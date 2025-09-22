Życie w Architekturze 2025. Dom studencki BaseCamp przy ul. Sienkiewicza. Grupa 5 Architekci, Dziedziejko, Leszczyński, Mycielski, Zelent, Grzelewski

Życie w Architekturze 2025. Dom studencki BaseCamp. Założenia Autorskie

Rozpoczynając pracę nad projektem rewitalizacji budynków dawnej piekarni „Mamut” zastaliśmy w centrum Wrocławia robiące wielkie wrażenie, poniemieckie, poprzemysłowe budynki będące w stanie zaawansowanego rozkładu, rozbiórek, zniszczeń, otoczone „dzikim” parkingiem. Ich potencjał architektoniczny był dla nas oczywisty od pierwszej wizyty.

Projekt zakładał adaptację zabytkowych budynków - monumentalnego, ceglanego budynku magazynowego tworzącego pierzeję ul. H. Sienkiewicza oraz budynku produkcyjnego zlokalizowanego w głębi kwartału, oraz uzupełnienie ich nowoprojektowanymi skrzydłami tworzącymi obudowę dziedzińca. Kluczowe było dla nas, aby stworzyć architekturę, która będzie tłem dla wyjątkowych budynków architektury poprzemysłowej sprzed stu lat, a jednocześnie zbuduje śródmiejską przestrzeń urbanistyczną poprzez dopełnienie kwartału miasta. Niezwykłe wnętrza przemysłowe zostały przekształcone częściowo na pokoje mieszkalne, a także na przestronne przestrzenie wspólne służące życiu społecznemu studentów.

Wnętrza zaprojektowane zostały w taki sposób, aby wyeksponować i uwypuklić ich historyczne przeznaczenie i charakterystyczną estetykę łączącą fabryczną surowość z higieniczną czystością. W szczególności trzy wysokie kondygnacje hal produkcyjnych zaadaptowane na sale wspólne, wykończone trójbarwnymi, higienicznymi kształtkami ceramicznymi łącznie z dawnymi łaźniami i klatką schodową w budynku dawnej piekarni tworzą niepowtarzalny klimat.

Życie w Architekturze 2025. Dom studencki BaseCamp. Autorzy

Autor projektu:

Grupa 5 Architekci Dziedziejko, Leszczyński, Mycielski, Zelent, Grzelewski

Zespół autorski:

Architekci prowadzący: Rafał Zelent, Maciej Dudkiewicz Współpraca: Maciej Gruszecki, Wojciech Mikołajczak, Ewelina Wesołowska, Barbara Szol, Bartłomiej Skowronek, Joachim Surdy, Mariusz Wolski, Adam Nieduszyński

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Prywatne akademiki obok obiektów PRS, są w Polsce zjawiskiem stosunkowo nowym jednak ważnym i godnym odnotowania. Historia ich projektowania sięga 2015 roku. Grupa 5 Architekci, wraz z Inwestorem – ówczesnym BaseCamp, uczestniczyła od samego początku w przecieraniu ścieżek i ustalaniu standardów dla tego segmentu rynku.

W 2017 roku uruchomiony został pierwszy obiekt w Łodzi, (ul. Rewolucji 1905r.) i liczne doświadczenia eksploatacyjne oraz operacyjne z funkcjonowania pierwszego obiektu, zostały wzięte pod uwagę, przy projekcie „Mamuta”. Przestrzenie zabytku poddawanego przebudowie, stawiały dodatkowe wymogi jednak zamiast stać się utrudnieniem- stały się dopełnieniem nadającym tożsamość obiektowi który był kolejnym w sieci operatora. Okres pandemii jak i migracji wywołanych wojną w Ukrainie, spowodował spowolnienie wzrostu gospodarczego- co przełożyło się, na konieczność redukowania inwestycji. Wpłynęło to na ograniczania funkcji dodatkowych, zwiększenie ilości pokoi kosztem ich wielkości. Zredukowano przestrzenie wspólne wewnątrz budynków, jak też obniżono ich standard. Przestrzenie wspólne, jak i publiczne przed obiektami przestały istnieć. Wszystko to przekłada się na systematyczną funkcjonalną degradację tego typu obiektów- zamieniając je z „przestrzeni do życia” w „maszyny do spania”. Z perspektywy czasu, widzimy, że żaden z późniejszych obiektów realizowanych w Polsce, nie był tak kompletny.

Tu znaleziono balans pomiędzy ilością pokoi, wielkością i rodzajem przestrzeni wspólnych. Stworzono obiekt silnie oddziałujący na fragment dzielnicy. Poziom skomplikowania dodaje fakt, że należało przebudować zabytek- eksponując jego najlepsze cechy. Mamy poczucie, że cechy akademika w zabytkowym Mamucie stały się kamieniem milowym polskiego krajobrazu architektonicznego po 1989 roku. W naszej opinii te właśnie cechy zasługują na wyróżnienie i uhonorowanie.

Dom studencki BaseCamp. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom studencki BaseCamp przy ul. Sienkiewicza - remont z przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków dawnej piekarni "Mamut" dla potrzeb budynku zamieszkania zbiorowego, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: BC Wrocław Sienkiewicza sp. z o. o./Erbud

Wykonawca konstrukcji: PKBI Pikus Adamski

Powierzchnia zabudowy: 5582 m2

Powierzchnia użytkowa: 34 300 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 9322 m2/96 314 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2022

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.