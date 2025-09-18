Życie w Architekturze 2025. Domki Cichosza. Architekt Maciej Rempalski

Życie w Architekturze 2025. Domki Cichosza. Założenia Autorskie

Architektura nie potrzebuje ozdobników i zbędnych dodatków. Architektura nie musi być modna, ale powinna być odpowiedzialna, zarówno dla jej użytkowników jak i odbiorców z zewnątrz. Architektura to uzupełnienie pejzażu i zarazem jego dopełnienie, bo gdy już powstanie to ten pejzaż współtworzy. To ostatnie jest szczególnie ważne gdy projektujemy w miejscu dziewiczym, zupełnie zurbanizowanym, tak jak było w tym przypadku - domu na polanie w środku lasu. Projekt obejmuje dwa domki o powierzchni 35m2 każdy, które powstały z marzeń o własnej podmiejskiej przestrzeni, która w przyszłości miałyby się rozrosnąć tworząc miejsce wyciszenia nie tylko dla inwestora, ale również dla ich gości. Podstawą projektu był szkic składający się z trzech linii, które ubrały jego funkcje w formę.

Ten prosty rysunek pokazał inwestorom, że budynek nie musi kojarzyć się ze stodołą, która obecnie postrzegana jest jako modna i nowoczesna. Budynki domków w swoim założeniu kompozycyjnie stanowią całość. Uzupełnia je wewnętrzny taras, który pełni funkcję łącznika i miejsca spotkań. Elewacja wykończona jest modrzewiem skandynawskim, którego ranty zostały opalone dla dodatkowego podkreślenia linearnego układu elewacji.

Dynamiczne kształty i smukłość linii uzyskano dzięki zestawieniu dwóch materiałów: drewna i płyt włókno-cementowych. Jedno z najważniejszych założeń projektowych to również zatarcie granicy między wnętrzem a zewnętrzem. Budynek w swoim założeniu ma ubierać w kadry przestrzeń wokół. Każde okno to inny obraz, z innym ujęciem, na różnych płaszczyznach. Co więcej są to budynki w pełni samowystarczalne. Są zasilane panelami fotowoltaicznymi z własnym źródłem magazynowania energii oraz obsługiwane wodą z własnego ujęcia w postaci studni głębinowej z przydomową oczyszczalnią ścieków.

Życie w Architekturze 2025. Domki Cichosza. Autorzy

Autor projektu:

Maciej Rempalski

Zespół autorski:

Joanna Wojtaszek, Anna Swadźba

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja domków Cichosza zasługuje na Grand Prix konkursu „Życie w Architekturze”, ponieważ stanowi wzorcowy przykład odpowiedzialnej, skromnej i poetyckiej architektury, która nie dominuje nad otoczeniem, lecz z nim współistnieje. Projekt wpisuje się w ideę budowania z poszanowaniem kontekstu – domy powstały na dziewiczej leśnej polanie, ale nie naruszają jej harmonii. Ich forma jest wynikiem trzech prostych linii szkicu, co jest dowodem na minimalistyczne, dojrzałe podejście, wolne od modnych zabiegów. Zamiast tego stawia na syntezę bryły, która ściśle wiąże się z jej funkcją.

Pokazuje, że architektura nie musi być nachalna – wystarczy, że jest uczciwa i przemyślana. Największym atutem tej architektury jest sposób w jaki otwiera się na otoczenie. Dzięki świadomemu wykorzystaniu zróżnicowanych okien – zarówno fasadowych, jak i dachowych – każdy widok staje się starannie wykadrowanym obrazem. Okna nie tylko doświetlają wnętrze, ale pozwalają doświadczać natury w zmiennych odsłonach – w pionie i w skosie, w świetle poranka i zmierzchu.

Co więcej jest to projekt odpowiadająca na potrzeby dzisiejszego świata - pozwala na odetchnięcie od zgiełku miasta oraz przywrócenie tak ważnej dla nas - ludzi - więzi z naturą. O poszanowaniu natury świadczy również samowystarczalność budynków, które wykorzystują to co działka im oferuje - słońce - przekształcane na energię poprzez panele fotowoltaiczne oraz wodę - pozyskiwaną przez studnię głębinową. To architektura cicha, ale silna w przekazie. Odpowiada na potrzeby użytkowników i krajobrazu. Uczy pokory, wrażliwości i tego, że mniej znaczy więcej.

Domki Cichosza. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Domki Cichosza, inna

Inwestor/generalny wykonawca: Małgorzata i Wojciech Wojtaszek/Paweł Śnieżek PS PROJEKT

Wykonawca konstrukcji: Mirosław Czabak

Powierzchnia zabudowy: 70 m2

Powierzchnia użytkowa: 85 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 4ha

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2020

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.