Życie w Architekturze 2025. Dom w Poznaniu. Studio Gab, architekci Piotr Grabowski i Katarzyna Osipowicz-Grabowska

Życie w Architekturze 2025. Dom w Poznaniu. Założenia Autorskie

Dom z widokiem. Projektowanie domu w wyjątkowym otoczeniu natury, sąsiedztwo jeziora, które będzie widać z okien daje duży komfort projektowy a równocześnie stanowi ogromne wyzwaniem. Zaprojektowany przez nas dom dla młodej rodziny ma być tłem dla życia rodzinnego. Jego przestrzenie dzienne mają skupiać jego mieszkańców, dać możliwość wspólnego przebywania a jednocześnie zapewnić prywatność w części sypialnej. Parter domu skupia w sobie przenikające się części dzienne, które dzięki otwarciom w kierunku wschodnim, południowym i zachodnim dadzą możliwość korzystania z naturalnego oświetlenia. Poprzez zlokalizowane od wschodu duże okna, poranne słońce znad jeziora będzie wypełniało i budziło do życia cały dom. W późniejszej części dnia okna od strony południowej i zachodniej wraz ze świetlikiem dachowym będą rozjaśniały strefę dzienną oraz kuchnię.

Serce domu stanowi zorganizowana wokół kominka jadalnia połączona z salonem oraz przenikająca się z kuchnią. Wykończenie domu w naturalnych materiałach nadaje przestrzeni odpowiednie ciepło oraz wysoki komfort przebywania. Piętro stanowi przestrzeń prywatną Inwestorów, zlokalizowane tam sypialnie, dzięki dużym otwarciom cieszą wspaniałym widokiem oraz porannym światłem.

Dom posiada dwa tarasy- jeden otwarty zlokalizowany od strony wschodniej drugi w formie intymniejszego ogrodu zimowego od zachodu na gorętsze i zimniejsze dni. Budynek koresponduje materiałami wykończeniowymi z otoczeniem. Połączenie elewacji ceglanej w części parterowej wraz z drewnianą elewacją na piętrze wpisuje dom w kolorystykę naturalnego otoczenia lasu oraz otoczenia jeziora. Forma domu jest odpowiedzią na kontekst, dom zwraca się całkowicie w kierunku jeziora podporządkowując się otoczeniu oraz umożliwiając przyszłym mieszkańcom korzystanie w pełni z otoczenia.

Życie w Architekturze 2025. Dom w Poznaniu. Autorzy

Autor projektu:

Studio Gab

Zespół autorski:

Piotr Grabowski, Katarzyna Osipowicz-Grabowska, współpraca Sebastian Marach

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Hasło życie w architekturze doskonale opisuje naszą filozofię projektową. Projektując dom przyświecała nam myśl wpisania domu w otoczenie w taki sposób aby maksymalnie wykorzystać piękny widok na zlokalizowane od strony wschodniej jeziorka Umultowskiego jako tła codziennego życia.

Dom w Poznaniu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom w Poznaniu, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: Radek i Agata Kozłowscy/Holos PHU Jarosław Brózda

Wykonawca konstrukcji: Holos PHU Jarosław Brózda

Powierzchnia zabudowy: 200 m2

Powierzchnia użytkowa: 249 m2

Powierzchnia całkowita: 297 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1000 m2/1300 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017-19/2021

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.