Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny, jednorodzinny na skarpie. Konrad T. Opasała

Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny, jednorodzinny na skarpie. Założenia Autorskie

Lublin to miasto o urozmaiconej rzeźbie terenu. Większość mieszkańców nie zwraca na to uwagi, traktuje to za trudność lub wręcz to niszy. Inwestorzy nabywając działkę na zachodnim zboczu nie do zdawali sobie sprawy z trudności realizacyjnych, ale również z jej plusów. Duża różnica poziomów pomiędzy przeciwległymi końcami niedużej działki, bo blisko 8 metrów, bardzo rygorystyczne zapisy planu miejscowego to początek przygody. Podstawą projektu było wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu oraz bezproblemowe korzystania z obiektu i otoczenia przez domowników.

Wyznaczone przez plan linie zabudowy określiły główny zarys budynku. Jednak by nie przyćmić otaczającej przyrody, dostosować skalę obiektu do człowieka i dać oddech oglądającym, podzielono obiekt na dwie bryły połączone transparentnym łącznikiem, będącym jednocześnie wejściem głównym do budynku. Dwie części dały, poprzez swą skalę, naturalne połączenie z sąsiednimi budynkami. Mniejsza, w której zlokalizowano dwustanowiskowy garaż, pozwala mino trudnych warunków komunikacyjnych, swobodnie dojechać i parkować.

Wejście na poziomie terenu wita prosto z ulicy. Od strony drogi obiekt nie stanowi dominanty, ale wyróżnia się formą oraz wpasowaniem się w teren i otaczającą przyrodę. Ze względu na znaczne zbliżenie do drogi zrezygnowano z „otwartej” fasady na rzecz symetrycznych, małych okien, które nadają tajemniczości całemu obiektowi, a mieszkańcom prywatności.

Na poziomie wejścia zlokalizowano, również kuchnię, pomieszczenia pomocnicze oraz domowe biuro. Zaś pozostałe pomieszczenia niezbędne dla życia 4-osobowej rodziny umieszczono na „poziomie -1”, która łączy się z naturalnym poziomem terenu, w tej części działki. Wychodząc przez duże przeszklenia, niczym w zaczarowanym ogrodzie, spotykamy inny świat i wspaniały widok na zieloną dolinę. Poprzez kaskadowy, wszechogarniający ogród, możemy dojść do każdej części działki. Otaczające drzewa wraz z ogrodem z chwili na chwilę wchłaniają dom do swojego świata.

Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny, jednorodzinny na skarpie. Autorzy

Autor projektu:

Konrad T. Opasała

Zespół autorski:

Konrad T. Opasała, Jarosław Chlebio, Zbigniew Szostak, Michał Gdański

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja własnego domu jednorodzinnego dla każdego jest wyzwaniem. Realizacja na stromym zboczu, wśród istniejących drzew i bez wygórowanych oczekiwań i budżetu, zaś z chęcią utrzymania ducha miejsca, który to miał największy wpływ na wybór lokalizacji, to dla wielu zbyt dużo i często poddają się już na etapie doboru projektu. Niniejsza realizacja jest przykładem, że nie tylko architekt musi chcieć zadbać o przestrzeń ale również i inwestor. Że wspólnie muszą znaleźć sposób na zachowanie genius loci, a własne ego często schować do kieszeni.

Dla wielu ten obiekt nie będzie czymś nadzwyczajnym – zwykła blacha-typowe, tynk cienkowarstwowy-słabo, ale w tym przypadku to ma drugorzędne znaczenie. Bo bardzo dobry materiał nie zawsze idzie w parze z szanowaniem otoczenia.

Często duże pieniądze są nawet przeciwko i to one chcą dominować. Natomiast tutaj widać, że dbałość o skalę i sąsiedztwo, dostosowanie do terenu i zielonego otoczenia oraz ciężka praca inwestorów powodują, że formę najlepiej się czyta z naturalną. To jej poszanowanie daje bonusy, a nie sztucznie dobrany drogi „kamień”. Nawet najlepsze dzisiejsze realizacje w gęstej zabudowie z promilem zieleńców nie mają szans ze słabymi, betonowymi blokami ale skąpanymi w oceanie otaczającej zieleni (o czym może świadczyć osiedle autorstwa Zofii i Oskara Hansenów w Lublinie).

Każdy taki betonowy blok można poprawić lub wymienić, ale zieleńców i naturalnego otoczenia już nie dodamy. Ten mały obiekt, swą skromnością oddaje hołd naturze i dąży do bycia jej częścią. Nie żąda poklasku za strój ale szacunku dla otaczającego nas świata i przyrody. To jej obecność dodaje sznytu, jakości, wdzięku i czyni mały obiekt „wielkim”. Życie w Architekturze ma tylko sens jeżeli jest zgodne z naturą, a w tym przypadku obiekt będący odbiciem dzisiejszych czasów wpasowuje się i będzie stawał się z każdą minutą częścią tej natury. Można będzie zmienić jego skórę na lepszą ale i tak, ta najdroższa, najcenniejsza już jest. Została zachowana.

Budynek mieszkalny, jednorodzinny na skarpie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budynek mieszkalny, jednorodzinny na skarpie

Inwestor/generalny wykonawca: Sylwia Ginejko-Prażmo, Robert Prażmo/System gospodarczy

Wykonawca konstrukcji: System gospodarczy

Powierzchnia zabudowy: 204,89 m2

Powierzchnia użytkowa: 270,84 m2

Powierzchnia całkowita: 348,05 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1009,00 m2/1250 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2022

