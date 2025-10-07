Życie w Architekturze 2025. CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie im. Czesława Niemena. Plus3-Architekci

Życie w Architekturze 2025. CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie im. Czesława Niemena. Założenia Autorskie

Projekt CLXIII LO w warszawskiej dzielnicy Wesoła powstał jako odpowiedź na potrzebę stworzenia nowoczesnej, publicznej szkoły średniej w dzielnicy pozbawionej dotąd takiej placówki.

Kluczowym celem było pogodzenie ekonomiki realizacji z jakością przestrzeni, funkcjonalnością i harmonią z naturalnym kontekstem sosnowego krajobrazu. Od początku projektanci świadomie operowali prostym i zdyscyplinowanym językiem architektonicznym – stąd klarowny układ brył i przejrzysta struktura funkcjonalna. Główne przestrzenie nauczania – klasy – są doświetlone naturalnym światłem i odpowiednio zorientowane względem stron świata. Uzupełnia je przestrzeń wspólna: przeszklone galerie-korytarze, które nie tylko integrują użytkowników, ale dają potencjał do nieszablonowej pracy edukacyjnej.

Architektura szkoły została pomyślana jako narzędzie budujące środowisko sprzyjające skupieniu, współpracy i otwartości. Minimalizm wyrazu idzie w parze z jakością detalu – naturalne materiały, takie jak sklejka i wełna drzewna, pojawiają się w przestrzeniach codziennej nauki, nadając im ciepło i dobrą akustykę.

Centralnym elementem budynku jest aula – serce życia szkolnego. Jej surowa forma z zewnątrz, dzięki wykorzystaniu betonu szalunkowego z odciskiem płyt OSB, oraz nowoczesne wnętrze w drewnie i płytach OSB użytych jako materiał akustyczny, celowo kontrastuje z neutralnością reszty wnętrz. Wyrazista przestrzeń sali widowiskowej to scenograficzne tło dla celebracji wydarzeń szkolnych. Nie wymaga wielu dekorów, a jednocześnie przyjmie każdy wystrój, bez szkody dla przestrzeni. Uzupełnieniem tej narracji jest wewnętrzne patio, zapewniające uczniom chwilę wytchnienia i kontakt z zielenią.

Życie w Architekturze 2025. CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie im. Czesława Niemena. Autorzy

Autor projektu:

Plus3-Architekci

Zespół autorski:

arch. Katarzyna Głażewska, arch. Krzysztof Bagiński, arch. Patryk Rosiński, arch. Grażyna Woźniak-Głażewska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

CLXIII LO w Wesołej to przykład budynku publicznego, który w powściągliwy, ale konsekwentny sposób pokazuje, że architektura oświaty nie potrzebuje rozbudowanych gestów formalnych, by kształtować przestrzeń wspierającą edukację, skupienie i wspólnotowość .W czasach rosnących kosztów i presji budżetowej, szkoła zaprojektowana przez nasz zespół proponuje rozwiązania przemyślane, trwałe, oparte na uniwersalnych zasadach: świetle, proporcji, funkcji i kontekście.

To architektura codzienności – w najlepszym znaczeniu tego słowa. Dobrze przemyślana organizacja przestrzeni, asceza środków wyrazu i uważność na użytkownika sprawiają, że ten budynek nie narzuca się formą, lecz wspiera młodzież w nauce i budowaniu wspólnoty. Szkoła staje się tu czymś więcej niż zestawem klas i korytarzy – to przestrzeń o elastycznym charakterze, w której relacje międzyludzkie i rozwój intelektualny znajdują odpowiednie warunki do rozwoju. Projekt redefiniuje pojęcie szkolnej auli jako miejsca publicznego życia uczniowskiego, w którym architektura nie tylko organizuje, ale też wyraża wspólnotowy charakter szkoły. W dobie nieustannych zmian w modelach nauczania i oczekiwań wobec architektury edukacyjnej, CLXIII LO proponuje prostą, solidną i ponadczasową odpowiedź.

Choć projekt skupia się na budynku dydaktycznym, całość inwestycji została zaplanowana etapowo. W ostatnim czasie zrealizowano pierwsze boisko sportowe, a w kolejnych etapach planowane są zewnętrzne obiekty sportowe. Dzielnica przewiduje także zakup sąsiednich działek pod ośrodek sportowy, co pozwoli zintegrować infrastrukturę szkolną z ogólnodostępnymi terenami rekreacyjnymi dla mieszkańców.

CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie im. Czesława Niemena. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie im. Czesława Niemena, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Rembud Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 3 841 m2

Powierzchnia użytkowa: 5 586 m2

Powierzchnia całkowita: 6 248 m2

Powierzchnia terenu: 20 209 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.