Życie w Architekturze 2025. Austeria, Centrum Adaptacji Społeczno-Kulturalnej. Marcin Gnich

Życie w Architekturze 2025. Austeria, Centrum Adaptacji Społeczno-Kulturalnej. Założenia Autorskie

Budynek ten chyba każdy z nas rozpozna, wyjeżdżając z Warszawy w kierunku południowym zwaną "wylotówką" na Kraków i Katowice. Zaniedbany, rozpadający się, wielokrotnie opisywany jako zapomniana perła architektury klasycznej Mazowsza, w wykonaniu jednego z najznakomitszych architektów tamtych czasów Szymona Bogumiła Zuga. Budynek miał najróżniejsze historie. Był karczmą, pocztą, strażą pożarną, magazynem, warsztatem samochodowym, kwiaciarnią, aby na koniec doczekać się nowej i jak bardzo potrzebnej społecznej funkcji. Tak zrodził się pomysł stworzenia CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

Głównym założeniem projektu było przywrócenie zabytkowej tkanki obiektu wraz z przystosowaniem jej do współczesnej funkcji. Tak powstała idea stworzenia projektu zakładająca połączenie zabytkowych obiektów, integrujący obiekt, który zapewni doskonałą ekspozycje zabytkowej tkanki obiektów wraz z współczesną odpowiedzią na wielofunkcyjną przestrzeń, dającą szerokie spektrum możliwości aranżacyjnych. Szklany pawilon, bo o nim mówimy, stał się formą która współczesnym, kontrastowym językiem jednocześnie uwypukliła historyczne obiekty, zarazem integrując je poprzez zastosowanie monotematycznej materiałowo współczesnej firmy, pełniącej rolę swoistego "passe-partout" tafli szkła.

Przywrócone pieczołowicie detale zewnętrzne budynku stoją w opozycji do surowego betonowego wnętrza obiektu. Tu także poprzez kontrast zachowano tzw. świadków historii w postaci zabytkowych ceglanych nadproży, czy rysunku w posadzce ścian fundamentów po niezachowanej części założenia Zuga.

Obiekt jest swoistym przewodnikiem po oryginalnym założeniu Zuga. Nowoczesność jest przewodnikiem po tej podróży. W ten sposób możemy podziwiać oryginalne belki więźby dachowej w wielofunkcyjnej sali multimedialnej, zabytkowy gzyms wozowni, poprzez szklany świetlik na całej osi założenia wejścia głównego, wspomniane historyczne nadproża czy ściany fundamentowe zatopione w surowych betonowych płaszczyznach.

Życie w Architekturze 2025. Austeria, Centrum Adaptacji Społeczno-Kulturalnej. Autorzy

Autor projektu:

MARCIN GNICH

Zespół autorski:

A7AG ARCHITEKCI SP. Z O.O

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Centrum Integracji Społecznej AUSTERIA w Raszynie, nie jest to obiekt spektakularny. Budynek jednak poza swoją funkcją, która bezdyskusyjnie jest potrzebna w życiu społeczności tej podwarszawskiej miejscowości, pełni nieocenioną rolę w budowaniu świadomości i tożsamości miejsca. Przywraca wartościowe obiekty architektury historycznej dając im współczesne oblicze.

Jest odpowiedzią całego społeczeństwa. Tej części, która z sentymentem pamięta lata funkcjonowania tego obiektu jak i młodszej, poszukującej współczesnej przestrzeni do wyrażania i spełniania swych potrzeb. Inspiruje wszystkich do działania, jest obiektem ŁĄCZĄCYM, potrzeby, oczekiwania, inspiracje. Łącząc historię ze współczesnością tworzy dialog różnych pokoleń. Każdy znajdzie w nim fragment dla siebie. Czy to w wygodnym fotelu czytelni z filiżanką kawy czy herbaty, czy też na sali jogi, gdzie doskonali swoje umiejętności taneczne czy ruchowe.

Austeria ŁĄCZY. Zarazem społecznie jak i architektonicznie. To 100%-towa odpowiedź na motto plebiscytu. Życie w Architekturze. Lepszej definicji nie można sobie wymarzyć. To nowe życie w zabytkowej architekturze mistrza Szymona Bogumiła Zuga połączonej współczesną formą architektoniczną, bedącą odpowiedzią na dzisiejsze i oby jutrzejsze oczekiwania współczesnego społeczeństwa. Nowa Austeria edukuje. Liczne murale naścianach wewnętrznych obiektu, przypominają historię czasów pierwotnej Austerii.

Panoramiczne przeszklenia głównej sali wielofunkcyjnej otwarte na piękno natury Rezerwatu Przyrody Stawy Raszyńskie, odczarowują powszechne negatywne opinie o tym miejscu. Realizują ideę postawią kilka lat temu na jednym z warsztatów urbanistycznych organizowanych w tym miejscu: Raszyn odNOWA. Nowa Austeria z Centrum Integracji Społecznej to nowa wizytówka tej miejscowości. To odbudowa wizerunku tego miejsca wg współczesnych zasad i potrzeb z wyraźnym i niepodważalnym wydobyciem tego co wartościowe i piękne. A taka jest architektura Szymona Bogumiła Zuga.

Austeria, Centrum Adaptacji Społeczno-Kulturalnej. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Austeria, Centrum Adaptacji Społeczno-Kulturalnej, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: GMINA RASZYN UL. SZKOLNA 2A, 05-090 RASZYN

Generalny wykonawca: TELKA S. A.

Wykonawca konstrukcji: TADEUSZ CYBULSKI USŁUGI BUDOWLANE S.C.

Powierzchnia zabudowy: 1 073,80 m2

Powierzchnia użytkowa: 859,97 m2

Powierzchnia całkowita: 1 073,80 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 10 187,0 m2/4 330 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018-2021/2024

