Grzegorz Grabowski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja przy ul. Popiełuszki w Toruniu jest przykładem architektury, która nie dominuje, lecz współistnieje z miejscem, w którym powstała.

To projekt, który – mimo swojego nowoczesnego charakteru – pozostaje głęboko zakorzeniony w kontekście kulturowym, urbanistycznym i historycznym. Odpowiada na złożony kontekst lokalizacji: styku starej osady rybackiej, zróżnicowanej zabudowy miejskiej i nowoczesnych hoteli. Jest to architektura dialogu – z przeszłością, z sąsiedztwem, z krajobrazem. Projekt nie ucieka się do łatwych formalnych chwytów, nie szuka efektowności na siłę. Zamiast tego proponuje architekturę opartą na idei spójności, harmonii i odpowiedzialności przestrzennej.

Zasługuje na Grand Prix, ponieważ pokazuje, że wysoka jakość architektury nie musi wynikać z ekstrawagancji, ale z umiejętności wczytania się w miejsce i jego historię. Projekt łączy współczesny język form z lokalnym dziedzictwem – zarówno w skali urbanistycznej, jak i materiałowej. Stonowana kolorystyka, wyważone detale, zróżnicowana skala i czytelna kompozycja przestrzenna sprawiają, że jest to przykład architektury zrównoważonej – zarówno pod względem estetyki, jak i funkcjonalności. W czasach, gdy wiele realizacji dominuje przestrzeń i szuka atencji, ten projekt pokazuje, że siła architektury może tkwić w subtelności. To przykład nowoczesnego projektowania w zgodzie z miejscem, które zasługuje na najwyższe wyróżnienie.

APARTAMENTY BIAŁY PORT. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: APARTAMENTY BIAŁY PORT, budynek wielorodzinny

Inwestor: GRUPA MARROW SP. Z O.O.

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: FASTERM BUDOWNICTWO sp. z o. o. sp. k.

Powierzchnia zabudowy: 927 m2

Powierzchnia użytkowa: 2681,49 m2

Powierzchnia całkowita: 4752,02 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 3165 m2/14340,72 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020-2022/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

