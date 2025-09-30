Życie w Architekturze 2025. Krajowe Centrum Bioobrazowania BIOPIXEL. architecTHOR-Krzysztof Hajduczenia

Życie w Architekturze 2025. Krajowe Centrum Bioobrazowania BIOPIXEL. Założenia Autorskie

Budynek został zaprojektowany jako modernistyczny pawilon – „budynek maszyna” stanowiący tło dla mających odbywać się w nim i na terenie stacji, prac naukowo- badawczych. Architektura budynku została ukształtowana zgodnie z jednym z naczelnych haseł modernizmu – „Form follows function”, co oznacza, że forma wynika z funkcji.

Budynek został zaprojektowany jako 2 kondygnacyjny, podpiwniczony w układzie jednotraktowym z wysunięciem na front głównych funkcji budynku: laboratoriów i biur oraz wycofaniem komunikacji poziomej i funkcji towarzyszącej pomocniczej „na tył”. Formą wyjściową do ukształtowania bryły budynku był prostopadłościan o proporcjach podstawy zbliżonych do 1:3, który został podzielony w poziomie na 2 kondygnacje nadziemne. Układ pomieszczeń wewnątrz budynku narzucił wprowadzenie podziału bryły w pionie na 5 części za pomocą „divider’ów”. Strefa wejściowa do budynku została zaakcentowana zdecydowanym wysunięciem jednego z „divider’ów” poza lico fasady. Ściana ta wyraźnie oddziela serwerownię od reszty budynku. Klatka schodowa została wysunięta z bryły na zewnątrz. Ten zabieg pozwolił uzyskać efekt kaskadowości bryły, która harmonijnie współgra z otaczającym terenem.

Budynek koresponduje z otaczającą go przyrodą również poprzez duże przeszklenia. Funkcja budynku wpłynęła również na podział materiałów na elewacjach. Powierzchnie stref: wejściowej, biurowej i laboratoryjnej zostały otoczone fasadami szklanymi i panelami ze stali corten, której kolor nawiązuje do „czerwonych dachów mazur”. Powierzchnia serwerowni i klatki schodowej zostały wykończone kamieniem, co ma symbolizować trwałość i bezpieczeństwo. Zaproponowane materiały są bardzo wytrzymałe na warunki atmosferyczne i trudne warunki lokalizacyjne. Z biegiem czasu będą się naturalnie zmieniać, co pozwoli uzyskać uniwersalność odbioru budynku. Charakterystycznym detalem budynku są wzory, wycięte w panelach z corten’u, dla których inspiracją były zdjęcia mikroskopowe neuronów.

Życie w Architekturze 2025. Krajowe Centrum Bioobrazowania BIOPIXEL. Autorzy

Autor projektu:

architecTHOR-Krzysztof Hajduczenia

Zespół autorski:

Generalny projektant: Krzysztof Hajduczenia, współpraca projektowa: Monika Socik - Hajduczenia, Łucja Domańska, Jakub Smolarek, Maciej Kleszczewski

Centrum BioObrazowania BioPixel to nowoczesny ośrodek badawczy, który stanowi istotny krok naprzód w polskiej nauce. Inwestycja ta jest unikalnym przykładem połączenia badań naukowych z praktycznymi rozwiązaniami gospodarczymi.

BioPixel to ośrodek, w którym podstawowe badania z zakresu biologii, biomedycyny, chemii biologicznej i obrazowania biologicznego mogą być bezpośrednio przekładane na innowacyjne technologie i współpracę z przemysłem biotechnologicznym. W tym budynku najważniejsza jest jego funkcja, za którą subtelnie podąża architektura. Architektura/ forma budynku została tak ukształtowana, aby stanowić tło dla odbywających się tu prac naukowo - badawczych. Centrum BioPixel nie tylko integruje świat polskiej nauki i gospodarki, ale stanowi część europejskiej infrastruktury Euro-BioImaging ERIC, wpisując się w międzynarodową sieć badań biomedycznych. To inwestycja, która stawia Polskę na mapie najnowszych osiągnięć technologicznych i naukowych, otwierając nowe perspektywy dla przyszłości badań biomedycznych w Polsce.

To, co wyróżnia BioPixel na tle innych tego typu inwestycji, to jego wyjątkowa lokalizacja - nad jeziorem, w Mikołajkach – z dala od zgiełku dużego miasta. Wybór tego miejsca odpowiada na rosnącą potrzebę współczesnych ludzi, którzy pragną łączyć ambitną pracę zawodową z harmonijnym życiem blisko natury. Ta lokalizacja daje wyjątkową możliwość połączenia pracy naukowej na najwyższym poziomie z bliskością przyrody, świeżym powietrzem i zdrowym trybem życia. Takie podejście nie tylko sprzyja innowacjom, ale również wspiera stabilny balans między życiem zawodowym a osobistym, co jest kluczowe w dzisiejszym świecie. BioPixel to nie tylko symbol przyszłości nauki w Polsce i jej rosnącej roli w światowej gospodarce wiedzy. To także krok naprzód w kierunku polepszenia warunków życia współczesnego człowieka, który potrzebuje zarówno spełnienia zawodowego, jak i dobrego życia w sprzyjającym środowisku.

Krajowe Centrum Bioobrazowania BIOPIXEL. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Krajowe Centrum Bioobrazowania BIOPIXELBrowary Wrocławskie, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN

Generalny wykonawca: PBO ŚLĄSK Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: PROGRES KONSTRUKCJE Sp. z o.o.

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2023

