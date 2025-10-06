Życie w Architekturze 2025. Dom na Skraju. Arch. Paweł Naduk

Życie w Architekturze 2025. Dom na Skraju. Założenia Autorskie

Lokalizację domu stanowi zadrzewiona działka na styku zorganizowanego osiedla domów jednorodzinnych i parku krajobrazowego. Dominujące w otoczeniu masywne, dwukondygnacyjne domy mocno kontrastują z naturalnym otoczeniem dzikiego parku. Skłoniło nas to do poszukiwań zwornika spajającego obie przestrzenie. Tak zrodziła się idea „Domu na skraju” - budynku, który miał tworzyć swoisty zbiór wspólny: zarówno rezydencjonalnego osiedla, jak i terenu leśnego. Chcieliśmy uzyskać efekt zanikania osiedla, jakby „rozmyło się” tuż pod lasem.

Formę budynku sprowadziliśmy do parterowych płaszczyzn wykończonych surową, termowaną sosną. Przyjęta bryła - zwarta i zamknięta od frontu oraz rozrzeźbiona od strony ogrodu - miała zapewniać kontrolowaną grę światłem we wnętrzach oraz wytworzyć intymne części ogrodu z poszanowaniem istniejącego drzewostanu. Od strony ulicy utworzyliśmy otwarty, nieogrodzony dziedziniec, a sam budynek sprowadziliśmy do dwóch drewnianych ścian. Szczelina pomiędzy nimi akcentuje wejście. Bramy garażowe, boczne wejście oraz pomocnicze funkcje typu śmietnik itp. zostały ukryte poprzez wbudowanie w płaszczyznę.

Od strony lasu dom się otwiera i zaciera granice. Efekt rozmycia wnętrza podkreśliliśmy poprzez konsekwentną kontynuację materiałów elewacyjnych „przechodzących” przez pomieszczenia. Budynek ma stanowić próbę redefinicji współczesnej zabudowy rezydencjonalnej - zaspakajający wszelkie potrzeby najbardziej wymagających inwestorów, wyposażony w szereg różnych udogodnień, m.in. ogród zimowy, basen, spa, siłownię i najnowsze technologie, ma być jednocześnie powściągliwy w swoim wyrazie oraz w sposób szczery, z użyciem lokalnym materiałów, wtapiać się w otaczający krajobraz.

Życie w Architekturze 2025. Dom na Skraju. Autorzy

Autor projektu:

Arch. Paweł Naduk

Zespół autorski:

Współpraca autorska: arch. Paulina Kapiszka, arch. Anna Nawrocka, arch. Agnieszka Osiejewska-Naduk. 77 STUDIO Architektury Sp. z o.o. Ul. Miodowa 20 lok 7. 00-246 Warszawa.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Według nas Grand Prix konkursu powinien otrzymać obiekt o szczególnych walorach społecznych ze znaczącym wpływem na funkcjonowanie lokalnej społeczności. Jednocześnie będzie nam miło, jeśli nasz obiekt zostanie dostrzeżony.

Dom na Skraju - może stanowić komunikat, że odpowiednio dobry budżet pozwala lepiej dom wkomponować, niż głośniej krzyczeć w przestrzeni, skupiając uwagę na miejscu do życia, niż jego formie.

Dom na Skraju. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom na Skraju, budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Powierzchnia użytkowa: 550 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017-2018/2023

