Życie w Architekturze 2025. Budowa budynku dydaktycznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu wraz z infrastrukturą techniczną. Dresler Studio Architektura I Urbanistyka Sp. z o.o.

Życie w Architekturze 2025. Budowa budynku dydaktycznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu wraz z infrastrukturą techniczną. Założenia Autorskie

Projekt powstał z myślą o stworzeniu nowoczesnej i inspirującej przestrzeni, która odpowiada na rzeczywiste potrzeby społeczności akademickiej Tarnobrzega. Podstawowym zamysłem autorów było zaprojektowanie obiektu, który nie tylko zapewnia komfortowe warunki do pracy i nauki, ale także stanie się symbolem pozytywnej transformacji oraz impulsem rozwojowym dla miasta i jego mieszkańców.

Budynek i otaczający go teren zostały zaprojektowane tak, aby służyć jako atrakcyjne, otwarte i przyjazne miejsce dla studentów, kadry akademickiej i szerszej lokalnej społeczności. Architektura obiektu ma przyciągnąć utalentowanych młodych ludzi z Tarnobrzega i okolic, oferując im możliwości rozwoju na światowym poziomie — bez konieczności opuszczania rodzinnego miasta.

Projekt odzwierciedla przekonanie, że zatrzymanie lokalnych talentów można osiągnąć poprzez tworzenie przestrzeni, które sprzyjają kreatywności, współpracy i wymianie myśli. Autorzy kierowali się przekonaniem, że dobra architektura może inspirować — zarówno w skali jednostki, jak i całej społeczności. Nowy budynek uczelni ma wykraczać poza spełnianie swojej funkcjonalnej roli; ma być postrzegany jako nośnik wartości – nadziei, ambicji, otwartości i dumy ze swojego pochodzenia.

Życie w Architekturze 2025. Budowa budynku dydaktycznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu wraz z infrastrukturą techniczną. Autorzy

Autor projektu:

Arch. Grzegorz Dresler Pracownia projektowa: Dresler Studio Architektura I Urbanistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Sp.K.

Zespół autorski:

arch. Grzegorz Dresler, arch. Agnieszka Latała, arch. Marta Wójtowicz, arch. Szymon Trzeciak, konstrukcja: mgr inż. Maciej Kasperkiewicz, mgr inż. Łukasz Halastra

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Inwestycja wyróżnia się kompleksowym podejściem do tworzenia przestrzeni edukacyjnej, odpowiadającej potrzebom współczesnej społeczności akademickiej. To nie tylko funkcjonalny budynek – to miejsce, które inspiruje, integruje i daje nadzieję na rozwój, umożliwiając młodym ludziom realizację ambicji w swoim rodzinnym mieście. Jej wyjątkowość wynika z połączenia wysokiej jakości wyposażenia i rozwiązań architektonicznych z troską o komfort użytkowników i środowisko. Nowoczesne i w pełni wyposażone sale dydaktyczne oraz komfortowe zaplecze dla kadry naukowej tworzą sprzyjające warunki do efektywnej pracy i nauki.

Atrakcyjne przestrzenie wspólne, food zone oraz nowoczesna sala sportowa tworzą atmosferę wspólnoty, integracji i aktywności. Ważnym elementem jest wielofunkcyjność obiektu – np. aula wykorzystywana jest nie tylko do zajęć dydaktycznych, lecz także do organizacji konferencji i wydarzeń naukowych. Przestronny hol służy jako miejsce targów i spotkań społecznych, co dodatkowo wzmacnia rolę budynku jako centrum integracji lokalnej społeczności. Atutem jest wprowadzenie ekotechnologii, które nie tylko podnoszą efektywność energetyczną budynku, ale również pełnią funkcję edukacyjną. Stosowanie tego typu rozwiązań w budynku użyteczności publicznej ma dodatkowy wymiar – staje się przykładem dla lokalnej społeczności, pokazując, że zrównoważony rozwój może i powinien być integralną częścią codziennego życia. Wysokiej jakości materiały budowlane gwarantują estetykę i trwałość obiektu, który będzie służył kolejnym pokoleniom.

Efektem jest nowoczesna i funkcjonalna przestrzeń, niosąca wartości takie jak nadzieja, ambicja i duma z miejsca, które może stać się impulsem do pozytywnych zmian w całym regionie. Z uwagi na te cechy, niniejsza realizacja stanowi wzór odpowiedzialnej i inspirującej architektury edukacyjnej, której misją jest nie tylko zapewnienie optymalnych warunków do nauki, ale również wspieranie rozwoju lokalnej społeczności oraz budowanie jej przyszłości.

Budowa budynku dydaktycznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu wraz z infrastrukturą techniczną. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budowa budynku dydaktycznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu wraz z infrastrukturą techniczną, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, (dawniej: Państwowa Uczelnia Zawodowa Im. Prof. Stanisława Tarnowskiego W Tarnobrzegu)/Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 1496,1 m2

Powierzchnia użytkowa: 3505,5 m2

Powierzchnia całkowita: 4140 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 8230,6 m2/18520 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.