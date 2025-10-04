Życie w Architekturze 2025. Dom w Gdyni - Modernistyczny dom w Gdyni Orłowie. IFAgroup

Życie w Architekturze 2025. Dom w Gdyni - Modernistyczny dom w Gdyni Orłowie. Założenia Autorskie

Jakby stał tu od zawsze – budynek ma formę dwóch prostopadłościanów, jak wszystkie domy na tej modernistycznej, gdyńskiej ulicy. To architektura tła, wkomponowuje się w zastane otoczenie z poszanowaniem historycznej sylwety ulicy, jednocześnie wprowadzając świeżą, nowoczesną wartość. Bryła domu jest świadkiem historii. Obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej obszaru nadmorskiego w Gdyni.

Oryginalną formę stworzył architekt w latach 50 zeszłego stulecia i taka też została powielona w nowym projekcie. Powtórzony został także układ okien pierwotnego budynku, jednak dodano nową myśl – nowoczesne, zlicowane tafle szklane. Uwidoczniła się tym samym kolejność zdarzeń w historii tej architektury. Dodane okna dodatkowo wpuszczają więcej światła do wnętrza domu, a ustawione są w taki sposób, aby sąsiedzi nie mieli wglądu do wnętrza.

Architektura domu to minimalistyczna forma, potraktowana jako rzeźba ociosana ze zbędnych atrybutów. Głównym budulcem jest beton architektoniczny, odkryty we wnętrzach. Kolor elewacji zintegrowany jest z kolorem naturalnego betonu. Poukrywano rynny i rury spustowe. Bramę garażową i zjazd dokładnie wpasowano pomiędzy mury z betonu architektonicznego. Okna w salonie ustawiono w taki sposób aby wpuszczały światło dzienne z góry, a zieleń ogrodu z dołu, ograniczając jednocześnie widok na budynek sąsiedni i zachowując intymność mieszkańców.

Wewnątrz bryły jest uskok – frontowa część parteru jest podwyższona, aby technicznie pomieścić wjazd do garażu, a tylna część posadowiona jest niżej, aby wychodzić bezpośrednio na poziom ogrodu. Budynek ma swojego starszego brata – sąsiedni dom, również projektu IFAgroup, z 2018r. Jest jego nowszą wersją, jednak oba wykonane są w duchu historycznej architektury ulicy.

Życie w Architekturze 2025. Dom w Gdyni - Modernistyczny dom w Gdyni Orłowie. Autorzy

Autor projektu:

IFAgroup

Zespół autorski:

Kamil Domachowski, Maciej Busch, Karolina Wood-Domachowska, Magdalena Klimowicz, Adrianna Jemioł, Jakub Brzuchański, Julia Selimova

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ta realizacja nie stara się o uwagę – ale właśnie w tym kryje się jej siła. Pokazuje, że architektura nie musi krzyczeć. To dom, który mówi o codzienności: o potrzebie ciszy, prywatności, światła i spokoju. Budynek, który jest do życia i czucia się w nim dobrze. Dom powstał w miejscu wcześniejszego budynku z 1956 roku – z szacunkiem dla jego formy i rytmu otoczenia. To świadoma kontynuacja historii miejsca.

Architektura tła, osadzona w kontekście gdyńskiej modernistycznej dzielnicy. Nie obraża otoczenia, jest wobec niego neutralna. Porządkuje przestrzeń ulicy, nie dominując nad sąsiedztwem. Forma jest oszczędna, ale bardzo współczesna i świadoma. Zapewnia mieszkańcom komfort – zarówno fizyczny, jak i emocjonalny. Ukształtowanie bryły chroni prywatność, jednocześnie otwierając się na zieleń i światło. To dom wakacyjny, w stylu ciepłego minimalizmu. Dostosowany lekkiego do życia, nieodświętnego, realnego. Działa w skali ludzkiej.

Być może nie jest to kandydat na Grand Prix w dosłownym sensie. Ale jest to głos, który warto usłyszeć – o architekturze codziennej, spokojnej, odpowiedzialnej. O kierunku: mniej formy, więcej treści.

Dom w Gdyni - Modernistyczny dom w Gdyni Orłowie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom w Gdyni - Modernistyczny dom w Gdyni Orłowie, budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Budowanie metodą gospodarczą

Powierzchnia zabudowy: 130 m2

Powierzchnia użytkowa: 240 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.