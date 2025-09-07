Życie w Architekturze 2025. Dom nad jeziorem. Założenia Autorskie

Projekt domu jednorodzinnego położonego w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego to propozycja spójna, przemyślana i silnie zakorzeniona w kontekście przyrodniczym. Dom zaprojektowany został dla czteroosobowej rodziny, z myślą o codziennym komforcie, ale też o nieustannym kontakcie z otaczającą przyrodą. Zarówno bryła budynku, jak i jego wnętrza powstały w naszej pracowni, dzięki czemu możliwa była pełna integracja koncepcji architektonicznej z aranżacją przestrzeni wewnętrznej.

Dom tworzą trzy wyraźnie wyodrębnione bryły, których kompozycja została starannie przemyślana zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i przestrzennym. Pierwsza bryła, usytuowana od strony wjazdu, mieści dwustanowiskowy garaż. Jej zwieńczeniem jest płaski dach, który pełni funkcję tarasu dostępnego z antresoli gabinetu znajdującego się nad częścią dzienną. Druga bryła to serce domu – strefa dzienna z otwartym salonem, kuchnią i jadalnią. Trzecia, najbardziej intymna część domu, to strefa prywatna – sypialnie i łazienki mieszkańców – dostępna poprzez szklany łącznik, który łączy funkcje i równocześnie pozwala "oddychać" poszczególnym strefom. Pomimo znacznej powierzchni, zabieg usytuowania brył prostopadle względem siebie sprawia, że od strony frontowej budynek jawi się jako nieduży, wręcz kameralny.

Otwierając się na jezioro, bryły układają się w literę „L”, tworząc półotwarty dziedziniec – zaciszne, osłonięte miejsce sprzyjające odpoczynkowi i kontemplacji otaczającej natury. Elewacje budynku pokryto płytką ceglaną w dwóch odcieniach – czerwonym i szarym – co w połączeniu z dachami w tych samych barwach subtelnie podkreśla funkcjonalne rozróżnienie poszczególnych części domu. Zestawienie to, choć kontrastowe, jest spójne i harmonizuje z naturalnym kontekstem miejsca. Zachowane na działce sosny od strony wjazdu dopełniają całości kompozycji, wzmacniając wrażenie zakorzenienia budynku w otoczeniu.

Życie w Architekturze 2025. Dom nad jeziorem. Autorzy

Autor projektu:

NORSESOWICZ DESIGN & REAL ESTATE Sp. z o.o.

Zespół autorski:

Joanna Norsesowicz

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja domu nad Jeziorem Tomickim to przykład architektury, która w sposób dojrzały, świadomy i pełen empatii odpowiada na kluczowe wyzwania współczesnego projektowania: integrację z krajobrazem, tworzenie funkcjonalnej przestrzeni do życia oraz budowanie atmosfery codziennego komfortu i estetyki.

Projekt ten wyróżnia się harmonią pomiędzy formą a funkcją – bryła domu jest osadzona w lokalnym kontekście, przemyślana pod kątem skali, światła i widoków, a jednocześnie odważna w formalnym wyrazie. Podział na trzy bryły pozwolił stworzyć klarowną organizację przestrzenną przy zachowaniu kameralnego charakteru budynku. Otwarcie na jezioro i istniejącą zieleń nie jest tylko zabiegiem estetycznym, ale realnie wpływa na jakość życia mieszkańców – umożliwia kontakt z przyrodą, który staje się częścią codziennego doświadczenia.

Ta realizacja pokazuje, że życie w architekturze to nie tylko mieszkanie w estetycznym obiekcie, ale przede wszystkim świadome współistnienie z otoczeniem – społecznym, przyrodniczym i funkcjonalnym. Naturalna kolorystyka, starannie dobrane materiały, duże przeszklenia i przemyślana kompozycja przestrzeni wewnętrznych to elementy, które budują poczucie komfortu, bezpieczeństwa i bliskości. Dom nad Jeziorem Tomickim jest przykładem spójnego projektowania od bryły po detal, od idei po realizację – a dzięki temu stanowi odpowiedź na najważniejsze pytanie stawiane przez ten konkurs: jak dziś projektować przestrzeń do dobrego życia? To architektura prawdziwa – nie krzycząca formą, ale głęboko przemyślana i osadzona w potrzebach użytkowników. Dlatego zasługuje na Grand Prix „Życie w Architekturze”.

Dom nad jeziorem. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom nad jeziorem, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: prywatny/brak danych

Wykonawca konstrukcji: brak danych

Powierzchnia użytkowa: 240 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.