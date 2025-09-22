Życie w Architekturze 2025. Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej. FORT Taraszkiewicz Architekci Sp. z o.o.

Życie w Architekturze 2025. Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej. Założenia Autorskie

Kampus Politechniki Gdańskiej, będący miejscem lokalizacji budynku Centrum Ekoinnowacji, cieszy się ogromną sympatią zarówno studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej jak i całej społeczności współczesnych Gdańszczan. Nie dziwi zatem fakt, że kompleks ten stanowi zawsze punkt odniesienia dla wszelkich poczynań projektowych w tym obszarze. Charakter przestrzenny kampusu Politechniki Gdańskiej określony jest zarówno przez architekturę jego historycznej części, zrealizowanej w 1904 r. w stylu neorenesansu niderlandzkiego, jak i jego współczesnej zabudowy zrealizowanej w 2015 r. przez autorów niniejszego zgłoszenia.

Tworząc w owym miejscu kolejny nowy obiekt – Centrum Ekoinnowacji, projektanci musieli zatem podjąć decyzję czy miejsce, naznaczone historią ale i twórczością własną, skłania do kontynuacji drogi twórczej przyjętej w nieodległej przeszłości czy też przyjąć kierunek inny, na przykład bardziej nowatorski lub bardziej bezpośrednio odnoszący się do rozwiązań historycznych. Decydujący był tu jednak niedługi czas jaki dzielił działania twórcze na tym terenie i przekonanie autorów o konieczności tworzenia architektury będącej świadectwem czasów, w których żyjemy, architektury będącej przykładem szacunku dla zastanych wartości a jednocześnie próbą implementacji wartości nowych, czerpiących wprawdzie z kontekstu miejsca jednakże szukających swej własnej, współczesnej kreacji.

Budynek Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej jest więc twórczą kontynuacją przyjętych wcześniej rozwiązań, uwzględniającą w sposób możliwie najpełniejszy rozwój współczesnej myśli architektonicznej oraz rozwój techniczny i technologiczny, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych, mających swe źródła w filozofii rozwoju zrównoważonego.

Życie w Architekturze 2025. Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej. Autorzy

Autor projektu:

FORT Taraszkiewicz Architekci Sp. z o.o., 80-392 Gdańsk, ul. Szczecińska 38

Zespół autorski:

Antoni Taraszkiewicz, Karolina Taraszkiewicz, Agnieszka Malinowska, Roksana Czartopolska-Bętlejewska, Mateusz Gerigk

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej (CEI), w krótkim okresie po jego oddaniu do użykowania, stało się jedną z najnowocześniejszych placówek naukowo-badawczych w Europie, prowadzących nowatorskie badania i opracowujących technologie związane z ochroną środowiska, redukcją emisji gazów cieplarnianych, ograniczaniem skutków powodzi i suszy, odzyskiwaniem surowców, oszczędzaniem energii, wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii (w tym energetyki wiatrowej), wykorzystaniem materiałów odpadowych do produkcji betonu, usuwaniem zanieczyszczeń z wody oraz minimalizowaniem wszelkiego, negatywnego wpływu działalności człowieka na klimat i środowisko.

CEI pełni również funkcję dydaktyczną prowadząc kształcenie kadr specjalistek i specjalistów ukierunkowanych na tworzenie kolejnych, innowacyjnych technologii ekologicznych wpisujących się w ideę rozwoju zrównoważonego. CEI to ambitne przedsięwzięcie, doskonały przykład na to, jak zaawansowane technologie mogą służyć tworzeniu zrównoważonej architektury. Jest ono również pomostem współpracy środowiska naukowego z administracją publiczną i otoczeniem przemysłowym na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju regionu a także całego kraju. Budynek Centrum Ekoinnowacji poprzez zastosowane techniczne i technologiczne, proekologiczne rozwiązania sam zaświadcza o celu, do którego został stworzony.

Centrum wyposażono bowiem w nowoczesne ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe, które pozwalają zasilać budynek z odnawialnych źródeł energii. W obiekcie funkcjonują instalacje odzysku i magazynowania wody deszczowej (wody szarej), stosowane jest retencjonowanie wody na dachu zielonym oraz oszczędzanie poboru wody sieciowej poprzez zastosowanie toalet bezwodnych i podciśnieniowych. W obiekcie zamontowane zostały także układy inteligentnego sterowania wszystkimi instalacjami w tym ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją.

Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej, inna

Inwestor/generalny wykonawca: Politechnika Gdańska/Grupa NDI, Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot

Wykonawca konstrukcji: Grupa NDI, Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot

Powierzchnia zabudowy: 3 176,43 m2

Powierzchnia całkowita: 14 175,20 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 27 462,12 m2/60 900 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.