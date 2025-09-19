Życie w Architekturze 2025. Biurowiec na Nowych Żernikach. Maćków Pracownia Projektowa

Życie w Architekturze 2025. Biurowiec na Nowych Żernikach. Założenia Autorskie

Osiedle „Nowe Żerniki” to współczesny projekt urbanistyczny, który odwołuje się w swoich założeniach programowych do idei wystawy WUWA z 1929 roku, poszukując integracji mieszkania z miejscem pracy. Powstałe w latach 2011-2018 założenie już w fazie masterplanu wyznaczyło tereny po wschodniej stronie Alei Architektów jako obszar realizacji funkcji biurowo-usługowych.

Celem tego ruchu była funkcjonalna komplementarność osiedla i wygenerowanie bliskich, pieszych powiązań pomiędzy mieszkaniem, a miejscem pracy. Założono na podstawie badań i doświadczeń, że takie miksy funkcjonalne, przy dzisiejszej dynamice społecznej i możliwościach zmian miejsca zamieszkania, mogą wygenerować atrakcyjne koneksje przestrzenne minimalizujące tranzyty w obrębie różnych dzielnic mieszkaniowych. Lokalizacja funkcji usługowo-handlowych miała również za zadanie zapewnienie ochrony akustycznej dla terenów mieszkalnych przed hałasem z pobliskiej Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

Inwestor, lokalny przedsiębiorca, otwarty na innowacje stawia na jakość architektury oraz elastyczność rozwiązań, które mogą dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynku. Otwarty, elastyczny plan może realizować zmienne w czasie potrzeby firmy, które dyktuje rynek, dzieląc powierzchnię w przeróżnych permutacjach wielkościowych. W strukturze budynku przewidziano również przestrzenie na niezależne usługi, które mogą stać się pasywnym źródłem dochodu dla głównej działalności przedsiębiorcy. Na parterze zlokalizowane będą usługi, które dopełnią handlową oś Alei Barskich, pełniącą rolę kręgosłupa osiedla.

Budynek, sygnowany herbem Wrocławia w formie trawestacji oryginalnego, pięciopolowego godła, wprowadza nowoczesny i estetyczny element do architektury osiedla. Projekt uwzględnia wiele proekologicznych rozwiązań, a także oferuje taras rekreacyjny, co podnosi komfort pracy w nowoczesnym biurze. To pierwszy etap ambitnej wizji, z planami na kontynuację.

Życie w Architekturze 2025. Biurowiec na Nowych Żernikach. Autorzy

Autor projektu:

Maćków Pracownia Projektowa

Zespół autorski:

Zbigniew Maćków (główny projektant), Zuzanna Wojtasiak (architekt prowadzący), Paweł Szyport, Maria Wawer, Joanna Woldan; współpraca: Arkadiusz Kiernicki, Anna Rottau, Marcin Tobiasz, Zuzanna Warchałowska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Biurowiec zrealizowany na Nowych Żernikach nie tylko wpisuje się w założenia urbanistyczne osiedla inspirowanego ideą WUWA, ale konsekwentnie rozwija jego kluczowe wartości – integrację życia, pracy i usług w ramach zwartej, lokalnej społeczności.

To biurowiec, który nie izoluje się od otoczenia, lecz je dopełnia urbanistycznie i społecznie. Elastyczny plan budynku odpowiada na zmieniające się potrzeby rynku, promując długowieczność i wielofunkcyjność architektury. Obecność usług w parterze wzmacnia lokalne życie codzienne, a proekologiczne rozwiązania i przestrzeń rekreacyjna podnoszą jakość pracy i użytkowania. Całość dopełnia wysoka jakość detalu i symboliczny gest w postaci reinterpretacji herbu Wrocławia nadający budynkowi tożsamość i zakorzenienie.

To przykład architektury, która nie tylko odpowiada na potrzeby dzisiejszego rynku, ale aktywnie współtworzy ideę zrównoważonego, otwartego miasta. Kompaktowy, butikowy biurowiec staje się realną alternatywą dla wielkopowierzchniowych kompleksów, oferując model pracy bliższy człowiekowi i miejscu, w którym żyje.

Biurowiec na Nowych Żernikach. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Biurowiec na Nowych Żernikach, budynek wielorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: Investment M/Adamietz

Wykonawca konstrukcji: Zimny Construction

Powierzchnia zabudowy: 1 907 m2

Powierzchnia użytkowa: 12 976,7 m2

Powierzchnia całkowita: 16 232,4 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2023

Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.