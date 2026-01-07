Gala konkursu „Życie w Architekturze”, rozmowa z Dominiką Zielińską i Michałem Sikorskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Podłużna i wąska działka, a na niej stare drzewa

Dom z Jabłonią stanął w głębi podłużnej i wąskiej działki, na której w 2022 roku powstała Mikrokamienica, wielokrotnie nagradzana realizacja BXB studio Bogusława Barnasia. O ile pierwszy budynek przeznaczony był na wynajem, o tyle nowy funkcjonuje jako mieszkanie inwestorów. Jego projekt również opracowało biuro Bogusława Bernasia. Jak tłumaczy architekt, wyzwaniem był nie tylko kształt parceli, ale też fakt, że porastały ją stare drzewa, które postanowiono zachować.

- Aby w pełni wykorzystać potencjał tej trudnej do zagospodarowania działki otoczonej intensywną zabudową miejską, postanowiliśmy zaprojektować dom, który maksymalnie wykorzysta dozwoloną przez prawo kubaturę, warunki nasłonecznienia i osie widokowe. Ponadto tak ukształtowaliśmy układ funkcjonalny, aby otaczająca zieleń stała się nieodłączną częścią jego wnętrza, a sąsiednia zabudowa pozostała praktycznie niewidoczna – opowiada Barnaś.

Minimalistyczna bryła Domu z Jabłonią powtarza formę i wysokość Mikrokamienicy, wykończoną ją jednak odmiennymi materiałami. Elewacje boczne oblicowano grafitową cegłą, a frontowe drewnem. Natomiast całość, podobnie jak w poprzednim budynku, wieńczy dach z grafitowej blachy na rąbek stojący.

Dodatkowa sypialnia na poddaszu

Na parterze rozplanowano część dzienną z otwartą na salon kuchnią, na piętrze znalazły się sypialnie, prywatne łazienki i gabinet, a pod ziemią dwustanowiskowy garaż i pomieszczenia pomocnicze. Dodatkową sypialnię urządzono na poddaszu.

Przedłużeniem przeszklonej części dziennej jest zadaszony taras, który zamyka wspomnianą jabłoń w przestrzenne ramy.

Drzewo staje się tutaj częścią domu – żywą rzeźbą, elementem wystroju wnętrza, tarasu oraz ogrodu. Białe wiosenne kwiaty, zielone liście, czerwone jabłonie, jesienne złote barwy, zimowa biel to niezwykły spektakl różnorodności, jaką zyskuje Dom z Jabłonią w wyniku pierwotnie podjętej decyzji o zachowaniu istniejącego drzewostanu – podkreśla architekt.

Dom z jabłonią, projekt BXB Studio

Dom z Jabłonią Kraków, ul. Twardowskiego Autorzy: BXB studio Bogusław Barnaś Autorzy: BXB studio Bogusław Barnaś Zespół projektowy: Bogusław Barnaś, Justyna Duszyńska, Urszula Furmanik, Magdalena Fuchs, Mateusz Zima, Kamil Makowiec, Anna Hydzik, Anna Mędrala, Kinga Żuk, Marzia Tocca, Paula Wróblewska, Maros Mitro, Anna Velcheva, Eva Allerhand, Miquel Alberto, Raquel Astasio Luna, Magdalena Fuchs Powierzchnia zabudowy: 125 m² Powierzchnia użytkowa: 360 m² Realizacja: 2016-2023

