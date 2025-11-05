Życie w Architekturze 2025. Budynek Edukacyjny w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo. Autorzy

Budynek Edukacyjny w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo w Gdyni

Gdynia, ul. Marszewska 5

Autorzy: Gierbienis + Poklewski, architekci Marcin Gierbienis, Damian Poklewski-Koziełł

Architektura wnętrz: Gierbienis + Poklewski

Konstrukcja: Lech Mikuła

Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński

Inwestor: Skarb Państwa – Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej

Powierzchnia terenu: 5695 m2

Powierzchnia zabudowy: 250 m2

Powierzchnia użytkowa: 320 m2

Powierzchnia całkowita: 500 m2

Kubatura: 2242 m3

Projekt konkursowy: 2015

Projekt: 2016 Realizacja: 2023

Koszt inwestycji: 7 mln zł

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix?

Patrzymy na budynki przez cykl ich życia. Cykl ten możemy sprowadzić do oceny ich śladu węglowego na różnych etapach procesu projektowego od pierwszych decyzji projektowych, przygotowania placu budowy, realizacji, eksploatacji, aż po potencjalną rozbiórkę. Potencjalną, bo nadal obiekty wyburza się niechętnie; stawia się pytania, czy są przydatne, a może miejsce, w którym stoją pyta – czy ono – nie wymaga ingerencji? Budynki nie mają terminu przydatności, ale czas je weryfikuje. Mogą się zużywać. Zmienia się społeczeństwo. Tak było w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo z obiektem, który zdecydowaliśmy się wyburzyć, aby móc postawić nowy. Budowla wzniesiona z błędami technicznymi, uniemożliwiająca użytkowanie, ale też w swojej formie i estetyce niebędąca częścią ogrodu. Spojrzenie w jej niedopasowanie stało się poszukiwaniem odpowiedzi na pytania, jak należy projektować w tak szczególnym przyrodniczo miejscu, dla kogo i czy w ogóle powinniśmy. Może właśnie przez fakt, że tamten budynek – właśnie taki – tam stał powinniśmy, zauważając jego wpływ na otoczenie, zarówno to kontekstowo-wizualne, jak i życie, które dzieje się wokół projektować odpowiedzialnie. Dla leśników, aby mogli zyskać komfortowe miejsce pracy; dla ludzi, aby zyskali przestrzeń spotkań i poszerzania wiedzy; dla zwierząt, które nie chcą się bać. Ostatecznie, dla dzieci, aby uczyły się – jak ważna w naszym życiu jest flora i fauna. Kiedyś mogą zostać architektami, inwestorami, będą realnie decydować o tym, co się buduje, jak się buduje i wówczas będą mogły wybrać, w jakim świecie chcą żyć.

Budynek w Marszewie był naszym marzeniem o obiekcie drewnianym w duchu edukacji o zrównoważonym rozwoju, związanym z naturą, ale też człowiekiem, przestrzenią bliskości i wspólnoty z otaczającą przyrodą, miejscem integracji, warsztatów, konferencji, do którego będziemy chcieli wracać. Budynkiem na który nie spojrzymy tylko przez pryzmat cyklu życia.

10. edycja Życia w Architekturze

10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Podcast Architektoniczny Marcin Sadowski. Emocjonalne uwikłanie w architekturę

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji. W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem.

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze zgłoszonych realizacji wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

