Życie w Architekturze 2025. Kradex. Arch. Paweł Naduk

Życie w Architekturze 2025. Kradex. Założenia Autorskie

Lokalizacja inwestycji pośród rozdrobnionej, „swobodnie skomponowanej” urbanistycznie zabudowy warsztatowo-usługowej, a dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie magistrali kolejowej, nie napawała nas entuzjazmem. Zakładając jednak, że stan urbanistyczny okolicy będzie z czasem ewoluował, skłoniliśmy się do poszukiwań autorskiego podejścia do procesu projektowania, stanowiącego jednocześnie próbę tchnięcia w przestrzeń nowej jakości.

Budynek, który mieliśmy zaprojektować, inwestor zamierzał przeznaczyć na wytwarzanie obudów z tworzyw sztucznych. Wnętrza miały wypełnić taśmy produkcyjne, formy, wtryskarki itp. Nawiązując do profilu firmy Kradex, postanowiliśmy także w projektowaniu wdrożyć swoisty proces produkcji. Tworzenie na naszej specyficznej linii produkcyjnej wyglądało następująco: po ukształtowaniu trzykondygnacyjnego wnętrza, uformowaliśmy możliwie najprostszą w formie obudowę, a następnie wykonaliśmy w niej kwadratowe perforacje. Zakładając uniwersalne wykorzystywanie przestrzeni, jednolicie traktowaliśmy pod względem formalnym wszystkie części budynku. Następnie „domontowaliśmy” na zewnątrz ewakuacyjną klatkę schodową (uwalniając tym samym przestrzeń wewnątrz) oraz „polakierowaliśmy” obudowę na grafit, żeby lepiej komponowała się z okoliczną zielenią.

Budynek jest tak zaplanowany, żeby przez następne dekady mógł ewoluować wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. W zależności od potrzeb modyfikowalna jest jego powierzchnia produkcyjna. Jeżeli zajdzie potrzeba zwiększenia liczby wytwarzanych wyrobów, wówczas nowe maszyny mogą być ustawiane na wyższych, dostosowanych do tego kondygnacjach. Pozwalają na to przystosowane do ogromnych obciążeń stropy oraz bramy przemysłowe na każdym z pięter.

Życie w Architekturze 2025. Kradex. Autorzy

Autor projektu:

Arch. Paweł Naduk

Zespół autorski:

Współpraca autorska: arch. Paulina Kapiszka, arch. Daniel Naduk. 77STUDIO architektury sp. z o.o. Ul. Miodowa 20 lok 7. 00-246 Warszawa.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Według nas Grand Prix konkursu powinien otrzymać obiekt o szczególnych walorach społecznych ze znaczącym wpływem na funkcjonowanie lokalnej społeczności. Jednocześnie będzie nam miło, jeśli nasz obiekt zostanie dostrzeżony.

Kradex - może stanowić komunikat, że niskobudżetowy obiekt o funkcji produkcyjno-magazynowej może stanowić zadanie twórcze, nie tylko pod względem organizacji jego funkcjonowania, ale także jego architektury. Zwykle pomijany w procesie inwestycyjnym przez inwestorów może być zarówno wizytówką firmy, jak i kształtować przestrzeń wokół.

Kradex. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Kradex, obiekt komercyjny

Inwestor: Kradex Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: TIMBUD Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 858 m2

Powierzchnia użytkowa: 2098,9 m2

Powierzchnia całkowita: 2513,7 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 2491 m2/9966 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018-2019/2021

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.