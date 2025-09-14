Życie w Architekturze 2025. Dom Weselny LUBASZKA. Architekci Tomasz Janiec i Kamila Fijałkowska-Janiec

Życie w Architekturze 2025. Dom Weselny LUBASZKA. Założenia Autorskie

Budynek weselno-eventowy o nazwie „Lubaszka” został zaprojektowany w kompleksie hotelowym Rado Resort, w otoczeniu lasów sosnowych i borów mieszanych w Woli Chorzelowskiej. Teren, na którym go wybudowano znajduje się na obszarze Puszczy Sandomierskiej.

Ten malowniczy kontekst stał się pretekstem do stworzenia obiektu otwartego na naturę, gdzie wszyscy goście będą mogli bez przeszkód z nią obcować i czerpać z niej energię. Celem Inwestora było zbudowanie obiektu weselno-eventowego o biesiadnej atmosferze, ale w nowoczesnym standardzie. Już na pierwszy rzut oka zauważalne są nawiązania bryły budynku do formy stodoły.

Drewniane wykończenie budynku z modrzewia syberyjskiego wykazuje szacunek do otoczenia i podkreśla jego naturalny, nieco wiejski charakter. W towarzystwie otaczających go lasów wydaje się, jakby budynek był tutaj od zawsze. Wielkoformatowe przeszklenia odsłaniają wnętrza głównych części funkcjonalnych obiektu. Z zewnątrz prowadzą one w intuicyjny sposób do poszczególnych części budynku, natomiast z wnętrza pozwalają na stały kontakt użytkownika z otoczeniem. Ponadto wielkie szklane tafle odbijają naturalne leśne otoczenie oraz błękit nieba, sprawiając tym samym wrażenie jakby budynek zlewał się z nimi w jedną całość. Budynek to zespół 4 połączonych ze sobą stodół o różnych rozmiarach.

Ich wielkość oraz kształt podąża za funkcją wewnątrz. Stodoły przekryte są dwuspadowymi dachami wykończonymi blachą na rąbek i połączone są ze sobą łagodnym przejściem w postaci stropodachu płaskiego. Wejścia główne zaakcentowane zostały dynamicznymi wycięciami w bryle budynku oraz kontrastową kolorystyką. Program funkcjonalny obiektu obejmuje główną salę bankietową (z możliwością podziału na pół), dwa przestronne lobby, zespoły toalet, szatnie, salę zabaw dla dzieci, bar całoroczny, grill-bar zewnętrzny oraz pełne zaplecze gastronomiczne do obsługi sali bankietowej.

Życie w Architekturze 2025. Dom Weselny LUBASZKA. Autorzy

Autor projektu:

mgr inż. arch. Tomasz Janiec, mgr inż. arch. Kamila Fijałkowska-Janiec

Zespół autorski:

mgr inż. arch. Monika Piguła, mgr inż. arch. Damian Maj

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Każdy z nas przeżył typowe polskie wesele. Dziś liczy się nie tylko dobra zabawa, ale także styl i funkcjonalność. W ciągu kilkudziesięciu lat zmieniły się realia i oczekiwania gości. Namioty i strażackie świetlice zastąpiły wybudowane specjalnie do tego celu domy weselne. Poprzeczka w trzeciej dekadzie XXI wieku zawędrowała naprawdę wysoko. Zarówno inwestorzy, jak i pary młode szukają miejsc, które nie tylko oferują przestrzeń, ale także odpowiednią atmosferę. Stąd pomysł na stworzenie miejsca blisko natury, przywołującego proste i tradycyjne skojarzenia.

Architektura to rama i tło, które staje się sceną dla codziennych oraz dla tych najważniejszych wydarzeń naszego życia. Jakość i standard architektury ma znaczenie z punktu widzenia jej wpływu na dobrostan człowieka. Chcieliśmy stworzyć obiekt ponadczasowy, wpisujący się w kontekst oraz reprezentujący nowoczesne rozwiązania techniczno-budowlane. Dodatkowo przyświecała nam intencja o pozytywnym oddziaływaniu architektury w kontekście bliskości natury na przebywających w niej użytkowników.

Dom Weselny Lubaszka to Game-changer w architekturze klasycznych obiektów weselnych, który odbiega od stereotypów w swojej dziedzinie, przełamuje kanon „dworków z kolumnami z lwami przed wejściami”. Założenia pierwotne projektu potwierdziły się w czasie eksploatacji budynku, czyli na etapie „życia budynku” po jego realizacji.

Obiekt wciąż jest jednym z najczęściej wybieranych miejsc przez pary młode oraz szeroko rozumiany lokalny biznes. Imprezy okolicznościowe, szkolenia i eventy firmowe, to w tych rolach Lubaszka sprawdza się najlepiej. Obiekt tętni życiem i tym samym architektura jest wypełniona życiem.

Dom Weselny LUBASZKA. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom Weselny LUBASZKA, obiekt komercyjny

Inwestor/generalny wykonawca: PW RADO Zdzisław Rado/System gospodarczy

Wykonawca konstrukcji: System gospodarczy

Powierzchnia zabudowy: 1336 m2

Powierzchnia użytkowa: 1152 m2

Powierzchnia całkowita: 1336 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 4520 m2/7867 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2020

