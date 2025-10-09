Życie w Architekturze 2025. Biurowiec All Windows. Kamila Wilk, Łukasz Kościuk

Życie w Architekturze 2025. Biurowiec All Windows. Założenia Autorskie

Podstawą koncepcji były ograniczenia wynikające zarówno z kontekstu lokalizacji, jak i wymagań inwestora. Teren o powierzchni 10 ha, z czego połowa znajduje się pod dachem, wymagał szczególnego podejścia – pracowaliśmy z obiektem zlokalizowanym w części zamkniętej zakładu przemysłowego.

Naszym celem było jednak zaprojektowanie budynku biurowego dostępnego dla użytkowników z zewnątrz, niezależnie od systemu kontroli obowiązującego w pozostałej części kompleksu. Forma budynku inspirowana była strukturą kwarcu – ten motyw stał się matrycą dla kompozycji elewacji. Frontową część prostopadłościennego wolumenu rozbiliśmy, akcentując wejście. Przeszklona fasada została uzupełniona płytami włókno-cementowymi z autorskim reliefem, który nie tylko wzbogaca tektonikę budynku, ale też nawiązuje do identyfikacji wizualnej firmy – tworząc unikalne, zaprojektowane specjalnie dla niej rozwiązanie. Priorytetem była funkcjonalność.

W trakcie pracy nad projektem zmieniły się realia – pandemia wymusiła nowe podejście do organizacji pracy biurowej. Odpowiedzią była strefowa organizacja wnętrz – od przestrzeni reprezentacyjnej z recepcją i showroomem, przez strefę administracyjną i komunikacyjną, po część przeznaczoną na regenerację. Całość zaprojektowana została na otwartym planie, z centralnie umieszczonymi trzonami technicznymi. Projekt powstał we współpracy z lokalnymi rzemieślnikami, bez generalnego wykonawcy. Dzięki temu możliwe było wdrażanie autorskich rozwiązań, takich jak prototypowane elementy fasady. Naszym celem było stworzenie budynku nowoczesnego, trwałego i spokojnego w formie – architektury, która dobrze się starzeje i długo służy.

Życie w Architekturze 2025. Biurowiec All Windows. Autorzy

Autor projektu:

Kamila Wilk, Łukasz Kościuk

Zespół autorski:

Kamila Wilk, Łukasz Kościuk, Małgorzata Rygiel, Zbigniew Stępniewski, Roman Lak

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt tego biurowca to przemyślana i konsekwentna odpowiedź na szereg ograniczeń – zarówno przestrzennych, jak i organizacyjnych. Zamiast próbować je obejść, architekci potraktowali je jako punkt wyjścia, tworząc nowoczesne, funkcjonalne miejsce pracy w przestrzeni, która pierwotnie miała zupełnie inny charakter.

Wykorzystano istniejący fundament i lokalizację na terenie zamkniętym, jednocześnie projektując budynek tak, by był dostępny dla użytkowników z zewnątrz – bez kolizji z przemysłowym reżimem reszty zakładu. Inspirowana strukturą kwarcu bryła budynku przyciąga detalem. Relief włókno-cementowych płyt elewacyjnych został zaprojektowany specjalnie dla tej realizacji, czerpiąc z identyfikacji wizualnej firmy. To nie jest forma dla samej formy – to architektura świadoma i zakorzeniona.

Na etapie projektowania przestrzeni wnętrz dużą rolę odegrała refleksja nad zmianami, jakie przyniosła pandemia. W efekcie powstał przemyślany, strefowy układ funkcji, z jasnym podziałem na przestrzenie pracy, komunikacji, odpoczynku i reprezentacji. Wnętrza mają otwarty charakter, a sercem całości są centralnie umieszczone trzony techniczne. Projekt to także dowód na wartość pracy zespołowej i lokalnej współpracy.

Inwestycja zrealizowana została bez udziału generalnego wykonawcy, przy dużym zaangażowaniu lokalnych rzemieślników i dostawców. Wspólna praca pozwoliła na wdrożenie wielu autorskich rozwiązań, które nadają całości indywidualny charakter. To architektura skromna, ale pełna znaczeń. Nie epatuje formą, ale broni się jakością i konsekwencją. Co więcej, po ubiegłorocznej powodzi budynek wrócił do pełnej funkcjonalności – nadal służy ludziom i firmie, dla której został stworzony.

Biurowiec All Windows. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Biurowiec All Windows, obiekt komercyjny

Inwestor: All Windows Group

Generalny wykonawca: Zespół Wykonawców lokalnych: Falbud, Masterbat

Wykonawca konstrukcji: Falbud - Nysa. Andrzej Falkiewicz

Powierzchnia zabudowy: 1094,64 m2

Powierzchnia użytkowa: 2887,77 m2

Powierzchnia całkowita: 3283,92 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 100 919,00 m2/12574,93 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2020

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.