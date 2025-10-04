Życie w Architekturze 2025. Dom w Iławie. IFAgroup

Życie w Architekturze 2025. Dom w Iławie. Założenia Autorskie

Dom w Iławie, w centrum średniego miasta na Mazurach (Polska), jest próbą wytworzenia własnego mikroświata w chaotycznym otoczeniu. Formowany jest architekturą chroniącą od hałasu otoczenia i widoku sąsiadów, z otwarciem na własne widoki. Kontekst miejsca to zróżnicowana zabudowa - bloki i domy jednorodzinne o różnych kształtach i proporcjach, które powstawały tu od lat 50. To typowe otoczenie, z jakim można się spotkać w małych i średnich miastach.

Projektowany budynek miał, mimo pozornie braku jednoznacznych punktów zaczepienia, harmonijnie wpisywać się w sąsiedztwo. Powstały kształt jest wynikiem specyfiki tego miejsca, syntezą otaczających form. Kalenice prostopadłe równoległe, dachy płaskie, biały makieciarski. Budynek stoi na wąskiej działce, z południowym wejściem od strony ulicy, a od strony północnej zakończonej widokiem na rzekę. Głównym pomysłem na bryłę jest uformowanie dwóch, niezależnych segmentów – części do życia i części wejściowej garażu. Garaż, zlokalizowany od hałaśliwej strony działki, stanowi bufor akustyczny dla strefy życia. Segmenty połączone są centralnym patiem z południowym naświetleniem.

Część dzienna domu ma kształt litery V, otwierając widok na rzekę. Rozwidlenie to utworzyło drugi taras, północno-zachodni. Patio i taras, zostały tak usytuowane, aby osoby z zewnątrz nie miały wglądu do prywatnych przestrzeni budynku. Dom wpisuje się w kontekst miejsca i jest otwarty na otoczenie, a jednocześnie stanowi swoistą enklawę, zapewniając prywatność jego mieszkańcom. Zaprojektowany jest z myślą o naturalnej potrzebie człowieka doświadczania piękna, co potrafi znacząco wpłynąć na samopoczucie i jakość życia.

Przestrzeń tego domu kształtowana jest ze szczególną uwagą na kadrowanie widoków i reżyserowanie wrażeń. Ten dom jest odpowiedzią na stworzenie bardzo prywatnej, przyjaznej przestrzeni dla domowników, mimo lokalizacji na małej działce w gęstej zabudowie.

Życie w Architekturze 2025. Dom w Iławie. Autorzy

Autor projektu:

IFAgroup

Zespół autorski:

Kamil Domachowski, Karolina Wood-Domachowska, Maciej Busch, Adrianna Jemioł, Jakub Brzuchański

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ten projekt to głos w dyskusji o poznaniu i interpretacji kontekstu. O tym, jak architektura może działać tam, gdzie nie ma ikonicznego tła, lecz jest realne, zróżnicowane otoczenie. I czym może być relacja życia i architektury w małym lub średnim mieście. Dom, który powstał z potrzeby ochrony – przed hałasem, przed przypadkowością otoczenia, przed nadmiarem. Tworzy własny mikroświat – enklawę spokoju w środku miasta. Jednocześnie podejmuje dialog z otoczeniem.

Bryła jest wnikliwą analizą kontekstu: to makieciarska odpowiedź na kształty już obecne w krajobrazie. Ma tyle energii, by nie znikać, ale nie na tyle, by dominować. To przestrzeń do codziennego przebywania, nieprzeskalowana, optymalna. Zorganizowana wokół centralnego patio i tarasu – z myślą o doświadczaniu słońca, widoków i prywatności. Układ funkcjonalny został zaprojektowany tak, aby chronić strefę życia i stworzyć bufor akustyczny od strony ulicy. Dom jest efektem współpracy z otwartymi inwestorami. Projekt powstał jako jeden z pierwszych w pracowni – i do dziś pozostaje jednym z ważniejszych.

Dom w Iławie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom w Iławie, budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Budowanie metodą gospodarczą

Powierzchnia użytkowa: 175 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2021

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.