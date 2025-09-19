Życie w Architekturze 2025. Dom w Szerokim Borze, Piotr Olszak

Życie w Architekturze 2025. Dom w Szerokim Borze. Założenia Autorskie

Wyjątkowość Szerokiego boru wynika z pięknego położeniem w ogromnym kompleksie leśnym Puszczy Piskiej. Wieś ta zachowałaswój leśny charakter, ma bardzo harmonijny wygląd dawnych wsi mazurskich. Działka znajduje się wśród zwartej, ale niezbyt intensywnej zabudowy wiejskiej. W sąsiedztwie mamy wyłącznie stare budynki.

Działka ma dość duży spadek (około 6,5 m) gdyż znajduje się na krawędzi doliny niedużej rzeczki, która stanowi zachodnią granicę działki. Na działce istniał budynek mieszkalny. Istniejący budynek mieszkalny był nie wystarczający dla potrzeb Inwestora. Jego lokalizacja była bardzo uciążliwa gdyż znajdował się w odległości 1,5 m od brukowanej drogi wiejskiej. Postanowiliśmy jednak ten budynek zachować ,ale włożyć do niego funkcje typowo gospodarcze.

Główna bryła budynku mogła powstać w odległości nie mniejszej niż 8m od drogi gminnej ale nie większej niż 18m. Dlatego nowa bryła mogła powstać równolegle do drogi. Między nowym a starym budynkiem zaplanowaliśmy łącznik. Po sprawdzeniu kilku rozwiązań w duchu modernistycznych, postanowiliśmy elewację frontową i ogrodową potraktować bardzo różnie. Ta od drogi miała być z gruntu tradycyjna wpisana w charakter wioski.

Elewacja ogrodowa czyli zachodnia jest mocno przeszklona. Wzdłuż elewacji ogrodowej zaprojektowaliśmy rozległe tarasy. Przećwiczyliśmy kilka typowo mazurskich rozwiązań materiałowych: tynki drewno, cegłę. Stanęło na tym że bryła główna została obłożona cegłą pełną, natomiast bryła stara pozostała tynkowana. Nie mieliśmy wątpliwości co do dachu: została ułożona stara holenderka. Bryła główna jest bardzo przestrzenna. Główne płatwie dachu mają rozpiętość 12 m i wykonane są z drewna klejonego. Wszystkie okna są drewniane. Największe jest typu HS długości 12 m i wysokości 3 . W salonie- otwartym na poddasze stoi piec wysokości 6m. Budynek jest ogrzewany gruntową pompą ciepła. Prąd zapewnia duża powierzchnia paneli fotowoltaicznych. Budynek jest obecnie zeroenergetyczny

Życie w Architekturze 2025. Dom w Szerokim Borze. Autorzy

Autor projektu:

Piotr Olszak

Zespół autorski:

Knstrukcja: Cezary Kidawa, instalacje sanitarne: Aleksander Borowski, Instalacje elektryczne: Piotr Ciotrowski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Architektura tego budynku z niezwykłym pietyzmem odnosi się do lokalnej tradycji, nie rezygnując przy tym z najnowszych osiągnięć technicznych i materiałowych. To w moim przekonaniu nie nazbyt częste podejście do roli projektanta w Polsce i już z tego powodu zasługuje na popularyzację. Dzięki takiemu powstał budynek którego wyjątkowa uroda nie wynika z talentu projektanta ale z zastosowania ponadczasowego kanonu.

Budynek ten nie stroni od innowacji: posiada prawdopodobnie największe w Polsce okna drewniane, jeden z największych w Polsce pieców kaflowych, bardzo wydajną gruntową pompę ciepła, dużą powierzchnie paneli fotowoltaicznych, i ogromna ilość okien połaciowych. Tradycję i nowoczesność udało się tutaj połączyć w niezwykle harmonijną całość.

Dom w Szerokim Borze. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom w Szerokim Borze, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: Piotr Cichecki/Krzysztof Czerwiński

Wykonawca konstrukcji: Krzysztof Czerwiński

Powierzchnia zabudowy: 282,8 m2

Powierzchnia użytkowa: 326,1 m2

Powierzchnia całkowita: 714 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 7000 m2/1733 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.