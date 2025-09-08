Życie w Architekturze 2025. „LUX” hala widowiskowo sportowa. Projekt Plus Architekci Sp. z o.o

Życie w Architekturze 2025. „LUX” hala widowiskowo sportowa. Założenia Autorskie

Projekt hali widowiskowo-sportowej LUX opiera się na idei światła jako tworzywa architektury – zarówno w wymiarze funkcjonalnym, jak i symbolicznym. Obiekt zlokalizowany w centrum niewielkiej miejscowości pełni rolę nowoczesnego ośrodka aktywności fizycznej, kultury i integracji społecznej, zachowując przy tym szacunek wobec skali, kontekstu i krajobrazu.

Bryła hali została ukształtowana jako zestawienie dwóch przenikających się prostopadłościanów – wyższej, półprzeziernej części sportowej oraz niższej, w pełni przeszklonej strefy wspomagającej. Świadomie ograniczono środki wyrazu architektonicznego na rzecz subtelnej pracy światła: w dzień obiekt filtruje światło naturalne, tworząc rozproszoną atmosferę wnętrza; nocą staje się lampionem – sygnałem obecności wydarzeń, życia zbiorowego i energii miejsca.

LUX nie dominuje przestrzeni – stapia się z otoczeniem, zmieniając barwę w zależności od pory dnia i roku. Dolna, przeszklona kondygnacja odbija krajobraz, optycznie zanika i eksponuje główną ideę projektu: światło jako struktura przestrzeni. Program funkcjonalny zakłada pełną elastyczność. Hala dostosowana jest do wielu dyscyplin sportowych, wyposażona w mobilne trybuny i automatyczne systemy podziału przestrzeni. Uzupełnieniem są: biblioteka, sale dydaktyczne i przestrzenie kultury.

Materiały wykończeniowe – surowe pustaki keramzytobetonowe, czarna nawierzchnia sportowa i świetlny rytm sufitu – tworzą spójną, zrównoważoną całość. LUX to próba zintegrowania architektury z codziennością, zjawiskami atmosferycznymi i rytmem lokalnego życia. Architektura cicha, ale znacząca.

Życie w Architekturze 2025. „LUX” hala widowiskowo sportowa. Autorzy

Autor projektu:

Projekt Plus Architekci Sp. z o.o., Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze

Zespół autorski:

arch. Tomasz Borkowski, arch. Grzegorz Tkacz,

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

LUX to realizacja, która w subtelny, a zarazem konsekwentny sposób łączy wysoką kulturę architektoniczną z realnymi potrzebami społeczności lokalnej. Nie monumentalizuje formy, nie ucieka się do spektakularnych gestów – a mimo to (a może właśnie dlatego) staje się silnym punktem odniesienia w przestrzeni. Uczy pokory wobec kontekstu, operując światłem, proporcją i rytmem w miejsce nadmiaru i ostentacji.

To obiekt wielofunkcyjny i inkluzywny – zaprojektowany z myślą o różnych grupach użytkowników: od młodzieży szkolnej po zawodowych sportowców, od nauczycieli po uczestników wydarzeń kulturalnych. Integruje sport, edukację i kulturę w ramach jednej, spójnej przestrzeni. Stanowi współczesną odpowiedź na pytanie o rolę architektury w mniejszych ośrodkach – jak tworzyć miejsca, które są potrzebne, żywe i szanowane. Na szczególne wyróżnienie zasługuje sposób pracy ze światłem – fizycznym i symbolicznym. LUX w ciągu dnia filtruje światło naturalne, czyniąc je tworzywem wnętrza. Nocą zamienia się w świetlisty obiekt w krajobrazie – sygnał obecności i aktywności społecznej.

Architektura nie tylko służy, ale też mówi. Milcząco, ale wymownie. Projekt imponuje także dbałością o detal i jakość wykonania. Zastosowanie surowych materiałów, ich kontrast z rytmiczną strukturą sufitu, przemyślane rozwiązania akustyczne – wszystko podporządkowane jest spójnej idei i funkcjonalnej klarowności. LUX to architektura, która żyje – zmiennością światła, rytmem dnia, działaniem społeczności. Nie narzuca się, ale pozostaje. I dlatego zasługuje na Grand Prix.

„LUX” hala widowiskowo sportowa. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: „LUX” hala widowiskowo sportowa, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Gmina Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: PB Anbud Sp. z o.o., ul. Słowackiego 39, 42-506 Będzin

Powierzchnia zabudowy: 2789,57 m2

Powierzchnia użytkowa: 2 357,50 m2

Powierzchnia całkowita: 2 525,60 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 8 855 m2/18 840 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2022

