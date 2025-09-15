Życie w Architekturze 2025. Biurowiec Bogucki Folie. Wiosna Architekci Sp. z o.o., współpraca SooN Group. Sp. z o.o.

Życie w Architekturze 2025. Biurowiec Bogucki Folie. Założenia Autorskie

Założeniem projektowym była realizacja nowoczesnego, butikowego budynku biurowego o ponadczasowej, lekkiej, a jednocześnie dynamicznej formie, dla polskiej firmy Bogucki Folie, zajmującej się produkcją folii opakowaniowej. Celem inwestycji była poprawa jakości środowiska pracy kadry biurowej oraz przestrzeni wokół zakładu produkcyjnego w kontekście jego lokalizacji i najbliższego otoczenia.

Zaprojektowano minimalistyczną, przeszkloną, prostopadłościenną bryłę o regularnej formie z lekkimi przełamaniami ścian zewnętrznych formującymi tektonikę fasad, z efektownymi podcieniami i funkcjonalnym układem pomieszczeń oraz powiązano ją z istniejącymi obiektami przemysłowymi poprzez tożsamy w charakterze i wyjątkowy w swej formie łącznik.

Fasady zewnętrzne zaprojektowano w formie strukturalnych, aluminiowo szklanych ścian kurtynowych o regularnym, modułowym podziale. Parter stanowi część ogólnodostępną z przestronnym lobby i recepcją oraz zespołem sal konferencyjnych, wyposażonych w nowoczesne multimedia. Nad poziomem parteru w fasadzie frontowej zaprojektowano nadwieszenie, pełniące jednocześnie rolę zadaszenia nad głównym wejściem do budynku.

Od strony projektowanej, parkowej części terenu, przewidziano wyjście z budynku zlokalizowane w wysokim podcieniu. Na poziomie pierwszego piętra, zajmowanego przez pomieszczenia biurowe, zaprojektowano łącznik o długości 33 metrów, zrealizowany w konstrukcji stalowej, osadzony na trzech „V” kształtnych podporach, prowadzący do budynku przemysłowego na terenie zakładu.

Na ostatniej kondygnacji budynku - piętrze zarządu, przewidziano balkon i taras dostępny z wybranych pomieszczeń biurowych. Kolorystyka elewacji zdeterminowana jest przez zielonkawe zabarwienie szkła fasadowego, opartego o czarne elementy konstrukcji aluminiowej z akcentem kolorystycznym w postaci nadwieszeń, wykończonych panelami o miedzianym wybarwieniu.

Życie w Architekturze 2025. Biurowiec Bogucki Folie. Autorzy

Autor projektu:

Wiosna Architekci Sp. z o.o., współpraca SooN Group. Sp. z o.o.

Zespół autorski:

Piotr Wiosna, Tomasz Niedzielski, Adam Skrobisz, Magdalena Posłuszna, Iga Narkiewicz

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt biurowca dla firmy Bogucki Folie to przykład architektury, która w harmonijny sposób łączy wysoką jakość przestrzeni pracy z odpowiedzialnością środowiskową i czytelnym wyrazem estetycznym. Ta realizacja to więcej niż nowoczesny budynek biurowy – to świadome przekształcenie przemysłowego otoczenia w miejsce przyjazne ludziom i naturze.

Wizualnie projekt łączy w sobie lekkość formy z subtelnością detali, które sprawiają, że budynek staje się czymś więcej niż tylko biurem. To przestrzeń, która stawia na relacje – zarówno z użytkownikami, jak i z otaczającym ją z jednej strony przekształconym, przemysłowym, a z drugiej, naturalnym, ruralistycznym krajobrazem. Przeszklone fasady z subtelnymi przełamaniami i eleganckie nadwieszenia przyciągają wzrok i zapraszają do wnętrza. To miejsce, które ma inspirować do pracy, kreatywnego działania oraz dawać poczucie lekkości i przestronności wykorzystując bliskość natury i wkomponowując się w otaczającą zieleń. Jednak ten projekt to nie tylko aspekt wizualny – to także odpowiedzialność za przyszłość.

Zastosowanie technologii odzysku ciepła odpadowego podąża za najnowszymi trendami w myśleniu o energooszczędności i symbiozie z otoczeniem. Retencjonowana woda deszczowa, inteligentne zarządzanie energią czy stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych to elementy, które nie tylko wpisują się w projekt, ale zmieniają sposób, w jaki patrzymy na ekologiczną odpowiedzialność w architekturze. To budynek, który nie tylko chroni użytkowników przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, ale staje im naprzeciw.

Przedmiotowy obiekt to dowód na to, że estetyczna i funkcjonalna architektura na terenie przemysłowym, także może być odpowiedzialna wobec ludzi i środowiska. Zgodnie z filozofią Inwestora - polskiej, osadzonej lokalnie, rodzinnej firmy - to przestrzeń, która przyciąga i angażuje, zarazem wprowadzając w świat nowoczesności i przypominając o konieczności troski o naszą przyszłość, by stać się inspiracją do zmiany.

Biurowiec Bogucki Folie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Biurowiec Bogucki Folie, obiekt komercyjny

Inwestor/generalny wykonawca: Bogucki Folie Sp. z o.o. Sp. K./Eiffage Polska Budownictwo S.A.

Wykonawca konstrukcji: Eiffage Polska Budownictwo S.A.

Powierzchnia zabudowy: 834,15 m2

Powierzchnia użytkowa: 946,05 m2

Powierzchnia całkowita: 1 836,80 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.