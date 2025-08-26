Życie w Architekturze 2025. FUZJA - Południowa Część. Medusa Group

Życie w Architekturze 2025. FUZJA - Południowa Część. Założenia Autorskie

Projekt FUZJA to kompleksowa inwestycja w Łodzi o powierzchni 7,7 ha, realizowana etapowo. Stopniowo oddawane są do użytkowania poszczególne budynki i przestrzenie publiczne. Południowa część Fuzji jest już dostępna dla mieszkańców, pracowników biurowych, a także cieszy się popularnością wśród osób korzystających z usług i przestrzeni ogólnodostępnych.

W ramach inwestycji można odwiedzić „Ogrody Anny” wraz z historycznymi budynkami zaadaptowanymi do nowych funkcji, głównie lokalami gastronomicznymi. Dostępna dla zwiedzających jest również zabytkowa Elektrownia. Urbanistyczne domknięcie „Ogrodów Anny” jako placu miejskiego stanowi zabudowa mieszkaniowa i biurowa, powstająca na terenie dawnego zespołu przemysłowego Scheiblera-Grohmana. Samochody zostały usunięte do podziemnych garaży, co promuje przestrzeń dla ludzi.

Projekt odpowiada na wyraźną społeczną potrzebę zielonych przestrzeni w miastach, pokazując, że zieleń jest istotną wartością w kreowaniu jakości życia. Nowa zabudowa mieszkaniowa powstała w kontekście historycznych budynków, tworząc zwarty i dobrze zaplanowany układ urbanistyczny z centralnym placem publicznym.

Elewacje zewnętrzne, wykończone klinkierem, korespondują z dawną fabryką. Wewnętrzne dziedzińce są zazielenione i wyposażone w meble rekreacyjne. Mieszkania mają zróżnicowany metraż, a budynki posiadają podziemne garaże i lokale usługowe. Realizacja obejmuje autorskie adaptacje budynków historycznych na funkcje mieszkaniowe, co doprowadziło do powstania mieszkań zróżnicowanych pod względem wielkości, rodzaju okien, balkonów i tarasów. Budynki biurowe wyróżniają się elewacjami z pionowo ułożonych żaluzji, które tworzą unikatowy rytm elementów fasadowych zmieniający się w zależności od pory dnia i nasłonecznienia. Jednocześnie w bryłę budynków biurowych wkomponowano zabytkowe ściany, honorując dawny układ urbanistyczny i skalę przejść wzdłuż budynków.

Życie w Architekturze 2025. FUZJA - Południowa Część. Autorzy

Autor projektu:

Medusa Group

Zespół autorski:

Architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała współpraca autorska: Dawid Beil,Agnieszka Morga-Bałamut, Monika Węglińska-Szymczak, Marcin Lech, Aleksandra Rodo-Krasnokucka, Anna Fus, Katarzyna Klimasz, Bożena Wróbel, Jagoda Kus, Marija Gawąd, Ewa Zielonka – Mossoczy, Michał Laskowski, Mateusz Małecki, Aleksandra Mazur, Tymoteusz Sapa

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja „FUZJA - Południowa Część” to kompleksowe podejście do rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, które łączy dziedzictwo, nowoczesną architekturę i zrównoważony rozwój społeczny i ekologiczny.

Transformacja zdegradowanego obszaru: Projekt przekształcił zdegradowany teren po dawnej fabryce Scheiblera-Grohmana, z zabytkową elektrownią, w tętniące życiem, zielone centrum. To przykład, jak architektura może przywracać do życia zapomniane przestrzenie miejskie.

Harmonijna integracja historyczna i funkcjonalna: Nowa zabudowa biurowa i mieszkaniowa powstała w kontekście historycznych budynków, zachowując np. zabytkowe ściany wpisane w bryły nowych obiektów.

Priorytet zieleni i rozwiązań ekologicznych – „Ogrody Anny”: Centralnym punktem inwestycji są „Ogrody Anny” – nowy plac miejski o powierzchni blisko 3600 mkw. To przestrzeń zieleni i retencji, biologicznie czynna i odpowiedzialna, z 35% powierzchni kompleksu zajmowanej przez zieleń (42 nowe nasadzenia na samym placu). Projekt wpisuje się w ogólnoświatowy trend zazieleniania miast i zwiększania ich retencyjności.

Inkluzywność i dostępność przestrzeni publicznej: „Ogrody Anny” są w całości udostępnione wszystkim użytkownikom – mieszkańcom, pracownikom biur, seniorom, dzieciom i młodzieży. Zapewniono strefę cienia, a samochody dyskretnie usunięto do podziemnych garaży, co promuje przestrzeń dla ludzi. Różnorodność stref placu (leśna, żwirowa strefa cienia, trawniki, plac zabaw) zapewnia, że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

FUZJA - Południowa Część. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: FUZJA - Południowa Część, inny

Inwestor: Echo Investment / Archicom

Powierzchnia zabudowy: 4009,5 m2 / 2 968 m2 / 1087,30 m2 / 2 139 m2 / 2 657 m2 / 1 880 m2 / 898 m2

Powierzchnia użytkowa: 14 248 m2 / 12 406 m2 / 3 250 m2 / 8 987 m2 / 9 397 m2 / 9 061 m2 / 1 681 m2

Powierzchnia całkowita: 21 671 m2 / 22 621 m2 / 2549,90 m2/ 14 537,85 m2 / 17 281,59 m2 / 16 849 m2 / 2 663,10 m2

Powierzchnia terenu: 24 062 m2

Kubatura: 99 268 m3 / 79 930,87m3 / 10317,04 m3 / 66 057,59 m3 / 82 553,53 m3 / 59 651,26 m3 / 13 179,36 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018-2021/2021-2023

