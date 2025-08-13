Życie w Architekturze 2025. Klinika Osteopatii Dziecięcej. Pracownia CoZa Studio

Życie w Architekturze 2025. Klinika Osteopatii Dziecięcej. Założenia Autorskie

Projekt przestrzeni medycznej, której głównymi odbiorcami są dzieci i ich rodzice miał przede wszystkim pomóc zredukować ich stres i nieprzyjemne doznania związane z wizytami u lekarza. Chcieliśmy zapewnić wygodę rodzicom dzieci w każdym wieku, a dla małych pacjentów stworzyć miejsce, do którego będą chciały wracać.

Zaproponowany przez nas układ funkcjonalny umożliwił realizację takich elementów jak np. pokój do karmienia niemowląt, łazienka z umywalką dostosowaną dla dzieci w wieku 3-6 lat czy rozbudowana strefa zabaw w poczekalni. Sporym wyzwaniem było umiejętne użycie koloru. Z jednej strony chcieliśmy go wpleść jak najwięcej i wiemy, że bardzo cieszy on użytkujące obecnie klinikę Maluchy. Z drugiej - przestrzeń miała też być komfortowa i ciekawa w odbiorze także dla dorosłych i bezpieczna dla dzieci o szczególnej wrażliwości na bodźce. Zdecydowaliśmy się na używanie kolorów pastelowych, bez krzykliwych akcentów oraz tło z materiałów o naturalnych, ponadczasowych barwach - cegły, jasnego drewna i betonu.

W klinice zastosowaliśmy inteligentny system sterowania światłem, roletami zewnętrznymi, rekuperacją, klimatyzacją i muzyką - dzięki czemu wyeliminowaliśmy sporo nieestetycznych elementów instalacyjnych. Chcieliśmy zadbać o każdy detal w taki sposób, żeby żaden pacjent nie czuł się pominięty, stąd też wysmakowany projekt łazienki dla osób niepełnosprawnych, które w większości obiektów publicznych są traktowane mocno po macoszemu.

Życie w Architekturze 2025. Klinika Osteopatii Dziecięcej. Autorzy

Autor projektu:

Pracownia CoZa Studio

Zespół autorski:

Aleksandra Słowik, Wiktoria Bielska, Maria Konopka

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Wiemy jak bardzo szczęśliwi są w klinice jej użytkownicy. Wraz z Inwestorami udało nam się stworzyć przestrzeń, która zmienia trudne schematy jak strach przed wizytą u lekarza, czy zmęczenie personelu medycznego w placówkach nie mających na uwadze ich komfortu pracy. Mamy wrażenie, że w Polsce ciągle ignoruje się oba tematy: zarówno komfort psychiczny podczas korzystania z opieki medycznej jak i komfort psychiczny w pracy. Nasz projekt to udane połączenie odpowiedzi na oba te trudne zagadnienia. Chcielibyśmy tworzyć więcej takich miejsc - zmieniać przymusową obecność w przyjemność dzięki mądrej architekturze.

Klinika Osteopatii Dziecięcej. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Klinika Osteopatii Dziecięcej/przestrzenie do pracy (wnętrza)

Inwestor: Osteomed Honorata Kotowska - Tytonik

Powierzchnia użytkowa: 223 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.