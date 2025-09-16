Życie w Architekturze 2025. Golgota Wschodu w Bastionie Św.Barbary, Kaplica Jasnogórskiej Matki Pojednania, Jasna Góra. Atelier PS Mirosław Polak Marek Skwara S.C.

Życie w Architekturze 2025. Golgota Wschodu w Bastionie Św.Barbary, Kaplica Jasnogórskiej Matki Pojednania, Jasna Góra. Założenia Autorskie

W roku 2004 za sprawą ojców paulinów i ks.Zdzisława Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyńskich powstała idea stworzenia Kaplicy Golgoty Wschodu na Jasnej Górze. Wybór lokacji padł na powstały w XVII w. Bastion św.Barbary , który pamięta obronę Jasnej Góry przed Szwedami . Jego „opakowujące” skalne wyniesienie mury zbudowano z okolicznego wapienia kredowego,zwieńczono pięciobocz nym plateau okolonym murami z armatnimi otworami strzelniczymi.

W toku następujących przebudów bastion został powiększony i obudowany nowym, dochodzącym do kilkumetrowej grubości ceglanym murem. Przestrzeń pomiędzy starym, a nowym murem uformo wano w rodzaj imponujących kazamatów z ceglanym kolebkowym sklepieniem. Do nich projektanci, po analizie i przeprowadzeniu badań georadarowych i termowizyjnych zdecydowali się dodać niedostępną, dotychczas wypełnioną skałą rodzimą i rumoszem przestrzeń wewnętrzną bastionu. Kaplica zajęła przestrzeń istniejących kazamatów, jak i podziemną, wydrążoną przestrzeń wewnętrzną bastionu do której przebito się tunelami.

Począwszy od końca 2004 roku uzyskano szereg pozwoleń na prace archeologiczne, konserwatorskie i budowlane. Prowadzone wewnątrz Bastionu odkrywki ukazywały nowe aspekty jego „wnętrza” , kolejne odkrywane warstwy wymagały nowych, reagujących na zastany obraz rozwiązań projektowych. "Odzyskana" przestrzeń wewnętrznej hali, przekryta żelbetowo-stalowym dachem wraz z odrestaurowanymi i przebudowanymi kazamatami, ze spinającą żelbetową koroną technologiczną zaprasza. Perygrynujący do Kaplicy Golgoty Wschodu wchodząc z dziedzińca klasztoru mają do przebycia Drogę. Muszą przejść ciemnymi, wąskimi korytarzami kazamatów, jak więzieni w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a zamordowani w Katyniu i Charkowie polscy oficerowie, po to by dotrzeć do otwartej przestrzeni kontemplacyjnej kaplicy, w której podnosząc wzrok ku górze, ku szklanej pryzmie świetlika mogą dostrzec światło, czasem olśniewający promień słońca...

Życie w Architekturze 2025. Golgota Wschodu w Bastionie Św.Barbary, Kaplica Jasnogórskiej Matki Pojednania, Jasna Góra. Autorzy

Autor projektu:

Atelier PS Mirosław Polak Marek Skwara S.C.

Zespół autorski:

Mirosław Polak, Marek Skwara oraz Anna Chodorowska, Paweł Cichocki, Michał Jatczak, Magdalena Krzyżowska, Piotr Pudełko; konstrukcja: Grzegorz Komraus

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Od lat budowanie na Jasnej Górze ma specyficzny charakter. Nowe inwestycje w obiekcie stanowiącym „Pomnik historii” polegają na „odzyskiwaniu” podziemnych przestrzeni w ramach istniejących murów, bez zmiany sylwety klasztoru jasnogórskiego. Prowadzenie prac projektowych, wykopaliskowych, archeologicznych i budowlanych wymagało wielowątkowej koordynacji prac, uwzględnienia trudnego kontekstu, bliskości innych obiektów klasztoru i bazyliki. Wiązało się z koniecznością bieżącego rozwiązywania pojawiających się problemów estetycznych i technicznych.

Realizacja Kaplicy Golgoty Wschodu w Bastionie Św. Barbary stanowi unikatowy przykład stworzenia nowej przestrzeni uzbrojonej we współczesną technologię, z poszanowaniem historycznego dziedzictwa i uwypukleniem jego niezaprzeczalnych walorów. W kreowaniu przestrzeni wewnętrznej i jej atmosfery świadomie używano światła; tego naturalnego „dramatycznie” doświetlającego główną halę kaplicy przez trójścienny szklany świetlik i docierającego do kazamatów przez tubusy wentylacyjne oraz kreowanego światła sztucznego. Oprawy ulokowane w szczelinach na styku kamiennych posadzek oraz ceglanych i wapiennych ścian oświetlają je od dołu, natomiast nieliczne kierunkowe oprawy sufitowe dopełniają świetlną dramaturgię wnętrza kaplicy. Prace projektowo-budowlane ukończono po niedawno. Można by powiedzieć, że to długo w przypadku niespełna 2000 metrowej powierzchni, lecz w miejscu, gdzie czas odmierza się stuleciami, tych kilkanaście lat to mgnienie oka....

Golgota Wschodu w Bastionie Św.Barbary, Kaplica Jasnogórskiej Matki Pojednania, Jasna Góra. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Golgota Wschodu w Bastionie Św.Barbary, Kaplica Jasnogórskiej Matki Pojednania, Jasna Góra, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: system gospodarczy

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2004-2024/2024

