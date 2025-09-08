Życie w Architekturze 2025. Casafutura. Rewizja grupa projektowa

Życie w Architekturze 2025. Casafutura. Założenia Autorskie

Casafutura to próba odpowiedzi na pytanie, jak można dziś projektować dom, który będzie równocześnie ekonomiczny, szybki w realizacji, dopasowany do kontekstu, a jednocześnie pełen wyrafinowania i poetyki przestrzeni. Punktem wyjścia była mała działka zlokalizowana na granicy wrocławskiego Biskupina – dzielnicy o silnym charakterze urbanistycznym i obecności starodrzewu. Istotne było też zakorzenienie w lokalnej historii: w tej części miasta w latach 70. i 80. XX wieku realizowano domy mieszkalne z pracowniami rzemieślniczymi, kontynuujące idee modernistyczne i przedwojenne założenia osiedla modelowego WUWA, znajdującego się w bliskim sąsiedztwie Casafutury.

Projekt jest więc formą współczesnej reinterpretacji tej tradycji – domu, który łączy funkcję mieszkalną z miejscem pracy. Inwestycję rozpoczęto od rewizji – działka to dawny warsztat samochodowy, którego pozostałości pozwoliły zredukować koszty startowe. Projekt zakładał maksymalną precyzję i kontrolę na każdym etapie: od planowania modułu (wielokrotność 120 cm), przez prefabrykację i logikę montażu, po świadome ograniczenie wykończeń i instalacji.

Głównym założeniem była prostota – nie w sensie minimalizmu, lecz ekonomii środków i konsekwencji strukturalnej. Budynek oparty został na regularnej siatce ośmiu kwadratów 3,6 × 3,6 m, powielonej na dwóch kondygnacjach. Modułowy układ pozwala na elastyczne przekształcenia i przyszłą adaptację. Parter mieści pracownię, piętro — funkcję mieszkalną. Obie kondygnacje są względem siebie lustrzane, co wprowadza spójność i logikę użytkową.

Casafutura powstała w 100 dni roboczych, w większości siłami własnymi. To architektura radykalnie uczciwa: betonowe stropy, odsłonięte konstrukcje, brak zbędnych zabudów. Surowość formy łagodzona jest przez zastosowanie drewna opalanego, kruszyw w posadzkach i światła. Wszystko oparte na systemie miary i rytmu. To dom, który nie udaje więcej, niż jest — ale jest wszystkim, czego potrzeba: precyzyjnie zaprojektowaną ramą na życie.

Życie w Architekturze 2025. Casafutura. Autorzy

Autor projektu:

Rewizja grupa projektowa

Zespół autorski:

Krzysztof Grześków, Bartosz Bubniewicz

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Casafutura to projekt będący odpowiedzią na fundamentalne pytania o sens i przyszłość architektury mieszkaniowej: jak budować lepiej, mądrzej, uczciwiej – i jednocześnie pięknie? W czasach kryzysu dostępności mieszkań, inflacji kosztów budowy i pogłębiających się różnic społecznych, ta realizacja stawia na prostotę, racjonalność i bezpretensjonalność. Pokazuje, że dobry dom nie musi być drogi ani skomplikowany – wystarczy spójna koncepcja, klarowna struktura i konsekwencja w realizacji.

Budynek ten redefiniuje pojęcie prefabrykacji, nie jako taniej alternatywy, ale jako środka do tworzenia precyzyjnej, szlachetnej formy. To architektura, która nie ukrywa swojego warsztatu – betonowe stropy, widoczne połączenia, powtarzalność elementów – wszystko to buduje narrację o szczerości, zaufaniu do materiału i logiki konstrukcji. Jednocześnie projekt unika surowości przez świadome wprowadzenie ciepła: naturalnych faktur, drewna, światła i relacji z otoczeniem.

Casafutura wyróżnia się też jako projekt kompletny: od analizy działki, przez proces projektowy, po samodzielną budowę – prowadzoną przez mały zespół, z użyciem skromnych środków, ale ogromnej determinacji. To dom, który powstał z myślą o użytkowniku, o miejscu, o przyszłości – dom, który mówi językiem współczesności, ale z wyraźnym akcentem na wartości trwałe: porządek, prostotę, oszczędność, piękno.

Casafutura. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Casafutura, obiekt mixed-use

Inwestor: Krzysztof Grześków

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Mariusz Grześków i Krzysztof Grześków

Powierzchnia zabudowy: 132 m2

Powierzchnia użytkowa: 235,13 m2

Powierzchnia całkowita: 264 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 240 m2/988 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

