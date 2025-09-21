Życie w Architekturze 2025. Botanica Jelitkowo, MAARTE, Marek Łańcucki, Piotr Becla, Dorota Fijałkowska, Agnieszka Skrzyńska-Elert i inni

Życie w Architekturze 2025. Botanica Jelitkowo. Założenia Autorskie

Idea projektu osiedla była autorskim rozwinięciem XIX-wiecznej koncepcji Howarda „miasta – ogrodu”, zawartym w trzech punktach:

- Współgranie architektury i krajobrazu, gdzie otoczenie budynków tj. ukształtowanie krajobrazu, zieleni, małych form architektury, będzie równie ważne jak same budynki,

- Przestrzeń zewnętrzna zapewniać ma komfort i dobre warunki mieszkaniowe, podobnie jak wnętrza mieszkań, fitness czy przestrzenie komunikacji,

- Krajobraz ma w równym stopniu kształtować wrażliwość estetyczną mieszkańców na piękno, tak jak czyni to architektura budynków.

Osiedle „Botanica” zostało zaplanowane na wzór krajobrazu naturalnie meandrującej rzeki, podkreślonej przez łamaną linię wijącej się „rzeki – założenia wodnego”. Wzdłuż „rzeki” wytworzono dwa rodzaje brzegów, zgodnie z prawami natury. Łagodne, zielone brzegi z nawierzchnią pokrytą trawą i drobnymi krzewami, wśród której są „wyspy” porośnięte dużymi drzewami oraz strome brzegi kształtowane przez „zielone ściany” trejaży i żywopłotów. „Rzeka” prowadzi mieszkańców do ich domów, formując jednocześnie krajobraz wokół budynków oraz „wpływa” do pobliskiego zbiornika retencyjnego, który stanowi ideową kontynuację założenia. Budynki nawiązują architekturą do niskiej, kameralnej zabudowy willowej.

Życie w Architekturze 2025. Botanica Jelitkowo. Autorzy

Autor projektu:

MAARTE

Zespół autorski:

Marek Łańcucki, Piotr Becla, Dorota Fijałkowska, Agnieszka Skrzyńska-Elert i inni

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

To najbardziej znana, choć jedna z wielu naszych realizacji, gdzie skupiliśmy się jakości przestrzeni. Przyjęliśmy taką samą miarę projektowaniu architektury budynków i ich wnętrz, jak kształtowaniu otoczenia budynków, architekturze krajobrazu i zieleni. Powstało miejsce ukierunkowane ku człowiekowi, jego potrzebom i środowisku, w jakim mieszka. Jednocześnie miejsce pełne różnorodnej, endemicznej zieleni, przyjazne ptakom, płazom i owadom. Miejsce, gdzie chce się mieszkać i żyć. Jesteśmy rzemieślnikami i daleko nam do "star architektów". Swoją pracę staramy się wykonać rzetelnie. Jeżeli przy okazji powstaje miejsce przyjazne człowiekowi i piękne, to bardzo nas to cieszy.

Życie w Architekturze 2025. Botanica Jelitkowo. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Botanica Jelitkowo, budynek wielorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: Invest Komfort/Invest Komfort

Wykonawca konstrukcji: Invest Komfort

Powierzchnia zabudowy: 8 558 m2

Powierzchnia całkowita: 23 691 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 33 891 m2/80 224 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2015 - 2019/2023

