Życie w Architekturze 2025. CLUBHOUSE. Orłowski, Szymański - Architekci

Życie w Architekturze 2025. CLUBHOUSE. Założenia Autorskie

Założeniem projektu było stworzenie miejsca do życia, w którym architektura harmonijnie współistnieje z naturą oraz kontekstem urbanistycznym i kulturowym. Inspiracją dla inwestycji stał się modernistyczny hangar z lat 20. XX wieku, położony nad Jeziorem Dąbie w Szczecinie – obiekt łączący historię przedwojennego lotnictwa z powojennym żeglarstwem. Jego funkcjonalna ewolucja – od ośrodka szkolenia pilotów, przez magazyn wojskowy, aż po centrum żeglarskie – odzwierciedla przemiany społeczno-gospodarcze regionu.

Forma projektowanego budynku mieszkalnego została w dużej mierze ukształtowana przez wytyczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jednak udało się je twórczo wykorzystać, nadając obiektowi indywidualny wyraz. Charakterystyczny 'dziób' bryły subtelnie nawiązuje do sylwetki jachtów cumujących w pobliskiej marinie, wpisując architekturę w żeglarski krajobraz Dąbia. Kolejne nawiązania marynistyczne pojawiają się na elewacji gdzie płytka klinkierowa została ułożona we wzory typowe dla flag sygnałowych. W ramach jednego założenia urbanistycznego powstał również nowoczesny budynek biurowy, który dopełnia funkcję mieszkaniową o komponent pracy, tworząc spójną całość opartą na idei życia w duchu work-life balance.

Oba budynki – mieszkalny i biurowy – wraz z otaczającą je przestrzenią rekreacyjną, tworzą zrównoważony układ funkcjonalny, łączący życie codzienne, wypoczynek i pracę. Oddanie budynku biurowego do użytkowania planowane jest na 2025 rok.

Życie w Architekturze 2025. CLUBHOUSE. Autorzy

Autor projektu:

Orłowski, Szymański - Architekci

Zespół autorski:

Marek Orłowski, Marek Szymański, Wojciech Zawarski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja budynku wielorodzinnego to nowy rozdział życia nad wodą w Szczecinie. CLUBHOUSE to pierwsza w Szczecinie inwestycja mieszkaniowa, która przenosi życie mieszkańców bezpośrednio nad wodę – w bezpośrednie sąsiedztwo Jeziora Dąbie i przystani jachtowej. Ten pionierski projekt podkreśla relację pomiędzy miastem a wodą, oferując nową jakość zamieszkiwania w Szczecinie gwarantując nie tylko widok na wodę, ale jednocześnie możliwość korzystania z niej.

Projekt CLUBHOUSE stanowi pierwszą próbę przedefiniowania szczecińskiej architektury mieszkaniowej w kontekście wody i natury. Łączy innowacyjne rozwiązania techniczne, nowoczesną estetykę i bezpośredni kontakt z jeziorem. Tworzy unikatowe warunki do życia, które nie tylko odpowiadają na potrzeby współczesnych mieszkańców, ale także wpisują się w zrównoważony rozwój miasta.

CLUBHOUSE. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: CLUBHOUSE/budynek wielorodzinny

Inwestor: Marina Developer

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Marina Developer

Powierzchnia zabudowy: 1139 m2

Powierzchnia użytkowa: 3315 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 4882 m2/18311 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2023

