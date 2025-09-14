Życie w Architekturze 2025. Dworzec Metropolitalny w Lublinie. Architekci Magdalena Federowicz-Boule, Anna Federowicz, Jarosław Gwóźdź, Przemysław Lewicki i Piotr Łęgiewicz

Życie w Architekturze 2025. Dworzec Metropolitalny w Lublinie. Założenia Autorskie

Projekt Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Lublinie stanowi przykład strategicznego myślenia o mieście przyszłości – zwartym, ekologicznym i przyjaznym człowiekowi. Nowy dworzec autobusowy, jako kluczowy element układu, został zaplanowany z myślą o synergii funkcjonalnej oraz ograniczeniu śladu węglowego. Integracja transportu autobusowego, kolejowego, miejskiego i rowerowego umożliwia płynną przesiadkę, ograniczając zależność od samochodów i promując zrównoważoną mobilność.

Ważną rolę w projekcie odgrywa zielona infrastruktura. Zieleń wysoka i niska została wkomponowana w przestrzenie publiczne, dachy oraz perony, zwiększając retencję wód opadowych, wspierając bioróżnorodność i poprawiając mikroklimat. Zastosowano również rozwiązania oparte na naturze – jak zielone ściany czy systemy małej retencji – które zmniejszają efekt miejskiej wyspy ciepła i wpływają korzystnie na jakość powietrza. Projekt kładzie nacisk na komfort użytkownika.

Naturalne światło wprowadzono do wnętrz za pomocą świetlików i przeszkleń, a zastosowane materiały są trwałe, niskoemisyjne i lokalnego pochodzenia. Obiekt zapewnia wygodę wszystkim grupom społecznym – od osób z niepełnosprawnościami, przez seniorów, po rodziny z dziećmi. ZCK to nie tylko dworzec – to otwarta przestrzeń publiczna wpisana w tkankę miejską.

Jej społeczny wymiar, ekologiczne podejście oraz funkcjonalna elastyczność czynią projekt wzorcowym przykładem współczesnego, zielonego budownictwa infrastrukturalnego.

Życie w Architekturze 2025. Dworzec Metropolitalny w Lublinie. Autorzy

Autor projektu:

Magdalena Federowicz-Boule, Anna Federowicz, Jarosław Gwóźdź, Przemysław Lewicki, Piotr Łęgiewicz

Zespół autorski:

Tremend

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt nowego dworca autobusowego w Lublinie to przykład infrastruktury zaprojektowanej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – zarówno na poziomie urbanistycznym, jak i technologicznym.

Główna idea zakładała stworzenie efektywnego, wielofunkcyjnego węzła przesiadkowego, który ograniczy emisję zanieczyszczeń i zredukuje ruch indywidualny w centrum miasta. Na etapie projektowania szczególny nacisk położono na efektywność energetyczną budynku – poprzez odpowiednią orientację, optymalną izolacyjność termiczną przegród oraz zastosowanie oświetlenia LED z czujnikami ruchu i zmierzchu.

Zaplanowano także możliwość przyszłego podłączenia instalacji OZE, takich jak fotowoltaika czy pompy ciepła. Zrównoważona gospodarka wodna opiera się na wykorzystaniu wód opadowych do nawadniania zieleni oraz systemach infiltracyjnych, pozwalających na naturalne wchłanianie nadmiaru deszczu. Zielone dachy i tarasy wspomagają retencję, jednocześnie tworząc przyjazną przestrzeń dla pasażerów i mieszkańców. Istotny był także wybór materiałów – trwałych, pochodzących z recyklingu lub dostępnych lokalnie, ograniczających ślad węglowy budowy.

Przestrzenie wnętrz zaprojektowano z myślą o maksymalnym komforcie i dostępności, dbając o doświetlenie naturalne, akustykę oraz intuicyjną orientację. Dworzec to także przestrzeń społeczna – z placem miejskim, małą architekturą, punktami usługowymi i zielenią wkomponowaną w codzienne doświadczenie użytkownika. Projekt ten udowadnia, że infrastruktura transportowa może być nie tylko funkcjonalna, ale także ekologiczna, estetyczna i prospołeczna.

Dworzec Metropolitalny w Lublinie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dworzec Metropolitalny w Lublinie, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Prezydent Miasta Lublin/Budimex

Wykonawca konstrukcji: Statyk, T.K.M. Grzegorz Ziętalaom

Powierzchnia zabudowy: 1 865,7 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017–2020/2024

