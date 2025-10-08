Życie w Architekturze 2025. Hol wejściowy w Aquaparku Fala. RWSL

Życie w Architekturze 2025. Hol wejściowy w Aquaparku Fala. Założenia Autorskie

Koncepcja holu wejściowego inspirowana wspomnieniem nadmorskich wakacji. Projekt holu wejściowego czerpie z nostalgicznych wspomnień letnich wyjazdów nad polskie morze, przenosząc użytkowników w atmosferę portowego wybrzeża. Strefa szatni została zaprojektowana jako monumentalna suwnica portowa, nadająca przestrzeni industrialnego, ale jednocześnie znanego charakteru. Przylegający do niej sklep przywodzi na myśl ustawione w oczekiwaniu na załadunek kontenery morskie, budując spójną narrację przestrzenną. Elementy siedzisk zostały zaprojektowane z dużą dbałością o detale i znaczenia – część z nich nawiązuje do portowych polerów służących do cumowania statków, inne przywołują formę nadmorskich koszy plażowych.

Dopełnieniem są klasyczne ławki, inspirowane tymi z sopockiego molo, malowane na biało, wprowadzające nutę elegancji i nostalgii. Strefa szkółek pływackich mieści się w pawilonach przypominających sezonowe nadmorskie budki, z których unosi się zapach gofrów, naleśników czy smażonej ryby – elementy znane każdemu, kto spędzał wakacje nad Bałtykiem.

Część gastronomiczna zaprojektowana została na wzór beach baru – lekkiej, tymczasowej konstrukcji, ożywionej wieczorami ciepłym światłem girland, tworzącym kameralną, letnią atmosferę. Całość kompozycji wieńczy artystyczna instalacja – wokół centralnego słupa podtrzymującego konstrukcję budynku rozpościera się dynamiczna, falująca ławica ryb – symbol ruchu, życia i wodnego charakteru przestrzeni.

Życie w Architekturze 2025. Hol wejściowy w Aquaparku Fala. Autorzy

Autor projektu:

RWSL

Zespół autorski:

Jacek Wasiak architekt, Anna Kruk architekt, Sonia Orlińska architekt

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Wielofunkcyjna przestrzeń wejściowa – funkcjonalność i narracja w służbie użytkownika Hol wejściowy aquaparku to przestrzeń o wyjątkowej intensywności użytkowania – rocznie odwiedza ją 1,5 miliona osób, a w szczycie frekwencji nawet ponad 9 tysięcy dziennie.

Zaprojektowanie miejsca, które obsłuży tak duży ruch w sposób funkcjonalny, płynny i atrakcyjny wizualnie, było dużym wyzwaniem projektowym. Przestrzeń została podzielona na siedem stref funkcjonalnych, odpowiadających na zróżnicowane potrzeby użytkowników i personelu. Strefa szatni, intensywnie użytkowana w chłodniejszych porach roku, zapewnia komfort gościom i ergonomię pracy obsłudze. Strefa handlowa oferuje akcesoria do pływania, saunowania i pamiątki, a jej modułowa struktura wspiera elastyczne zarządzanie ekspozycją.

Odpowiednio zaprojektowane oświetlenie kierunkowe prowadzi wzrok klientów w pożądane miejsca. Strefa szkółek pływackich mieści punkty zewnętrznych operatorów, a strefa barowa i konsumpcyjna pozwalają na wygodne serwowanie i spożywanie posiłków. W tej ostatniej zaprojektowano trzy różne formy: nisze stołowe, stoły pod baldachimami oraz stół z hokerami. Strefa zmiany obuwia i odzieży zapewnia płynność przejścia do części basenowej i saunowej, dzięki różnorodnym typom siedzisk.

Całość domyka strefa kas – punkt startowy i organizacyjny wizyty. Choć każda ze stref ma własny charakter i funkcję, wszystkie zostały objęte wspólną koncepcją przestrzenną – płynnie się przenikają, tworząc czytelną i spójną narrację. Projekt powstał z myślą o realnych użytkownikach – gościach i pracownikach. Dzięki temu powstała przestrzeń nie tylko estetyczna, ale i maksymalnie funkcjonalna – gotowa na wyzwania codziennej intensywnej eksploatacji.

Hol wejściowy w Aquaparku Fala. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Hol wejściowy w Aquaparku Fala, przestrzeń publiczna

Inwestor: Aquapark Fala

Generalny wykonawca: RWSL sp. z o.o.

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023/2024

10. edycja Życia w Architekturze

