Życie w Architekturze 2025. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 210,6 kW na konstrukcji wsporczej nad powierzchnią parkingu dla samochodów osobowych dla potrzeb własnych browaru. Architekt Renata Janusz

Życie w Architekturze 2025. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 210,6 kW na konstrukcji wsporczej nad powierzchnią parkingu dla samochodów osobowych dla potrzeb własnych browaru. Założenia Autorskie

Perła Browary Lubelskie S.A. to dynamicznie rozwijająca się firma posiadająca zakład produkcyjny o wysokim zapotrzebowaniu na energię cieplną i elektryczną. Celem opracowania projektowego było wskazanie efektywnego sposobu częściowego uniezależnienia energetycznego poprzez wbudowanie w istniejącą strukturę instalacji fotowoltaicznej.

Ze względu na złożoną tektonikę istniejącej zabudowy przemysłowej oraz obecność licznych instalacji technologicznych generujących zacienienie, możliwości adaptacji dachów i elewacji były ograniczone. Analiza nasłonecznienia wykonana w oparciu o model cyfrowy wykazała, że najbardziej korzystną lokalizacją dla instalacji PV jest teren parkingu pracowniczego po przeciwnej stronie ul. Nadrzecznej. Zaprojektowano stalową konstrukcję wsporczą o rozpiętości 24,75 m i rozstawie podpór co 8,25 m, posadowioną na obwodzie parkingu.

Geometria i rozstaw dźwigarów zostały zoptymalizowane pod kątem redukcji wzajemnego zacieniania paneli. Główne wyzwania projektowe stanowiło bliskie sąsiedztwo istniejącej linii WN (110 kV) oraz lokalizacja inwestycji w dolinie rzeki Czerniejówki, generowało ograniczenia urbanistyczne. Priorytetem było utrzymanie okalających parking trejaży na których prowadzone są sezonowo pnącza chmielu – rośliny charakterystycznej dla regionu i browaru.

Autor projektu:

Pracownia Architektoniczna Arkada Sp. z o.o., główny projektant: mgr inż. arch. Renata Janusz

Zespół autorski:

Architektura: mgr inż. arch. Renata Janusz mgr inż. arch. Izabela Gaworska Rysak mgr inż. arch. Małgorzata Szymaniak Maślak konstrukcja: mgr inż. Rajmund Smarkala mgr inż. Marcin Regmunt Sobieszczański instalacje elektryczne: mgr inż. Paweł Pawłowski mgr inż. Piotr Jaworski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt stanowi próbę odpowiedzi na jedno z kluczowych współczesnych wyzwań: jak w sposób zrównoważony pogodzić funkcjonowanie aktywnego zakładu przemysłowego, posiadającego ponad stuletnią tradycję miejsca, z wrażliwym kontekstem przyrodniczym doliny rzeki Czerniejówki w Lublinie.

Inwestycja nie wprowadza nowej kubatury produkcyjnej, lecz wykorzystuje istniejącą infrastrukturę przestrzenną (dachy istniejących budynków) i teren parkingu pracowniczego – jako nośnik nowoczesnych technologii pozyskiwania energii. Projektowana instalacja fotowoltaiczna została w pełni zintegrowana z otoczeniem – zarówno w wymiarze krajobrazowym, jak i funkcjonalnym.

Wytworzona energia elektryczna będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne zakładu, co przyczyni się do istotnego ograniczenia jego oddziaływania środowiskowego. Realizacja ta, choć technicznie oszczędna, stanowi wyraźny gest w kierunku odpowiedzialności energetycznej przemysłu oraz poszanowania lokalnego ekosystemu.

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 210,6 kW na konstrukcji wsporczej nad powierzchnią parkingu dla samochodów osobowych dla potrzeb własnych browaru, inna

Inwestor/generalny wykonawca: Perła Browary Lubelskie S.A./-

Wykonawca konstrukcji: Betstal Kępka I Synowie Spółka Jawna

Powierzchnia zabudowy: 1837,7 m2

Powierzchnia całkowita: 1837,7 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 3 737 m2/14 334 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023/2025

