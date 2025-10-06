Życie w Architekturze 2025. Dom na Skarpie. Arch. Paweł Naduk

Życie w Architekturze 2025. Dom na Skarpie. Założenia Autorskie

Widok na majestatyczną Wisłę, bezkresną równinę mazowiecką po jej zachodniej stronie i sylwetę Starego Miasta Płocka wprost oszałamiał. Dlatego wszystkie decyzje projektowe podporządkowaliśmy zachowaniu i wyeksponowaniu tych niezwykłych walorów krajobrazowych. Działka schodząca po zboczu w stronę rzeki co kilka metrów odsłaniała inną perspektywę - od panoramy rozległej na wzniesieniu, po niższe, coraz bardziej osłonięte i intymne miejsca. Zależało nam, aby zapewnić domownikom możliwość obcowania z krajobrazem na różnym wzniesieniu względem terenu.

W następstwie analiz zdecydowaliśmy się na kaskadowy układ bryły, pozwalający subtelnie wkomponować kolejne kondygnacje domu w naturalne ukształtowanie skarpy. Na tej podstawie wyznaczyliśmy trzy poziomy tarasów: dostępny z poziomu części dziennej lekko zawieszony w kierunku rzeki; z położonej niżej części dla dzieci nieco zaciszny, częściowo wbudowany w skarpę oraz użytkowy, wygodnie dostępny dach. Ma on tworzyć wielopoziomowy ogród, z którego roztacza się niezwykle szeroki widok.

Forma głównej części budynku, stanowiąca drewnianą wstążkę, wznosi się wychodząc z ziemi, po czym przekręcona dwukrotnie we wnętrzu, wychodzi z budynku jako zawieszony nad wodą taras. Ten zabieg pozwolił nam nie stosować balustrad na tarasie, aby spotęgować poczucie bliskości przyrody i lekkiego zawieszenia w przestrzeni. Bezkrawędziowy basen, przylegający bezpośrednio do salonu i sypialni ma spowodować zbliżenie Wisły do domu, zlewając się z nią w jedną taflę wody.

Wykończenie dachów cienkim stalowym gzymsem ma nadać budynkowi lekkości, wpisując jak najsubtelniej budynek w krajobraz skarpy w szczególności od strony rzeki. Budynek w rzucie uformowaliśmy w kształcie litery C tworząc przymkniętą, zaciszną przestrzeń, niezbędną ze względu na silne wiatry. Aby w tej przestrzeni nie odwracać się od Wisły budynek przeszkliliśmy na przestrzał, tworząc jednocześnie lekki, szklany pawilon.

Życie w Architekturze 2025. Dom na Skarpie. Autorzy

Autor projektu:

Arch. Paweł Naduk

Zespół autorski:

Współpraca autorska: arch. Anna Nawrocka, arch. Sławomir Ducek, arch. Agnieszka Osiejewska-Naduk. 77STUDIO architektury sp. z o.o. Ul. Miodowa 20 lok 7. 00-246 Warszawa

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Według nas Grand Prix konkursu powinien otrzymać obiekt o szczególnych walorach społecznych ze znaczącym wpływem na funkcjonowanie lokalnej społeczności. Jednocześnie będzie nam miło, jeśli nasz obiekt zostanie dostrzeżony.

Dom na Skarpie - może stanowić komunikat, że odpowiednio dobry budżet pozwala lepiej dom wkomponować, niż głośniej krzyczeć w przestrzeni, skupiając uwagę na miejscu do życia, niż jego formie.

Dom na Skarpie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom na Skarpie, budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Powierzchnia użytkowa: 312 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016/2022

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.