Życie w Architekturze 2025. Kładka pieszo-rowerowa łącząca tereny parku przy szpitalu dziecięcym “Górka” z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska w Busku-Zdroju. Biuro Projektów Lewicki Łatak sp. z o. o. sp. k. Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki

Życie w Architekturze 2025. Kładka pieszo-rowerowa łącząca tereny parku przy szpitalu dziecięcym “Górka” z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska w Busku-Zdroju. Założenia Autorskie

"... Celem jest kładka, będąca jedną ze ścieżek parkowych i kontynuacją przyszpitalnego założenia parkowego, kształtowana przez kolejne wymagania: funkcję, dostosowanie do naturalnej rzeźby terenu i planowaną rozbudowę ulicy, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania parku oraz statykę. W efekcie kładka stanowi formę wynikającą z miejsca, szanując jego wyjątkowe cechy i odpowiadając na potrzeby użytkowników. Forma i funkcja Kształt kładki wynika z celu.

Tworzy ją obiekt z dwóch części: pieszej i rowerowej. Zaczyna się na płaskim terenie, blisko parku centralnego, potem unosi się pod niewielkim (3,5%) kątem, by rozdzielić się i osiągnąć maksymalną (5 m) wysokość nad chodnikiem. Obie części są połączone spocznikiem schodów między kładką a chodnikiem. Następnie, nad główną przeszkodą – drogą, ponownie się rozdzielają i docierają do parku szpitalnego. Część piesza jest płaska i prosta, styka się z terenem na osi kompozycyjnej, zaś część rowerowa zakręca i wzdłuż stawu opada łagodnie (5%), by dotrzeć do ścieżek parkowych. Konstrukcja i materiały Podstawową konstrukcję stanowią wieloprzęsłowe, blachownicowe belki stalowe (z żebrami poprzecznymi, przechodzącymi w belki podestowe), które pełnią funkcję balustrad i podestów części pieszej i rowerowej. Podpory – wspólne (tworzące rozbudowaną skrzynkę podestu), tam gdzie obie części (piesza i rowerowa) się stykały, oraz osobne, poza tym miejscem, będące jednego rodzaju słupami o przekroju okrągłym z rozbudowanymi głowicami w formie wsporników. (Podpory zostały zmienione podczas projektowania na rury o okrągłym przekroju, podobne do otaczających drzew parkowych. Opisywany kształt ma tylko jedną podporę – na przecięciu schodów i pochylni części pieszej)…")

W powyższym opisie nie podkreślono, że obiekt, oprócz funkcji bezpiecznego przejścia nad ruchliwą ulicą i fragmentu ścieżek, ma też ambicję być plenerową rzeźbą.

Życie w Architekturze 2025. Kładka pieszo-rowerowa łącząca tereny parku przy szpitalu dziecięcym “Górka” z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska w Busku-Zdroju. Autorzy

Autor projektu:

Biuro Projektów Lewicki Łatak sp. z o. o. sp. k. Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki

Zespół autorski:

Mateusz Albricht, Olga Dobrzyńska, Piotr Łatak, Marek Sanecki, Dominika Wilczyńska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Kładka pieszo-rowerowa w Busku-Zdroju łączy dwa odrębne założenia parkowe w jeden spójny organizm. Stanowi zarówno ścieżkę, jak i rzeźbę. Jest wygodnym, niemal płaskim łącznikiem przerzuconym nad ruchliwą drogą, umożliwiającym jednoczesne, ale także niezależne funkcjonowanie obu części parku.

Zastosowany materiał głównej konstrukcji — stal kortenowska — dzięki właściwościom samozabezpieczającym eliminuje konieczność stosowania tradycyjnych powłok malarskich. Forma i statyka kładki odpowiadają na uwarunkowania przestrzenne. Po południowej stronie kładka rozpoczyna się na skraju parku, gdzie jej dwa niemal równoległe przęsła wyznaczają fizyczną granicę kompozycji. Podpory — stalowe słupy o przekroju kołowym, malowane na matowy czarny kolor — średnicą i formą nawiązują do pni sąsiednich drzew. Przed przekroczeniem drogi kończy się układ podpór przesuwnych, zastąpiony trójkątnymi podporami pełniącymi funkcję punktów stałych. Dalej kładka prowadzi do drugiej części parku. Część piesza wnika w głąb założenia, natomiast rowerowa biegnie wzdłuż jego krawędzi, omijając niewielki staw. W rejonie rampy pieszej i schodów jedna z podpór — odpowiadająca na szczególne wymogi statyczne — przyjmuje odmienną formę: wykonana z blach o zmiennym przekroju krzyżowym, kontrastuje z pozostałymi, rurowymi elementami wsporczymi.

Całość konstrukcji uzupełniają nośne balustrady oraz zintegrowane z nimi elementy podestu komunikacyjnego. Reasumując, istotą projektu — poza funkcjonalnym połączeniem dwóch parków ponad intensywnie użytkowaną drogą — jest stworzenie kładki, która stanowi jednocześnie ciąg pieszo-rowerowy oraz rzeźbiarską strukturę parkową. Jej oszczędna forma i konstrukcja są świadomą odpowiedzią na kontekst miejsca.

Kładka pieszo-rowerowa łącząca tereny parku przy szpitalu dziecięcym “Górka” z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska w Busku-Zdroju. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Kładka pieszo-rowerowa łącząca tereny parku przy szpitalu dziecięcym “Górka” z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska w Busku-Zdroju, przestrzeń publiczna

Inwestor: Gmina Busko-Zdrój

Generalny wykonawca: FB ANNA-BUD sp. z o. o.

Wykonawca konstrukcji: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Zygmunt Tusiński, Artur Czarnecki, Tomasz Jaworski

Powierzchnia zabudowy: powierzchnia rzutu kładki: 1403.00 m2

Powierzchnia terenu: 13 549.30 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: projekt konkursowy: 2015, projekt budowlany: 2016, ukończenie realizacji: 2022

