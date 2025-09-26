Życie w Architekturze 2025. dom pomiędzy. 3XA

Życie w Architekturze 2025. dom pomiędzy. Założenia Autorskie

Na działce stał wcześniej parterowy pawilon handlowy, który za względu na zły stan techniczny został rozebrany przez miasto. Działka położona w historycznej tkance miejskiej miała wiele niedogodności takich jak: wąski front, sąsiedni budynek w granicy działki ze ścianą z oknami w tej granicy oraz dwa poziomy trenu różniące się o 2 metry wysokości, rozdzielone nieregularną skarpą.

Główną ideą projektu było wpisanie budynku w kontekst istniejącej zabudowy we współczesny sposób. Dostosowanie go skalą zabudowy, wysokością kalenicy i gzymsu oraz kątem nachylenia połaci dachowej. Dom zaprojektowano na linii zabudowy wyznaczonej przez sąsiednie budynki. Główna bryła budynku posiada 3 kondygnacje i dwuspadowy dach. Połączona jest z sąsiednim budynkiem parterową częścią. Biały kolor budynku nawiązuje do kolorystyki domów powojennych, które uzupełniły zabudowę pierwotnego osiedla.

Układ funkcjonalny jest bardzo klasyczny. Pater zajmuje część dzienna z kuchnią oraz strefa wejściowa, pomieszczenie gospodarcze i garaż. Na pierwszym piętrze zaprojektowano 3 sypialnie i 2 łazienki. Drugie piętro to otwarta multifunkcjonalna przestrzeń z dwoma tarasami. Pełni funkcje domowego biura i siłowni, a sporadycznie pokoju gościnnego.

Budynek zaprojektowano tak, aby wszelkie niedogodności działki, przełożyć w zalety domu. Wąska szerokość działki i budynek w granicy działki wymusiły zwartą bryłę, dzięki czemu udało się wygospodarować duży ogród ze stosunkowo niewielkiej działki. Różnica wysokości poziomów działki, sprawiła, że wyjście do ogrodu jest niżej niż wejście do domu. Dzięki temu uzyskano większą wysokość i przestronność części dziennej. Jednocześnie ogród zyskał bardziej zaciszny charakter.

Podczas projektowania duży nacisk położono również na nawiązanie do historii osiedla, które projektowane było jako miasto ogród. Stąd w projekcie pojawiły się duże otwarcia okienne i liczne tarasy, które mają umożliwić mieszkańcom kontakt z przyrodą.

Życie w Architekturze 2025. dom pomiędzy. Autorzy

Autor projektu:

3XA

Zespół autorski:

Maciej Kowaluk

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Tożsamość miejsca jest jednym z głównych wyznaczników wartości danego budynku. Z tego powodu naszym celem przewodnim stało się stworzenie projektu, który podkreśla walory miejsca oraz nawiązuje do jego historii. Takiego, który nie miałoby racji bytu gdzieś indziej - a jest idealną odpowiedzią i uzupełnieniem danej przestrzeni opracowania.

Zadanie projektowe polegało na zaprojektowaniu domu na działce o trudnych uwarunkowaniach w historycznym kontekście. Budynek zaprojektowano tak, aby wszelkie niedogodności działki, przełożyć w zalety domu.

dom pomiędzy. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: dom pomiędzy, budynek jednorodzinny

Inwestor: Maciej i Monika Kowaluk

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Crea Budownictwo

Powierzchnia zabudowy: 190,2 m2

Powierzchnia użytkowa: 204,26 m2

Powierzchnia całkowita: 424,2 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 729 m2/1 455,77 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

