Życie w Architekturze 2025. Dom na wsi kociewskiej. IFAgroup

Życie w Architekturze 2025. Dom na wsi kociewskiej. Założenia Autorskie

Dom położony jest w północnej części Polski, w bardzo malowniczej i kameralnej wsi na Kociewiu, nad samym jeziorem. Zabudowa wokół to 80m2 domki z dachem dwuspadowym, na działkach wielkości do 500m2. Nasz dom znajduje się na działce wielkości 8000 m2. Proporcjonalnie do wielkości działki mogliśmy stworzyć powierzchnię zabudowy , w efekcie powstałaby duża stodoła . Znaleźliśmy inny pomysł a ponadto zoptymalizowaliśmy program funkcjonalnychoć można było stworzyć dużą formę, jednak popsułaby ona charakter tego miejsca.

Założeniem projektowym było stworzenie bryły, która w niczym nie wyróżnia się z otoczenia w swojej skali i nawiązuje do lokalnych proporcji. Działka znajduje się na terenie starego jeziora i jest na poziomie wody, zaniżona o 2,5m w stosunku do poziomu drogi. Zaniżenie działki względem drogi i zachowanie skali otocznia dało wytyczne do projektu. Jadąc drogą widzimy tylko część budynku jako mały dom z dachem dwuspadowym. A pozostała część to dach płaski, wystający 1.4m ponad teren, jako kontynuacja linii ogrodzenia. Budynek został przytulony do ściany drogi by nie niszczyć działki. Kształt budynku wydzielił 2 tarasy – zachodni i wschodni. Zachodni jest zaciszny, z widokiem na las, a taras wschodni, z widokiem na jezioro.

Zastosowane kompozycje okienne w części sypialnej nawiązują do lokalnych okien. Pozostała część to duże tafle pozwalające na czysty widok i stały kontakt mieszkańców z otoczeniem. Okna ustawione są tak, aby kadrowały widoki z wnętrza budynku. Zaprojektowano meble ze sklejki i nawiązującą do nich jasno-żółtą posadzkę z rozrzuconymi, na etapie jej wykonania, czarnym kruszywem, nawiązującymi do okolicznych torfowisk w terenie. Budynek posadowiony jest na palach o długości 10m. Na elewacji zastosowano lokalną deskę rozbiórkową ze starej okolicznej stodoły.

Życie w Architekturze 2025. Dom na wsi kociewskiej. Autorzy

Autor projektu:

IFAgroup

Zespół autorski:

Kamil Domachowski, Karolina Wood-Domachowska, Maciej Busch, Adrianna Jemioł, Jakub Brzuchański, Julia Selimova

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ta realizacja nie musi zdobyć Grand Prix, ale może być głosem w dyskusji o tym, że architektura może być pokorna, kontekstualna i zarazem pełna wyrazu. Że to nie wielkość, lecz relacja – z miejscem, z naturą, z mieszkańcami – buduje jakość życia w architekturze. To dom, który nie chciał się wyróżniać – choć miał do tego wszelkie warunki. Zamiast dominować nad okolicą, został w nią wpisany. Zrezygnowano z dużej formy na rzecz proporcji wynikających z lokalnego kontekstu.

Tak powstał budynek, który pod względem skali i materiałów staje się naturalnym elementem wiejskiego pejzażu. Jest wynikiem głębokiej analizy otoczenia. Dom położony jest na torfowej działce zaniżonej względem drogi. Wykorzystano to jako zaletę – bryłę ukształtowano w taki sposób, by od strony ulicy widoczny był jedynie fragment kubatury, ze dwuspadowym dachem. Budynek przytulony jest do granicy działki, żeby nie niszczyć terenu. Dom powstał na gruncie o bardzo dużej wilgotności. W odpowiedzi zastosowano żelbetową skorupę i posadowienie na palach – rozwiązania techniczne podporządkowane naturalnym warunkom, a nie odwrotnie. W projekcie wykorzystano lokalne materiały – m.in. pionową deskę z rozbiórki starej stodoły. Elewacja i proporcje czerpią z sąsiednich domów kociewskich. Duże okna kadrują widoki, budują relację mieszkańca z naturą. Posadzki, wykonane z jasnożółtego lastryko z zatopionym czarnym kruszywem, łączą wnętrze z otaczającym terenem.

To dom, który powstał z uważnej obserwacji miejsca. Chroni naturalny teren, nie niszczy go. Kształt jest wynikiem kompromisów – między warunkami technicznymi, potrzebami inwestora a charakterem miejsca. Sumarycznie uważam za sukces kształt, który jest wynikiem kompromisów i pracy z mądrym inwestorem, który razem z nami chciał iść w kierunku projektowania opartego na obserwacji kontekstu i dbania o relacje między mieszkającym a mieszkańcami.

Dom na wsi kociewskiej. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom na wsi kociewskiej, budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Budowanie metodą gospodarczą

Powierzchnia zabudowy: 165 m2

Powierzchnia użytkowa: 175 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

