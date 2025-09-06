Życie w Architekturze 2025. Budowa kotłowni parowej wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb Perła Browary Lubelskie S.A. Pracownia Architektoniczna Arkada Sp. z o.o., arch. Renata Janusz

Życie w Architekturze 2025. Budowa kotłowni parowej wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb Perła Browary Lubelskie S.A. Założenia Autorskie

Zadaniem projektanta było wkomponowanie w intensywnie zabudowany teren browaru obiektu technologicznego, stanowiącego w praktyce obudowę kotła parowego o mocy 6,89 MW i zbiorników towarzyszących, wytwarzającego parę wykorzystywaną w procesach produkcyjnych. Browar, zlokalizowany w zwartej tkance miejskiej, zajmuje cały kwartał zabudowy i tworzy pierzeje ulic: W. Kunickiego, Dywizjonu 303, Próżnej i Nadrzecznej. Jego obecność w tym miejscu to konsekwencja kontynuacji funkcji – tradycja funkcji sięga 1906 roku, kiedy powstał jako niewielki zakład na peryferiach, na terenie folwarku Dziesiąta.

Browar sukcesywnie rozrastał się i rozbudowywał a, w miarę rozwoju miasta, został otoczony zabudową mieszkaniową, co z czasem uczyniło go trudnym sąsiadem. Obiekt zlokalizowano bezpośrednio przy pasie drogowym ul. Próżnej, której przeciwległą, ażurową pierzeje tworzy kameralna, jednorodzinna zabudowa. Głównym założeniem było maksymalne ograniczenie uciążliwości nowego budynku – zarówno akustycznych, jak i wizualnych – oraz poprawa funkcjonalności istniejącego stanu zakładu.

Bryła budynku pełni funkcję ekranu dźwiękowego i optycznego, oddzielającego przestrzeń tarasu technologicznego, gdzie koncentrują się hałaśliwe procesy przemysłowe. Forma i gabaryty obiektu wynikają bezpośrednio z jego funkcji – wokół ulokowanego w przyziemiu cylindrycznego kotła (średnica ok. 3 m, długość 6,5 m) zaprojektowano jedynie minimalne wymagane strefy dostępowe i instalacyjne. Na poziomie drugim rozmieszczono zbiorniki technologiczne dostępne z kratowego pomostu technicznego.

Forma budynku i rozwiązanie elewacji frontowej umożliwia montaż i wymianę wielkogabarytowych urządzeń w ograniczonych warunkach logistycznych. Elewacje wykończono wykonano z blachy na rąbek i paneli poliwęglanowych - materiałami nawiązującymi do sąsiadującej rozlewni. Z uwagi na brak terenu biologicznie czynnego, na ścianach zaprojektowano zieleń pnącą – niedrogie, a skuteczne rozwiązanie, które humanizuje obiekt.

Życie w Architekturze 2025. Budowa kotłowni parowej wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb Perła Browary Lubelskie S.A. Autorzy

Autor projektu:

Pracownia Architektoniczna Arkada Sp. z o.o., główny projektant : mgr inż. arch. Renata Janusz

Zespół autorski:

Architektura: mgr inż. arch. Renata Janusz mgr inż. arch. Izabela Gaworska Rysak mgr inż. arch. Małgorzata Szymaniak Maślak konstrukacja: mgr inż. Rajmund Smarkala mgr inż. Marcin Regmunt Sobieszczański instalacje sanitarne i technologiczne: mgr inż. Janusz Targoński mgr inż. Robert Malik instalacje elektryczne: mgr inż. Mariusz Rola mgr inż. Norbert Gajda

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja ta podejmuje trudne, lecz niezwykle aktualne zagadnienie: jak znaleźć równowagę pomiędzy funkcjonowaniem zakładu przemysłowego o ponad stuletniej historii, a potrzebami mieszkańców w otaczającej go, gęstej zabudowy miejskiej. Obiekt nie ukrywa swojej przemysłowej tożsamości — stanowi obudowę kotła parowego — a jednak, dzięki przemyślanej formie i oszczędnej estetyce, staje się elementem świadomego dialogu z miastem.

Architektura nie aspiruje tu do dominacji. Jej siła tkwi w precyzji i dyscyplinie. Bryła budynku została uformowana zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego i jednocześnie tak zaprojektowana, by pełnić funkcję bufora – akustycznego i wizualnego – między hałaśliwym wnętrzem zakładu a spokojną, jednorodzinną zabudową naprzeciw. Zamiast stwarzać kolejny punkt konfliktu w miejskim organizmie, realizacja działa na rzecz jego złagodzenia.

Minimalizm formy i detalu nie wynika z chęci redukcji wyrazu, lecz z funkcjonalnej konieczności. Nie ma tu miejsca na zbędne gesty każdy element służy konkretnej funkcji. Wprowadzenie zieleni pnącej na elewacjach to nie tylko próba złagodzenia surowości bryły, lecz również gest wobec sąsiedztwa. To architektura, która pokazuje, że nawet najmniejsza interwencja — jeśli wynika z głębokiego zrozumienia miejsca i potrzeb — może stać się katalizatorem poprawy jakości przestrzeni miejskiej. W tym sensie projekt doskonale ucieleśnia ideę „życia w architekturze”.

Budowa kotłowni parowej wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb Perła Browary Lubelskie S.A. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budowa kotłowni parowej wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb Perła Browary Lubelskie S.A., inna

Inwestor/generalny wykonawca: Perła-Browary Lubelskie S.A./PHU KORBUD s.c. M. Korkosz P. Korkosz 22-470 Zwierzyniec, ul. Partyzantów 8/7 ODDZIAŁ W LUBLINIE 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 57

Wykonawca konstrukcji: PHU KORBUD s.c. M. Korkosz P. Korkosz

Powierzchnia zabudowy: 82 m2

Powierzchnia użytkowa: 71,75 m2

Powierzchnia całkowita: 138,91 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 14 923 m2/14 923 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2022

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.