Życie w Architekturze 2025. Budynek apartamentowy z funkcją turystyczną "Riva Zegrze". Firma Projektowa Akcent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Życie w Architekturze 2025. Budynek apartamentowy z funkcją turystyczną "Riva Zegrze". Założenia Autorskie

Działka, na której powstał obiekt położona jest w eksponowanym miejscu, na brzegu Jeziora Zegrzyńskiego, w strefie ochrony Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Mimo niskich walorów turystycznych brzegi jeziora przyciągają rzesze osób spragnionych kontaktu z przyrodą i wodą.

W założeniach inwestycja powinna stworzyć przestrzeń do czasowego zamieszkiwania i wypoczynku, ale też zapoczątkować kreowanie terenów rekreacyjnych, wplecionych w ciąg przyrodniczy biegnący wzdłuż brzegów Zegrza. Na wąskiej działce między ulicą Rybaki i zaporą boczną podjęto próba wpisania budynku o nietypowych gabarytach w niejednorodny kontekst, która zaowocowała podziałem bryły na cztery „punktowce”. Ich wielkość starano się zmniejszyć optycznie stosując odcięcie i cofnięcie ostatnich kondygnacji oraz transparentne fasady. Lekkości bryłom mają nadawać jasne dachy o zdynamizowanym kształcie, inspirowane formami marynistycznymi.

Punktowy charakter ma zapewnić przenikanie się przestrzeni, jej optyczną ciągłość oraz ruch mas powietrza między strefą rekreacyjną i miejską, otworzyć perspektywy widokowe od strony ul. Rybaki i Kąpielowej. Osadzenie punktowców na wspólnym parterze (niewidocznym od strony jeziora), wyrastającym z zielonej skarpy równoległej do osi ulicy nawiązuje do pierwotnego kształtu zapory bocznej. W sferze funkcjonalnej troską było zapewnienie egalitarnego dla wszystkich apartamentów dostępu do widoku wód Zegrza oraz przenikania się przestrzeni wewnętrznej z zewnętrzną w apartamentach, zapewniające płynne ich połączenie, a także separacja ruchu kołowego i pieszego.

Koncepcję oparto o holistyczne prośrodowiskowe podejście do budownictwa. Przyjęto zasady minimalnej ingerencji w istniejący układ przyrodniczy, zachowanie charakteru otoczenia i siedliska (drzewa wzdłuż ulicy i szuwary wzdłuż brzegów), wykorzystania odnawialnych źródeł energii (głębinowa pompa ciepła), retencjonowania i wykorzystania wód opadowych.

Życie w Architekturze 2025. Budynek apartamentowy z funkcją turystyczną "Riva Zegrze". Autorzy

Autor projektu:

Firma Projektowa Akcent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zespół autorski:

architektura: Piotr Bujak, Rafał Bujnowski, Łukasz Barej, Hubert Szczęsny, Paweł Wielgo, konstrukcja: PROKONBUD Bogumił Duraj, Instalacje sanitarne i elektryczne: PROFEN sp. z o.o., Drogi: CTD - Civil Transport Designers s.c. Maciej Kryński, Zieleń: Paweł Bartman, Część hydrotechniczna (zapora boczna): Adam Dymkowski, Elżbieta Jarominek

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

• Inwestycje realizowane wokół Jeziora Zegrzyńskiego nie dotyczyły samej zapory i terenów bezpośrednio do niej przyległych. Jakość tych przestrzeni jako terenów rekreacji mocno się zdewaluowała od ich powstania w 1963 r. i okresu świetności. Proces przygotowania inwestycji był przyczynkiem do rozpoczęcia dyskusji nad walorami społecznymi i przyrodniczymi, stanem technicznym i możliwościami renowacji terenów wzdłuży zapory z U.G., PGE WODY POLSKIE, RZGW w Warszawie i R.D.O.Ś. w Warszawie;

• Mimo, że proces projektowania inwestycji rozpoczął się w 2017 r. budynek jest przykładem realizującym współczesne, zrównoważone oraz odpowiedzialne klimatycznie podejście do kształtowania środowiska. Spełnia wysokie wymagania w zakresie: zieleni i zagospodarowania działki, gospodarowania wodą, efektywności energetycznej, zrównoważonej mobilności, elementów gospodarki obiegu zamkniętego, materiałów i rozwiązań budowlanych, a także zdrowia, komfortu i bezpieczeństwa - de facto spełnia nawet wymagania WSZB wprowadzone w Warszawie dopiero we wrześniu 2024 r.

• Realizacja inwestycji stanowi precedens prawny - dzięki orzeczeniu SKO otworzona została możliwość realizacji budynków bezpośrednio przy zaporach bocznych zbiorników wodnych – nie zaś w odległości większej niż 50 m od nich;

• Budynek szanuje walory istniejącej przestrzeni, jednocześnie podnosząc jej walory funkcjonalne i estetyczne;

• Zachowano istniejącą wartościową zieleń na terenie działki, a układ terenów rekreacyjnych uzupełniono nasadzeniami o charakterze siedliska, szczególnie udanym zabiegiem jawi się wykorzystanie w kompozycji istniejących, naturalnych szuwarów wzdłuż brzegu, między którymi przeprowadzono pomosty;

• Mimo niekorzystnej orientacji (brzeg jeziora od północy) dzięki odpowiedniemu układowi ścian zewnętrznych każdemu z apartamentów zagwarantowano dostęp do największej atrakcji – widoku jeziora, przy jednoczesnym zapewnieniu nasłonecznienia wymaganego nawet dla pomieszczeń mieszkalnych.

Budynek apartamentowy z funkcją turystyczną "Riva Zegrze". Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budynek apartamentowy z funkcją turystyczną "Riva Zegrze", obiekt komercyjny

Inwestor/generalny wykonawca: OPEN ONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa

Wykonawca konstrukcji: GF-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Powierzchnia zabudowy: 2458 m2

Powierzchnia użytkowa: 6280 m2

Powierzchnia całkowita: 9004 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 7153 m2/28003 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2015-2023/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.