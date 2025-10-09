Życie w Architekturze 2025. K2. Szymon Wojciechowski, Dżafar Bajraszewski, Piotr Steckiewicz

Życie w Architekturze 2025. K2. Założenia Autorskie

Biurowiec powstał w eksponowanym punkcie miasta, przy ul. Kieleckiej. Kameralny gmach, swoją architekturą nawiązuje do gdyńskich tradycji modernizmu. Architektura Gdyni w sposób znaczący wpłynęła na projekt. Mimo, że działka znajduje się poza historycznym obszarem śródmieścia, projekt architektoniczny odwołuje się do gdyńskiej tradycji modernistycznej. Wyróżnia go m.in. typowa dla białej, gdyńskiej zabudowy, kolorystyka elewacji oraz rytmiczne rozmieszczone pionowe panele, których kształt stanowi odniesienie do architektury okrętowej, w szczególności obecnego w Gdyni stylu „Streamline” lat 30-tych.

Białe panele obrazują żagle na wietrze. Dzięki temu ta minimalistyczna elewacja stała się dynamiczna. Wygląda inaczej w zależności od tego pod jakim kątem się na nią patrzy, a dodatkowo, w zależności od pory dnia inaczej układają się na niej cienie. Sam układ podziałów elewacyjnych jest bardzo regularny, powtarzalny, spokojny - dokładnie taki, jak zdecydowana większość kamienic przy ul. Świętojańskiej, lub chociażby jak jedna z ikon gdyńskiego modernizmu tzw. Bankowiec. Idąc dalej i zagłębiając się w detale, pionowe panele elewacyjne zostały wygięte w łuk. Ten kształt ma dodać lekkości fasadzie symbolicznie nawiązując do żagli, do kształtu falochronów przy nadmorskim bulwarze.

Cienie rzucane przez gzymsy na te krzywolinijne panele będą tworzyły ciekawy rysunek fasady, zmieniający się w zależności od pory dnia. Od strony ul. Kieleckiej wytworzył się reprezentacyjny wejściowy plac, a od strony północnej powstała kameralna półprywatna przestrzeń przeznaczona dla pracowników, sprzyjająca nieformalnym spotkaniom. Trzon komunikacyjny jest zlokalizowany w centralnej części rzutu, co ułatwia dzielenie przestrzeni miedzy niezależnych Klientów. W tym budynku, co nietypowe, przy dużych rozpiętościach stropów (dochodzących do 16,2 m) udało się wyeliminować wszystkie słupy na powierzchni biurowej, co dodatkowo zwiększa elastyczność i niweluje bariery w aranżacjach.

Autor projektu:

Szymon Wojciechowski, Dżafar Bajraszewski, Piotr Steckiewicz

Zespół autorski:

APA Wojciechowski Architekci: Szymon Wojciechowski, Dżafar Bajraszewski, Piotr Steckiewicz, Łukasz Lachowski, Bartłomiej Mroczkowski, Filip Nowak, Zuzanna Sawicka, Viktor Shupliak, Małgorzata Tchórz, Anastasiia Volyk.

Oficjalna nazwa i typ realizacji: K2, obiekt komercyjny

Inwestor: Vastint Poland

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: CFE Polska

Powierzchnia zabudowy: 11400 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2022

