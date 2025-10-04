Życie w Architekturze 2025. Klinika Stomatologiczna - dawny magazyn garnizonowy Gdańsk Wrzeszcz. IFAgroup

Życie w Architekturze 2025. Klinika Stomatologiczna - dawny magazyn garnizonowy Gdańsk Wrzeszcz. Założenia Autorskie

Budynek dawnego spichlerza został zaadaptowany na nową siedzibę kliniki stomatologicznej. Jednak nie jest to tylko miejsce przyjmowania pacjentów. Spełniło się marzenie Inwestorów – powstała niekonwencjonalna siedziba firmy, która podkreśla ich profesjonalizm. Wejście do budynku prowadzi przez portal, który kilka lat temu sprawił, że właścicielka zdecydowała się kupić ten obiekt.

Przed wojną budynek pełnił funkcję jednego ze spichlerzy gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz. Stanowił część większego kompleksu, zachował się jako jedyny. Inwestorom zależało na poszanowaniu historii tego miejsca, dlatego we wnętrzu powstały odniesienia do przeszłości. Bryła zewnętrzna objęta ochroną konserwatorską, pozostała bez zmian w swoim charakterze. Obiekt miał pomieścić 15 gabinetów stomatologicznych, pracownię protetyczną i stosowne zaplecze.

Klinika miała być wyjątkowa – pacjenci nie mieli się czuć jak w obiekcie medycznym, a raczej jak w stylowym lobby hotelowym ze strefami wypoczynku. Dookoła miała wybrzmiewać muzyka - aby osoby przebywające w środku, nie czuły się jak w kolejce do gabinetu dentystycznego. Pomieszczenia rozmieszczono wokół wysokiego na 3 kondygnacje foyer, doświetlonego świetlikiem w dachu. Na tę przestrzeń skierowana jest szklana fasada sali konferencyjnej. Całość wiąże spirala schodów w samym sercu kliniki, wykonanych w konstrukcji stalowej i obłożone fornirem z drewna orzechowego. Na zawieszonym półpiętrze jest fortepian. Aby dźwięk idealnie wybrzmiewał w całym budynku, zastosowano 150m2 wytłumień akustycznych w różnej postaci: natrysków, tapicerki, obrazów, ekranów kierunkujących dźwięk. Gabinety na piętrze mają wysokość prawie 6m, i dzięki połaci dachowej zyskały niepowtarzalny kształt.

Postawiono na naturalne materiały: surowy beton, drzwi orzechowe pozbawione opasek, ceglane ściany, skórzane lampy nad recepcjami, skórzane kotary przy wejściu i w sali konferencyjnej, stalowe mocowania siedzisk ze skórzanymi wstawkami.

Autor projektu:

IFAgroup

Zespół autorski:

Kamil Domachowski, Karolina Wood-Domachowska, Maciej Busch, Adrianna Jemioł, Jakub Brzuchański, Julia Selimova

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ta realizacja to eksperyment architektoniczny, świadomy i doprowadzony do końca. Adaptacja zabytkowego spichlerza na klinikę stomatologiczną była wyzwaniem nie tylko funkcjonalnym i wykonawczym, ale i ideowym.

Przez trzy lata projekt był wielokrotnie wykładany, analizowany w każdym detalu i rozwijany. To nowe spojrzenie na architekturę w świecie medycyny – przestrzeń, która nie przypomina kliniki, chociaż spełnia wszystkie jej wymogi. Zestawienie funkcji medycznych z kulturalnymi, jak foyer z fortepianem działające jak mini sala koncertowa, tworzy miejsce wymykające się prostym definicjom. To także projekt miejski – dotyczący zagęszczania tkanki, nadawania nowego życia i funkcji istniejącym obiektom. Forma spichlerza, objęta ochroną konserwatorską, pozostała nienaruszona – zachowana została historia, dodano nową treść. Czas pokaże, czy tak złożone połączenie funkcji będzie miało siłę przetrwać i funkcjonować w dłuższej perspektywie.

Być może nie jest to projekt bezpośrednio odpowiadający na temat Grand Prix, ale z pewnością warto go zauważyć – jako głos za eksperymentowaniem z funkcją i skojarzeniem z nią, za przestrzenią wywołującą emocje.

Klinika Stomatologiczna - dawny magazyn garnizonowy Gdańsk Wrzeszcz. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Klinika Stomatologiczna - dawny magazyn garnizonowy Gdańsk Wrzeszcz, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Nawrocki Clinic

Generalny wykonawca: Elwoz

Wykonawca konstrukcji: Elwoz, Artom

Powierzchnia zabudowy: 645 m2

Powierzchnia użytkowa: 1190 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018-2021/2023

