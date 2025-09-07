Życie w Architekturze 2025. Dom studencki "METEOR" dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. DEDECO Sp. z o.o. Warszawa Sp.k.

Życie w Architekturze 2025. Dom studencki "METEOR" dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Założenia Autorskie

Dom Studencki METEOR zaprojektowaliśmy jako zwartą, prostokątną bryłę z wewnętrznym dziedzińcem, wpisującą się w istniejącą zabudowę kampusu Morasko. Podzieliliśmy budynek na cztery odrębne segmenty – chcieliśmy w ten sposób przełamać jego potencjalną monumentalność i jednocześnie stworzyć warunki do silniejszej identyfikacji mieszkańców z konkretną częścią obiektu. Zależało nam, aby taka struktura wspierała budowanie wspólnoty – zarówno na poziomie sąsiedzkim, jak i w ramach większej społeczności.

Zależało nam aby ceglana okładzina, obecna zarówno na elewacjach dziedzińca, jak i w przestrzeniach wspólnych, stworzyła płynne przejście między wnętrzem a zewnętrzem. Zestawienie ciepła cegły z chłodem szarej fasady oraz użycie naturalnych materiałów, jak drewno, miało podkreślić nowoczesny, ale zarazem przyjazny charakter obiektu. Natomiast neutralna kolorystyka wnętrz pozwolić studentom na ich indywidualne aranżowanie i tworzenie osobistej przestrzeni. Szczególny nacisk położyliśmy na projektowanie przestrzeni wspólnych. Kuchnie, tarasy i pokoje dzienne rozmieściliśmy w każdej sekcji budynku, tak by naturalnie zachęcały do codziennych spotkań i integracji.

Zależało nam, aby architektura wspierała relacje, ale ich nie wymuszała. Otoczenie budynku potraktowaliśmy jako integralną część projektu. Budynek otwiera się na otaczającą go zieleń – od cichego brzozowego lasku po ogród z porzeczkami i poziomkami przy przedszkolu. Staraliśmy się, by zieleń rzeczywiście „wrastała” w architekturę, a budynek stawał się naturalnym elementem krajobrazu. Dla nas była to próba stworzenia miejsca, w którym architektura nie dominuje, lecz towarzyszy codziennemu życiu – dyskretnie, z uważnością, w harmonii z otoczeniem.

Życie w Architekturze 2025. Dom studencki "METEOR" dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorzy

Autor projektu:

DEDECO Sp. z o.o. Warszawa Sp.k.

Zespół autorski:

Małgorzata Hofman, Dominika Starzec, Piotr Hofman, Łukasz Włodarczyk, Eliza Gawor-Huś, Bogumiła Rodzik, Michał Borowski, Anna Gołębiowska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Dom Studencki METEOR w Poznaniu to znacznie więcej niż miejsce do spania – to przestrzeń życia, nauki i wspólnoty. Projekt realizuje postulaty kształtowania środowiska sprzyjającego budowaniu więzi społecznych i osobistego rozwoju, przy zachowaniu najwyższych standardów estetycznych i funkcjonalnych.

Mimo intensywnego użytkowania, budynek – po dwóch latach – zachowuje świeżość i nienaruszony wygląd. To zasługa nie tylko jakości wykonania, ale też szacunku mieszkańców do miejsca, które traktują jako swój dom. Studenci – zarówno z Polski, jak i z zagranicy – nie tylko mieszkają, ale żyją w METEORZE. Chętnie wracają do akademika, czują się w nim swobodnie i bezpiecznie.

To miejsce integracji – naturalnej, oddolnej, wspieranej przez układ przestrzenny budynku i obecność stref wspólnych. Wnętrza mają zróżnicowany charakter, odpowiadający potrzebom prywatności i współdzielenia. Neutralna kolorystyka umożliwia personalizację, a naturalne materiały – jak cegła czy drewno – budują atmosferę ciepła i autentyczności. Szczególnym miejscem są pomieszczenia radiowęzła, gdzie studenci kierunków dziennikarskich zdobywają praktyczne doświadczenie. Otoczenie METEORA to enklawa zieleni: cichy, brzozowy lasek, ogród z porzeczkami i poziomkami przy przedszkolu – „zieleń wrosła w budynek”, stając się jego integralną częścią. W takim środowisku naturalnie rozkwita życie – codzienne, autentyczne, wspólne. METEOR to przykład architektury, która żyje z ludźmi i dla ludzi.

Dom studencki "METEOR" dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom studencki "METEOR" dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: ALSTAL Grupa Budowlana

Powierzchnia zabudowy: 3 020,07 m2

Powierzchnia użytkowa: 11 358,18 m2

Powierzchnia całkowita: 13 809,55 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 18 757,16 m2/50 122,26 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2023

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.